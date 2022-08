Deutsche Post: Neuer Stützpunkt in Altenstadt öffnet im September - Standort in Schongau schließt

Von: Elena Siegl

So sieht der neue Postzustellstützpunkt, der in Altenstadt errichtet wird, derzeit aus. Am 12. September soll er in Betrieb gehen. © Hans-Helmut Herold

Die Post gibt ihren bisherigen Zustellstützpunkt in der Schongauer Bahnhofstraße auf. Bereits im September soll Standort in Altenstadt in Betrieb gehen.

Altenstadt/Schongau – Vor einem Jahr wurden die Pläne der Deutschen Post, in Altenstadt einen neuen Postzustellstützpunkt zu beziehen, bekannt. Während das Vorhaben im Gemeinderat vorgestellt und diskutiert wurde, zeigte man sich beim Unternehmen selbst noch zurückhaltend. Besonders in Bezug darauf, was der Neubau für den bisherigen Standort Schongau bedeuten würde, wollte man sich noch nicht äußern.

Mittlerweile ist klar, dass dieser aufgegeben wird. Der Umzug der Post von Schongau nach Altenstadt ist laut Pressesprecher Dieter Nawrath bereits für den 12. September geplant. Alle Mitarbeiter sollen am neuen Standort übernommen werden.

Für den Übergang wird allerdings angestrebt, dass der bisherige Zustellstützpunkt parallel in Betrieb bleibt. Die Immobilie in Schongau könne die Post „noch bis Ende des Jahres nutzen“.

Der aktuelle Standort der Post in der Schongauer Bahnhofstraße soll noch bis Ende des Jahres genutzt werden. © Hans-Helmut Herold

Post in Altenstadt: Bauarbeiten befinden sich im Endspurt

Die Bauarbeiten am neuen Gebäude, für das die Post lediglich Mieter sein wird, befinden sich quasi im Endspurt. Man liege sehr gut im Zeitplan, heißt es seitens der Post, sodass der Betriebsaufnahme in gut zwei Wochen aktuell nichts entgegenstehe. Das bestätigt auch Peter Weinhold von „Weinhold Schlüsselfertiges Bauen“ in Schwabsoien.

Im November 2021 starteten die Arbeiten. Innen sei man mittlerweile bereits zu 99 Prozent fertig, auch außen gibt es nur noch wenig zu tun. Klar gebe es bei Baustellen immer die ein oder andere Verzögerung, die hier aber schnell in den Griff bekommen und aufgeholt wurden. „Bisher passt alles“, zeigt sich Weinhold zufrieden. Auch von der Post habe man schon großes Lob erhalten, da die Baustelle in Altenstadt als einzige für die Post rechtzeitig fertig werde.

Der Neubau, eine 1200 Quadratmeter große Halle, befindet sich im Bereich Südliche Keltenstraße/Köllenweg/Südliche Römerstraße. Wie berichtet, soll es neben dem Auslieferungsbereich unter anderem auch ein Büro, einen Technikraum, einen Aufenthaltsraum für Mitarbeiter sowie Garagen geben. Das Gebäude in Altenstadt sei für die Deutsche Post „der optimale zeitgemäße Standort, wirtschaftlich und betrieblich“, erklärt Nawrath die Beweggründe für den Umzug von Schongau in die Schönachgemeinde. Man arbeite „permanent an der Optimierung“ der Brief- und Paketzustellung und somit auch an den Standorten. „Eine Notwendigkeit hierfür sind beispielsweise steigende Paketmengen.“

Post: Was passiert mit Gebäude in Schongau?

Da die Post in Schongau ebenfalls nur Mieter war, könne man über die zukünftige Nutzung der Räume in der Bahnhofstraße leider nichts sagen, so Nawrath. Auch bei der Stadt Schongau ist aktuell noch keine neue Nutzung bekannt, heißt es auf Nachfrage bei Standortförderin Tina Birke. Auch wenn es „immer schade ist, wenn etwas Eingelebtes weggeht“, sieht Birke optimistisch in die Zukunft. Gerade durch die Nähe zum Bahnhof und der „vielleicht bald renovierten Köhler-Villa“ könne das Gebiet neue Möglichkeiten für die Stadt schaffen. Wie genau, das werde sich allerdings erst noch zeigen.

