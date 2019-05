Plan für Neubaugebiet in Altenstadt komm trotz  Anwohnerbedenken voran

Das Neubaugebiet „Westlich der Alpenstraße“ in Altenstadt umfasst auf einer Länge von 195 Metern ein Areal von 8600 Quadratmetern. Platz für sieben Doppelhäuser und ein Einzelhaus. Mit dem Billigungs- und Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat hat der Bebauungsplan eine weitere Hürde genommen.

Altenstadt – Das Baugebiet befindet sich westlich der Alpenstraße genau gegenüber dem bereits bebauten Wohngebiet in der Nähe von Kindergarten, Kirche und Friedhof in Altenstadt. 30 Träger öffentlicher Belange sind am Planungsverfahren beteiligt worden. 20 haben ihre Stellungnahmen abgegeben.

Eine davon war die Öffentlichkeitsbeteiligung der östlich der Alpenstraße wohnenden Anlieger. Dabei geht es um die Zugänge der benachbarten Wohnbebauung: „Die Anwohner haben Bedenken bei der Ausfahrt in die Alpenstraße und auch wegen der obligatorischen Parksituation entlang der Alpenstraße“, erläuterte Bürgermeister Albert Hadersbeck in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei der Besprechung der Stellungnahmen.

Die Anlieger der Wankstraße befinden sich direkt östlich des Geltungsbereiches. Dazu stellt die Gemeinde fest: Die Anwohner besitzen einen Garagenhof, der sich östlich der Reihenhausbebauung befindet. Zu den Reihenhäusern führen etwa drei Meter breite Zugänge, die auch der Anlieferung dienen.

Ein- und Ausfahren nach wie vor möglich

Bei einem Ortstermin mit Bürgermeister, Bauverwaltung und Planer wurde die Befahrbarkeit der Zugänge zu den Reihenhäusern exemplarisch überprüft. Zur Verdeutlichung der Situation wurde gegenüber eines Zugangs die nördliche Fahrbahnseite mit zwei Fahrzeugen beparkt. Dabei wurde festgestellt, dass ein Ein- und Ausfahren mit verminderter Geschwindigkeit nach wie vor möglich ist.

Im Übrigen, so Hadersbeck, könnten verkehrsrechtliche Anordnungen nicht durch Festsetzungen im Bebauungsplan erfolgen. Entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen für Parkplätze oder Halteverbote würden je nach Baufortschritt und eventuell vorliegenden Beschwerden nach erfolgter Erschließung und Bebauung des Baugebietes in einem eigenständigen Verfahren in Abstimmung mit der Polizei geprüft – und nach pflichtgemäßem Ermessen angeordnet.

Kein Anspruch auf „Bequemlichkeit der Ausfahrten“

Auf der Sitzung des Altenstadter Gemeinderates stellte Hadersbeck zudem klar: „Es besteht kein Anspruch auf Bequemlichkeit der Ausfahrten.“ Vor den Garagen sei genug Platz, diesen als Stellplatz zu nutzen. Vom Parken auf der Alpenstraße halte er ohnedies nichts. Deswegen bitte er auch die Anlieger, die Flächen vor den Garagen zu nutzen. Eventuell müsste halt auch mal ein Busch entfernt werden.

Auch von der Anregung, auf der westlichen Seite der Alpenstraße einen weiteren Gehweg anzulegen, hält Hadersbeck nichts. Denn dadurch würde die Straßenbreite deutlich verringert werden.

