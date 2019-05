Altenstadter Feuerwehr: Segen für Fahrzeug und Florianstüberl

Zu einem besonderen Festakt hat sich die Altenstadter Feuerwehrfamilie getroffen. Das neue Mehrzweckfahrzeug und die neu gestalteten Räume wurden gesegnet.

Altenstadt – Seine Bewährungsprobe hat das neue Mehrzweckfahrzeug MZF 11/1 in den vergangenen Wochen schon bestanden. Nach Auslieferung Anfang Februar und der Schulung der Mannschaft an den Geräten kam es bei einem schweren Verkehrsunfall zum Einsatz. Die Anschaffung des Fahrzeug sei dringend notwendig gewesen, betonte Kommandant Johann Deschler.

Das Vorgängermodell hatte gute 29 Jahre auf dem Buckel, entsprach damit längst nicht mehr dem heutigen Standard. Seit 1999 stand es im Dienst der Altenstadter Wehr, vorher diente es dem Landratsamt. „Die Feuerwehr wird in der heutigen Zeit bei allen kleinen und großen Notsituationen zur Hilfe gerufen. Wir müssen schnell reagieren und immer mit entsprechender Ausrüstung vor Ort sein“, erklärte Deschler. Und fügte hinzu, dass es für den Bürger beruhigend sei, dass die Wehr das ganze Jahr rund um die Uhr einsatzbereit und in wenigen Minuten zur Stelle sei. Egal ob bei einer Brandbekämpfung oder technischen Hilfeleistung.

Das neue Fahrzeug soll neben der Beförderung von Personal auch zur Dokumentation am Einsatzort Verwendung finden. „Es wird von uns immer mehr verlangt, unsere Einsätze zu dokumentieren. Deshalb sind hier Laptop, Drucker und Faxgerät fest installiert.“ Auch kann sofort auf im Vorfeld ausgearbeitete Lagepläne von Liegenschaften auf Altenstadter Flur zugegriffen werden. Neben einem Notstromaggregat zur Selbstversorgung und Gerätschaften zur Verkehrsabsicherung ergänzt ein großes Whiteboard zur Lagedarstellung die Ausrüstung.

Kreisbrandinspektor Ludwig Fernsemmer unterstrich die dringende Notwendigkeiten von solchen Mehrzweckfahrzeugen, die als Führungsfahrzeuge nicht mehr wegzudenken seien. Als jüngstes Beispiel nannte er den Einsatz bei der Brandbekämpfung in Herzogsägmühle.

Als i-Tüpfelchen bezeichnete Deschler die am Rückfenster aufgedruckte Skyline von Altenstadt. Künstler Paul Ressl hat diese Arbeit geschaffen. „Hausdächer als Symbol für die zu schützenden Objekte, Basilika und Kaserne als Wahrzeichen von Altenstadt und der Maibaum mit Fahne stehen für Tradition. Der Giebel des Hauses in Pyramidenform steht für unverrückbar und zuverlässig, so wie es die Feuerwehr ist. Und das in Altenstadt seit 145 Jahren.“

Den angenehmen Nebeneffekt, der durch die Beschaffung des Fahrzeuges zustande kam, erklärte Vorstand Andreas Kögl. „Bei unseren Informationsbesuchen bei anderen Wehren erkannten wir, wie gut diese in Sachen Schulungsraum und Stüberl eingerichtet sind“, so Kögl. Altenstadt hinkte da schwer hinterher. Wie wichtig es ist, so ein Stüberl zum gemeinsamen Aufenthalt zu haben, wusste Kögl aus eigener Erfahrung zu berichten. „Nach einem schweren Einsatz mit schlimmen Verletzungen oder gar Toten muss man danach einfach zusammenkommen und miteinander das Erlebte abarbeiten.“

Über 500 Stunden seien in Eigenleistung geleistet worden. „Es ist ein Schmuckstück entstanden“,lobte Kögl. Dafür wurde der ehemalige Probenraum der Blaskapelle durch eine Trennwand geteilt, es wurden neue Heizkörper installiert, die Elektrik erneuert sowie eine Leinwand mit Beamer eingebaut. „Sogar eine neue Kühltheke ohne Brauereivertrag spendete die Aktienbrauerei“, sagte Kögl augenzwinkernd.

Bürgermeister Albert Hadersbeck sagte, er ziehe den Hut vor dem, was hier in Eigenregie geleistet worden sei. Auch er betonte die enorme Wichtigkeit, sich nach einem Einsatz zusammenzusetzen und die Geschehnisse zu verarbeiten. Hadersbeck bezeichnete die Feuerwehr als einen Segen für die Gemeinde und alle Bürger.

Den Segen mit Gebet und Weihwasser erteilte schließlich Pfarrer Karl Klein. Er sprach die Hoffnung aus, dass alle Wehrmänner immer wieder gesund von den Einsätzen zurückkommen.

VON HANS-HELMUT HEROLD

Auch interessant:

Für Katharina Bertl geht ein Traum in Erfüllung: Die 32-jährige Böbingerin hat den Sprung in die Nationalmannschaft des deutschen Metzgerhandwerks geschafft.

Energiebauern realisieren riesige Freiflächen-PV-Anlage in Sachensried - und der Wolf bleibt draußen