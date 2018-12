Polizei rückt dreimal aus: Randale in Asylbewerberunterkunft

Weil sie mit ihrer neuen Unterkunft nicht einverstanden waren, haben am Dienstag sechs Asylbewerber in einem Flüchtlingsheim in Altenstadt randaliert. Drei Mal musste die Polizei ausrücken, um die Situation zu beruhigen. Auch die Feuerwehr war vor Ort, um einen Kleinbrand zu löschen.

Altenstadt – Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Schongauer Nachrichten erklärte, hatte der Sicherheitsdienst am Vormittag die Polizei alarmiert, nachdem die Gruppe von sechs Afrikanern begonnen hatte, in der Unterkunft zu randalieren. Diese waren gerade erst in das Asylbewerberheim in Altenstadt verlegt worden. Vor Ort zeigten sie sich laut Polizei mit der Unterbringung nicht einverstanden, was zu besagtem Zwischenfall führte.

Asylbewerberheim in Altenstadt: Polizei muss erneut anrücken

Den herbeigerufenen Polizisten gelang es, die Situation zu beruhigen. Doch der Frieden hielt nicht lange. Am Mittag mussten die Beamten erneut ausrücken. Zwischenzeitlich habe das Landratsamt zwei der Asylbewerber wieder verlegt, sagte der Polizeisprecher.

Doch ausgestanden war die Sache damit noch nicht. Am Nachmittag wurde die Polizei erneut alarmiert. Gleiches galt diesmal für die Feuerwehr, die wegen eines Feueralarms zur Asylbewerberunterkunft ausrückte. Der Kleinbrand sei schnell gelöscht worden, erklärte die Polizei. In der Unterkunft war gezündelt worden, zwei mutmaßliche Täter wurden festgenommen, hieß es am Abend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

