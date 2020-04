Albert Hadersbeck hat in Altenstadt 42 Jahre lang Politik gemacht

18 Jahre Altenstadter Bürgermeister, 24 Jahre Gemeinderat und davon zwölf Jahre Zweiter Bürgermeister. Insgesamt war Albert Hadersbeck 42 Jahre der Gemeindepolitik verbunden. Am Monatsende ist für den 65-Jährigen Schluss mit der Kommunalpolitik – zumindest fast. In den Kreisrat wurde er wieder gewählt.

Altenstadt – Nach 42 Jahren in der Kommunalpolitik ist für Albert Hadersbeck der politische Feierabend noch nicht ganz eingekehrt. Für die nächsten sechs Jahre wurde er wiederum in den Kreisrat gewählt. In dem Gremium sitzt er bereits seit 18 Jahren. Ansonsten werde er es ruhig angehen lassen. „Ich werde daheim verplant“, befürchtet er. Da gebe es berechtigte Ansprüche. Jetzt habe die Familie erste Priorität.

Vor 18 Jahren hat Albert Hadersbeck die Amtsgeschäfte des ersten Bürgermeisters von Georg Thoma übernommen. „Er hat mir alles Notwendige in freundschaftlicher Verbundenheit übergeben“. Und dazu auch noch eine intakte Mannschaft in der Verwaltung mit Günter Seelig und Andrea Sepp.

Er wusste, was erledigt ist und was noch angepackt werden muss

Einen umfassenden Einblick in das politische Ortsgeschehen bekam Hadersbeck ja ohnedies in den 24 vorhergehenden Jahren als Gemeinderat und als zweiter Bürgermeister. Von daher wusste er, was erledigt ist und was in der Gemeinde noch alles angepackt werden muss.

Die Schwerpunkte dabei lagen auf der Dorf- und Flurneuordnung, Sanierung und Anbau des Kindergartens und der Schule und zuletzt die Sanierung des Rathauses.

Nachfolger hat auch schon genug Erfahrung in der Lokalpolitik

Nachfolger Andreas Kögl wird sich zu allererst um die Neugestaltung des Marienplatzes und um die Sanierung etlicher Gemeindestraßen und Wege sowie um die Sanierung der gemeindlichen Wohnanlage mit 18 Wohneinheiten in der Zugspitzstraße kümmern müssen. Für die Erweiterung des Kindergartens, der mittlerweile aus allen Nähten platzt, hat die Gemeinde bereits ein 15 000 Quadratmeter großes Areal zwischen dem Kindergarten, Jahnstraße und Sportplatz erworben.

Um seinen Nachfolger hat der noch amtierende Bürgermeister keine Bedenken. „Der hat genügend Erfahrung in der Kommunalpolitik“. Und Berührungsängste habe der Andreas ohnedies keine. Die Gemeinde verfügt derzeit noch über Rücklagen in Höhe von gut zwei Millionen Euro. Ein ordentliches Polster, das, befürchtet Hadersbeck, wegen der Steuerausfälle am Jahresende ziemlich klein werden dürfte.

Spaß war auch immer dabei

Was indes den scheidenden Bürgermeister über all die 18 Jahre immer wieder beeindruckt hat, war die sachliche, konstruktive und fraktionsübergreifende Zusammenarbeit im Gemeinderat. „Wir konnten was bewegen“. Und der Spaß sei auch immer da gewesen. Albert Hadersbeck zieht nach 42 Jahren in der Kommunalpolitik dieses Fazit: „Die Leute sind immer freundlich mit mir umgegangen“.

