Haushalt verabschiedet: Die Gemeinde Altenstadt steht „geldmäßig“ gut da

Er hat ausgedient: Einen neuen Kindergarten wird die Gemeinde Altenstadt bekommen. © Lehmann

Die Gemeinde Altenstadt ist schuldenfrei: Das hat Kämmerin Andrea Sepp auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt. Erneut beläuft der Gesamthaushalt der 3325 Einwohner zählenden Kommune über zehn Millionen Euro.

Altenstadt – Mit zufriedener Miene saßen Kämmerin Andrea Sepp und Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl jetzt im Altenstadter Rathaus. Schließlich gab es nur Positives zu berichten bei der Vorstellung des Haushaltsplanes. „Ich darf vorwegsagen, dass die Gemeinde Altenstadt geldmäßig sehr gut dasteht, auch wenn wir einige Investitionen haben“, freute sich die Kämmerin. Auch eine Kreditaufnahme sei nicht geplant.

Trotz der angenehmen Verkündung startete die Sitzung mit einem hitzigen Wortwechsel: Konstantin Papamichail (SPD) wollte wissen, wie man denn auf die Zahlen im aktuellen Investitionsprogramm komme. „Dies sind nur Annahmen, damit wir handlungsfähig sind“, waren sich Sepp und Kögl einig.

Die beiden sind es auch, die im Vorfeld die Posten und Beträge ansetzen. „Ich fände es besser, wenn wir über so etwas beraten würde, bevor wir den Haushaltsplan genehmigen“, ärgerte sich Papamichail. Auf seine Frage, wie dies andere Gemeinden handhaben, antwortete die Kämmerin, dass diese häufig eine Klausurtagung abhalten, um alle Details im Vorfeld durchzusprechen, was Papamichail als sinnvoll erachten würde.

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Schwabniederhofen sind im Gange. Im Bild der geplante Minikreisel. © Lehmann

„Aber das sind doch alles laufende Posten, über die wir ständig reden und auch schon beschlossen haben“, wunderte sich Kathrin Högg (UWV/FW). „Das ist ja keine Wunschliste.“ Diesen Worten stimmte der Rathauschef sinngemäß zu: „Ich sehe es nicht als notwendig, dass wir nochmal extra darüber reden.“ Schließlich habe er im Vorfeld sogar eine Prioritätenliste herumgehen lassen.

„Wir nehmen uns ja jetzt Zeit“, versuchte CSU-Mann Johann Deschler, der Diskussion Wind aus den Segeln zu nehmen. „Einwände können im Nachhinein natürlich eingepflegt werden“, ergänzte Sepp.

Viel zu bemängeln hatten die Räte am Zahlenwerk dann aber doch nicht. Einzig die erneut hohen Zahlen bei der Kreisumlage bereitete Michael Wiedemann (UWV/FW) Kopfzerbrechen. Als Kommune mit hoher Finanzkraft werde Altenstadt kräftig zur Kasse gebeten. „Da können wir nichts machen“, wiegelte der Bürgermeister ab. Der Landkreis müsse ohnehin sparen.

Über Steuersätze wird im Herbst diskutiert

Mit 2,18 Millionen Euro wurde heuer die Kreisumlage angesetzt. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es sogar 2,34 Millionen Euro. Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft wird mit 492 100 Euro angegeben (2022: 484 996 Euro).

Ob die Hundesteuer erhöht werden könne, beschäftigte Rätin Högg. Aktuell kostet ein Hund 35 Euro, jeder weitere 75 Euro, und für jeden Kampfhund müssen die Bürger 1000 Euro an Steuern abführen. Dieser Einwand stieß bei ihren Kollegen nicht so ganz auf Verständnis. Es gäbe wohl Wichtigeres zu beraten. Darum wurde abgemacht, über sämtliche Steuersätze für das kommende Jahr im Herbst zu diskutieren.

Zwei große Investitionen

Eine Gemeinde, die Geld hat, kann sich auch Neuerungen leisten: Zwei große Investitionen hob Kämmerin Sepp hervor: „Für den geplanten Neubau des Kindergartens sind im Jahr 2023 für Baunebenkosten, also praktisch für die eigentlichen Planungskosten, 120 000 Euro eingeplant.“ Baukosten sind erst ab dem kommenden Jahr eingesetzt. „Wir wissen noch nicht einmal, für wie viele Gruppen wir bauen“, ergänzte Kögl.

Michael Haslach (CSU) runzelte noch die Stirn über 70 000 Euro, die für den Sport- beziehungsweise Pausenplatz der Grundschule angesetzt sind: „Haben wir darüber schon geredet?“, wollte er wissen. Spielgeräte, Zaun und noch so einiges listete Rathauschef Kögl daraufhin auf. „Wir haben hier einen ,finanziellen Porsche’ reingesetzt, um handlungsfähig zu sein“, so der Bürgermeister.

Was die Ortsdurchfahrt Schwabniederhofen angeht, plant die Gemeinde Altenstadt für den reinen Straßenbau insgesamt 450 000 Euro ein, davon 350 000 Euro Baukosten und 100 000 Euro Baunebenkosten. Dazu kommen aber noch Kosten für die Abwasserbeseitigung in Höhe von 400 000 Euro sowie für die Wasserversorgung von 100 000 Euro. „Diese beiden Sparten werden gleichzeitig mit saniert, was ja auch Sinn macht, wenn die Gräben schon offen sind“, so Sepp.

Mehr für ihr Wasser zahlen mussten die Verbraucher im vergangenen Jahr. Grund: Rücklagen sind bei kostenrechnenden Einrichtungen von der kommunalen Haushaltsordnung vorgeschrieben. Diese setzen sich aus Gebührenüberschüssen zusammen, die Sonderrücklage „Wasserversorgung“ war Anfang 2022 allerdings nicht mehr der Rede wert. „Dieses Jahr werden wir hier allerdings eventuell einen Überschuss erwirtschaften“, freute sich Sepp. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen ist 2023 mit 48 650 Euro angesetzt.

Nach so viel Input hatte das Gremium nicht mehr viel zu bereden. Einstimmig gaben die Räte grünes Licht für den Haushaltsplan.

SABINE LEHMANN