Mit wehender Soutane im  „Papamobil“: Pfarrer gibt Ostersegen „to go“ 

Das diesjährige Osterfest werden die Katholiken bestimmt nicht so schnell vergessen. Das war das Jahr, als Pfarrer Sebastian Schmidt von der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt mit wehender Soutane im „Papamobil“ vorbeisauste und die Osterspeisen direkt vor der Haustüre segnete.

Altenstadt – Morgens um 9 Uhr vor dem Altenstadter Pfarrhaus: Pfarrer Sebastian Schmidt, Gemeindereferent Bernhard Schöner und Fahrer Christian Taufratshofer besprechen die Einsatzroute. Dann geht es los mit Schöner im festlich mit grünen Zweigen geschmückten Auto als Vorhut.

Vor den Häusern prangen liebevoll dekorierte Ostertische mit weißen Tischdecken, die Osterspeisen und Kerzen in Körbchen. Die Erfahrung des Vorabends hatte gezeigt, dass man sich sputen muss, um möglichst alle Straßen abzufahren. Da ist Gasgeben mit Zehenspitzengefühl gefragt.

Maßvoll sportlich durch die Gemeinde

Christian Taufratshofer gibt sein Bestes und lenkt das wendige Gefährt maßvoll sportlich durch die Gemeinde. Hinter ihm steht Sebastian Schmidt mit dem Weihwasserpinsel in der Hand und versucht, Gleichgewicht zu halten. Irgendwie erinnert das Ganze ein bisschen an Autoscooter-Kunststücke auf dem Rummelplatz.

Anwohner sind „hin und weg“

„Wir waren hin und weg von diesem sportlichen Fahrzeug“, meint Robert Zimmermann, der mit seiner Frau Adelheid einen Tisch in der Hauseinfahrt aufgebaut hatte. „Die Aktion war gut. Aber es war halt eine rasante Aktion“, meint seine Schwiegermutter Heidi Fernsemmer. Die drei waren noch gar nicht darauf gefasst, was passieren würde, da war der Pfarrer schon vorbei.

Trotzdem: Gemeinschaft in der Kirche fehlt

„Eine nette Idee“, fand auch Manuela Erhard ein paar Straßenzüge weiter. Genau wie ihre Nachbarn hatte sie Osterlamm und Osterfladen, Brot, Eier, Salz und Schinken sowie Kerzen für die to-go-Segnung hergerichtet. „Es war wenigstens ein bissle Ostern. Aber eigentlich voll traurig. Die Gemeinschaft in der Kirche fehlt“, meint Agnes Van Denzen. Zusammen mit ihrem Mann René und den Kindern stand sie am Tisch vor dem Haus.

Wenigstens die Nachbarn konnte man bei diesem Ereignis mal wiedersehen. Wenn auch nur auf Abstand. „Die Gemeinschaft gehört eigentlich dazu. Aber es war eine nette Geste. Er lässt uns nicht alleine“, beurteilte sie die Aktion „Papamobil“.

Persönlicher Segen des Pfarrers ein Geschenk in dieser Zeit

Etwas weiter in Hohenfurch standen die Gemeindemitglieder ab 11 Uhr an der Straße. „Wir warten gerne auf ihn“, betont Rosi Gistl. Der persönliche Segen durch den Pfarrer ist für sie ein Geschenk in dieser Zeit. Anders als nur übers Fernsehen. Aber genau wie ihre Nachbarn in der Hauptstraße muss sie sich gedulden. Weit und breit zuerst keine Sicht vom „Papamobil“. Immerhin rast ein Auto um die Ecke. An Bord Familie Thoma. „Wir haben es zu Hause nicht rechtzeitig an die Straße geschafft“, sagt Steffi Thoma und lacht, die in Windeseile den Osterkorb vor dem Haus aufbaut. „So schnell wie er war, wird es nicht lange dauern“, meint auch ihr Mann.

Mit Osterspeisen extra aus Kinsau angereist

Cäcilia Thoma, die sich ebenfalls mit ihren Osterspeisen an der Straße aufgestellt hat, war extra für die Aktion aus Kinsau gekommen. „Bei uns gibt es das nicht“, erzählt sie. Eine halbe Stunde später war vom Pfarrer immer noch nichts zu sehen. Die ersten Stühle und Getränke wurden rausgeholt, immer mit der Mahnung an die anderen: „Schreits fei laut, wenn er kommt!“ Gut, dass es Katzen zu streicheln und Tretfahrzeuge für die Kinder gab, die bei jedem Motorengeräusch hektisch an die Straße liefen.

Polizeiauto patrouilliert

Immerhin patrouillierte zweimal ein Polizeiauto vorbei. Einem Radler, der mit einem lauten „Frohe Ostern Euch allen“ vorbeifuhr, schallte es entgegen: „Hast a Weihwasser dabei?“

Eine Viertelstunde später taucht die besorgte Frage auf, ob dem „Papamobil“ vielleicht das Benzin ausgegangen sei. „Hoffentlich kocht der Schinken dabei ned“, war die Sorge von Cäcilia Thoma. Nicht ganz unbegründet ob der sommerlichen Temperaturen.

Keiner wird vergessen, Mission ist erfüllt

Um fünf Minuten nach 12 war es dann soweit. Das Papamobil taucht aus der Straße gegenüber auf, macht einen Schlenker und fährt schließlich auch an den geduldig Wartenden vorbei. Die Vorhut hat sich wohl unterwegs verabschiedet, aber Christian Taufratshofer sitzt stoisch hinter dem Steuer und sorgt dafür, dass keiner vergessen wird. Mission erfüllt.

URSULA FRÖHLICH





