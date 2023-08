Einer der bedeutendsten romanischen Taufsteine in Deutschland: Altenstadter Basilika-Taufbecken muss restauriert werden

Teilen

Der Riss ist klar zu erkennen: Pfarrer Johannes Huber (links) mit Maren Rogg und Johannes Jais (beide vom Förderverein Basilikafreunde) am Taufbecken. © Langer

Das Taufbecken in der Basilika in Altenstadt gehört zu den bedeutendsten romanischen Taufsteinen in Deutschland und ist wegen seiner künstlerisch und theologisch wertvollen Reliefs bemerkenswert. Risse und Verfärbungen sollen noch heuer ausgebessert werden.

Altenstadt – Als „kostbar“ bezeichnet Altenstadts Pfarrer Johannes Huber das Taufbecken, das im südlichen Seitenschiff der Basilika seinen Platz hat. Es stammt aus der Bauzeit der Kirche, mit der zirka im Jahr 1180 begonnen worden war. Das Taufbecken wird ungefähr auf das Jahr 1200 datiert.

Pfarrer Huber betont, dass es sich um kein „Museumsstück“ handelt. Seit mehr als acht Jahrhunderten werden dort Kinder getauft, und so sei es auch heute noch. Jetzt sei es freilich erforderlich, dass ein Restaurator Hand anlege.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Die Kirchenverwaltung in Altenstadt hat einen Steinmetz aus Augsburg beauftragt. Es handelt sich um denselben Restaurator, der die Arbeiten am Marienbrunnen in Altenstadt, der in den Jahren 2021 und 2022 vor das örtliche Rathaus versetzt worden war, ebenso ausgeführt hat wie heuer an der Mariensäule in Schongau.

Schadenskartierung und Maßnahmenkatalog

Nach der Schadenskartierung und dem Erstellen eines Maßnahmenkonzepts geht es ans Werk: Der Restaurator wird, wie im Angebot dargestellt, die Oberflächen des Taufsteins außen und innen mit Wasser und Wurzelbürste reinigen. Danach erfolgt die Retusche der verfärbten Antragungen. Zudem steht eine Rissverfüllung mit Mikrozement an.

Schon vor gut sechs Jahren waren Arbeiten am romanischen Taufbecken vorgenommen worden. Damals hatte eine Bauschlosserei aus Garmisch-Partenkirchen die Kupferschale, in die das Taufwasser gegeben wird, aufgewertet und innen verzinkt.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Kosten hatte damals der Förderverein „Freunde der romanischen Basilika St. Michael“ übernommen. Er hat der Kirchenverwaltung bereits zugesagt, auch heuer die Kosten für die Restaurierung am Taufstein zu übernehmen. Dabei wird auch eine zweckgebundene Spende mit einfließen.

Wertvolle Reliefs

Wie an den wuchtigen Säulen im Gotteshaus, sind auch beim Taufbecken die wertvollen Reliefs bemerkenswert. Sie schmücken die „weit ausladende, kelchförmige Schale aus Sandstein“ und haben den Ritus der Taufspendung zum Inhalt, wie es der Historiker Karl Pörnbacher aus Sachsenried im Kirchenführer beschreibt.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

In Zwickelfeldern zwischen größeren Halbkreisen sind die vier Evangelistensymbole dargestellt: Matthäus ist der Engel, Markus der Löwe, Lukas der Stier und Johannes der Adler. Von besonderer Qualität und Aussagekraft sind freilich auch die vier Darstellungen weiter oben in den größeren Feldern am romanischen Taufstein. Es sind dies St. Michael, der Kirchenpatron als Sieger über Luzifer, die Taufe Jesu im Jordan, die thronende Madonna mit Kind sowie Johannes der Täufer.

JOHANNES JAIS