Aufwertung für Altenstadts Zentrum

Im Rahmen der Dorferneuerung wird der Marienplatz in Altenstadts Dorfmitte komplett neu gestaltet. Wenn das Amt für ländliche Entwicklung heuer noch die Zusage der Fördermittel erteilt, werden Anfang des Jahres die Gewerke ausgeschrieben. Die Kosten für die Neugestaltung des Platzes liegen bei rund 500 000 Euro.

Altenstadt – Vorgesehen ist, dass die Fahrbahn der Schongauer Straße verschwenkt wird. Beginnend auf Höhe des Rathaus-Cafés und endend an der Einfahrt zum Parkplatz Rathaus-Café wird die Fahrbahn mit Pflaster versehen. Dazu, so Bürgermeister Albert Hadersbeck, wird für den Fahrbahnbereich ein entsprechender Unterbau erforderlich. Das Pflaster soll derart ausgewählt werden, dass es auch für Rollstuhlfahrer befahrbar ist.

Die Mariensäule wird vom Rasenplatz weg hin vor das Rathaus versetzt. Die Bushaltestelle soll mit einem offenen, überdachten Warteunterstand versehen werden. Geplant ist auch, dass der Bereich am Kriegerdenkmal mit einem Zugang zur Schönach, Sitzstufen und zwei Bänken aufgewertet wird.

Am westlichen Rathausausgang, so die Planung, wird ein kleiner Aufenthaltsbereich geschaffen. Damit wolle man auch für Hochzeitsgesellschaften die Möglichkeit schaffen, sich vor oder nach der Trauung dort aufzuhalten. Die vom Gemeinderat für gut befundene Planung sieht zudem vor, den Kanzleiweg bis runter zur Schönach mit Pflaster zu versehen.

Mit dieser Planung geht die Gemeinde ins Verfahren. Wie Altenstadts Bürgermeister in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erläuterte, hängt der Zeitplan für die Umsetzung des Planes voll und ganz von der Zusage der staatlichen Fördermittel ab. Die, so hofft die Gemeinde, bei 50 bis 60 Prozent der Gesamtkosten liegen. Sollte sich die Zusage der Fördermittel bis April/Mai 2019 hinziehen, wird erst 2020 gebaut, weil sich die Ausschreibung der Gewerke bis in den Herbst hinziehen könnten. Und im Winter möchte die Gemeinde nicht so gerne mitten im Ort eine Baustelle haben.

Walter Kindlmann