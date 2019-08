Ausgerastet vor Eifersucht: Freundin gewürgt und bedroht

Als „naiv“ und „mit Helfersyndrom“ bezeichnete sich ein Soldat, der seine damalige Freundin aus Eifersucht gewürgt und mit einem Rasiermesser bedroht haben soll.

Altenstadt – Der Streit, in dem der Angeklagte gewalttätig wurde, begann wegen eines Chatverlaufs auf dem Handy seiner damaligen Freundin. Der 28-jährige Soldat aus Bremerhaven, der sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung vor dem Weilheimer Amtsgericht verantworten musste, hatte der Soldatin im Dezember vergangenen Jahres einen überraschenden Besuch abgestattet. Die 22-jährige Obergefreite hatte sich auf einem Lehrgang in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne in Altenstadt befunden.

Von Eifersucht über eine „WhatsApp“-Unterhaltung zwischen ihr und ihrem Vorgesetzten getrieben, rastete der Soldat wenige Stunden nach seiner Ankunft aus. Er soll die junge Frau mit der Hand in die Magengrube geschlagen, gewürgt und mit einem Rasiermesser bedroht haben. „An deinem Auto wartet jemand, um dich mit Buttersäure zu übergießen“, soll er danach gesagt haben.

Angeklagter macht ausführliche Angaben zu Geschehnissen

Wie Richterin Karin Beuting aus den ärztlichen Befunden verlas, hatte sich die 22-Jährige mehrere Prellungen und Verspannungen am Nacken zugezogen. Zudem würde sie seit dem Vorfall unter „Ängsten, Flashbacks, Panikattacken und emotionaler Taubheit“ leiden.

Der Angeklagte machte vor Gericht ausführliche Angaben zu den Geschehnissen. Auch zu der Beziehung äußerte er sich detailliert. „Sie hat eine übertriebene Opferrolle eingenommen“, sagte er, „da war schon so viel vorgefallen.“

Laut dem Angeklagten hatte seine Ex-Freundin, die als Nebenklägerin auftrat, eine Affäre mit ihrem vorgesetzten Feldwebel. Sie würde an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden und habe „immer übertrieben reagiert“. „Ich war naiv und habe alles für sie getan. Ich habe ein Helfersyndrom“, so der Angeklagte.

Seinen Schilderungen nach habe er sie am Unterarm festgehalten und „leicht mit der Hand gegen ihren Oberarm gestoßen“. Nach dem Streit sei es zum Beischlaf gekommen, bei dem er sie „leicht am Hals gepackt und gewürgt“ hätte. „Sie wollte das aber“, sagte er.

Angegriffene Soldatin schildert Auseinandersetzung drastischer

Die Soldatin schilderte die Auseinandersetzung drastischer. „Er hat mir in die Magengrube geboxt und ich habe keine Luft mehr bekommen“, sagte sie vor Gericht aus, „dann hatte er die Hand an meiner Kehle und mir ein Kissen auf mein Gesicht gedrückt“. Auch sie bestätigte aber, dass es anschließend zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr kam.

„Wie konnte sich die Situation überhaupt wieder soweit entspannen?“, fragte die Staatsanwältin. Eine Antwort darauf konnten beide Beteiligten nicht geben. Auf die Frage, warum die Geschädigte mit ihrer Anzeige mehrere Tage gewartet hatte, entgegnete sie: „Es ist nicht leicht, jemanden anzuzeigen, den man geliebt hat.“

Zu dem Vorfall äußern sollte sich auch der Vorgesetzte der Soldatin. Der als Zeuge geladene Feldwebel erschien jedoch nicht zur Verhandlung. „Ich habe und hatte keinerlei Absichten, mich ihr zu nähern oder gar ein sexuelles Verhältnis einzugehen“, zitierte ihn die Richterin aus seiner polizeilichen Vernehmung. Die Nebenklägerin bestätigte das: „Ich habe ihn in den Nachrichten nur gefragt, wo ich in der Kaserne meine Wäsche waschen kann.“ Auf die Aussage des Zeugen verzichten, das wollte der Verteidiger des Angeklagten nicht. „Es geht hier um die berufliche Zukunft meines Mandanten“, sagte er. Die Verhandlung wird fortgesetzt.

