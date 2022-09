Altenstadter Soldaten- und Veteranenverein feiert Jubiläum: Festabend zum 150-jährigen Bestehen

Teilen

Marsch vorbei an der Basilika: Zum Jubiläum kamen auch 25 Soldaten- und Veteranenvereine aus dem Altlandkreis Schongau mit ihren Fahnenabordnungen. © WALTER KINDLMANN

150 Jahre Soldaten- und Veteranenverein Altenstadt. Mit Gottesdienst, Kranzniederlegung, Vorträgen und Ehrungen wurde das Jubiläum gefeiert.

Altenstadt – Der Soldaten- und Veteranenverein Altenstadt wurde, wie nahezu alle der 25 Veteranenvereine im Altlandkreis Schongau, nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 gegründet, um den Gefallenen und Rückkehrern zu danken und sie zu ehren. „So entstand auch unser Verein im Jahre 1871“, sagte der erste Vorstand Thomas Schmidt anlässlich der Jubiläumsfeier. Die Gründungsväter seien die neun Rückkehrer gewesen.

18 junge Männer aus Altenstadt verloren zwischen 1914 und 1918 ihr Leben auf den Schlachtfeldern. 142 Altenstadter Soldaten mussten in den 2. Weltkrieg ziehen. 27 sind im Kampf gefallen oder in Gefangenschaft gestorben. Zwölf blieben für immer vermisst.

Nach Ende des 2. Weltkrieges entwickelte sich das Vereinswesen. Kriegsheimkehrer prägten das Vereinsleben. „Namen wie Deschler, Nuscheler, Bertl, Herz und Taubenberger bestimmten seitdem das Vereinsleben positiv“, sagte Thomas Schmidt in seiner Rede bei Festabend in der Schulturnhalle.

Nachwuchs ist rar

136 Mitglieder zählt derzeit der Verein. Nachwuchs sei rar. Doch bestimme immer noch die Treue der Vereinsmitglieder das Leben im Verein. Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl indes sagte, „150 Jahre Vereinsleben mit jungen und erfahrenen Mitgliedern wird zurecht gefeiert“. Schließlich seien es die Soldaten- und Veteranenvereine, die immer daran erinnern würden, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Denn Wohlergehen sei nicht selbstverständlich. Es müsse jeden Tag neu erarbeitet werden. Er danke dem Verein dafür, dass er an Krieg und Leid ständig erinnere.

Dem Festabend vorausgegangen war der ökumenische Gottesdienst in der Basilika und die Kranznienerlegung am Kriegergrab auf dem Marienplatz. Im Gedanken an die Gefallenen und Heimkehrer der Kriege wurde dieses Denkmal gestiftet. Ursprünglich stand es an der Linde vor dem Gehöft Dolch und erst 1951 wurde es auf seinen jetzigen Platz verlegt.

Die Namen der im ersten und zweiten Weltkrieg Gefallenen sind auf zwei Tafeln an der Mariensäule angebracht. Ihnen zu Ehren legten Thomas Schmidt und Andreas Kögl einen Kranz nieder. Die Altenstadter Musikkapelle intonierte dazu die Bayern- und die Nationalhymne.

Ökumenischer Gottesdienst

Den Ökumenischen Gottesdienst in der Basilika gestalteten die beiden Pfarrer Jost Herrmann und Siegfried Beyrer. Man denke bei dieser Gelegenheit besonders an die gefallenen und an die vermissten Männer aus der Gemeinde aber auch an die Mütter und Ehefrauen die um ihre Söhne und Männer bangten, sagte Jost Hermann. Alle müssten dankbar sein dafür, „dass wir mittlerweile 77 Jahre ohne Kriege leben“. Durch die Kriege, so Jost Herrmann, sei deutlich geworden, dass es sich lohne für Freiheit, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung zu kämpfen.

Walter Taubenberger indes war für die Lesung, Michael Dulisch für die Fürbitten zuständig. Die Musikkapelle mit Leiter Hans Daxer intonierte die „Deutsche Messe“ von Franz Schubert. „Weltklasse“ meinte Thomas Schmidt.

Die Musikkapelle war es auch, die für die 25 Soldaten- und Veteranenvereine „ sowie für die Gäste auf ihrem Marsch zur Basilika und hinüber zur Grundschule für den Gleichschritt sorgte. Die Musikkapelle spielte den Abend über schneidige Märsche, die zu diesem Anlass wirklich gepasst haben. Mitarbeiter der Max- Brauerei sorgten für die kulinarische Verpflegung der 200 Gäste in der Schulturnhalle.

Walter Kindlmann