Küche zu: Asylbewerber randaliert

Weil die Küche in einer Asylbewerberunterkunft in Altenstadt geschlossen war, flippte ein Bewohner am Sonntag völlig aus. Ein Security wurde verletzt.

Altenstadt – Dass die Küche in der Asylbewerberunterkunft in Altenstadt am Sonntag aufgrund von Reinigungsarbeiten geschlossen war, passte einem Bewohner offensichtlich ganz und gar nicht. Wie die Polizei berichtet, geriet der Asylbewerber aus Nigeria am frühen Mittag derart in Rage, dass er eine Toilettentüre eintrat und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bedrohte.

Am Nachmittag wiederholte sich das Spiel: Die Küche war immer noch zu, und der Asylbewerber legte sich erneut mit der Security an. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leicht verletzt wurde. Die Polizei nahm den Nigerianer schließlich in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt.