Bürgerversammlungs-Premiere für Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl

An die 100 Altenstadter und Schwabniederhofener lauschten den Ausführungen ihres Bürgermeisters im Gasthof Janser in Schwabniederhofen. © Kindlmann

Die Situation im Kindergarten, Versorgung und Infrastruktur, Umgestaltung Marienplatz in Altenstadt und Sport- und Freizeitgelände in Schwabniederhofen sowie explodierende Baulandpreise: Nach dreijähriger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie hatte Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl in der Bürgerversammlung viel zu berichten.

Altenstadt/Schwabniederhofen – Für Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl war es die erste Bürgerversammlung in seiner Amtszeit. Eine gewisse Anspannung sei schon spürbar, meinte er eingangs der Bürgerversammlung in Schwabniederhofen und begrüßte Altbürgermeister Albert Hadersbeck, die Geistlichkeit und die Ehrenringträger sowie mit Martin Holle den Kommandeur der Luftlande- und Lufttransportschule. So an die 100 Besucher waren es im Schwabniederhofener Gasthof Janser.

Danach arbeitete Kögl in 90 Minuten Punkt für Punkt des Gemeindegeschehens ab. Thema Kindergarten: Der nämlich platzt aus allen Nähten. Waren es 2019 noch fünf Gruppen mit zusammen 100 Kindern, so sind es mittlerweile neun Gruppen mit 150 Buben und Mädchen. Dazu gehören die 37 Hortkinder zur Nachmittagsbetreuung im Bürgerzentrum.

Betriebserlaubnis für 183 Kinder

Für die Jahre 2022/23 wurde für den Kindergarten die Betriebserlaubnis für 183 Kinder schon mal erteilt. Träger des Kindergartens St. Michael ist die Kirchenstiftung, die Gemeinde trägt 80 Prozent der Kosten – derzeit 226 000 Euro pro Jahr.

Thema Bauen und Wohnen: Die Baulandpreise schießen ungehemmt nach oben. 2016 kostete eine Quadratmeter Baugrund noch 180 Euro. Sechs Jahre später hat sich der Preis mit 380 Euro mehr als verdoppelt. Günstiger ist der Baugrund für Gewerbe. 2016 60 Euro, 2022 110 Euro.

Für Andreas Kögl war es die erste Bürgerversammlung als Altenstadter Bürgermeister. © Kindlmann

Den Preistreiber für diese Entwicklung sieht Altenstadts Bürgermeister in der begrenzten Möglichkeit an ausweisbaren Flächen. „Die Zeit der großen Flächen für Einfamilienhäuser ist vorbei“. Die Tendenz gehe hin zu Wohngebäuden.

In Altenstadt mit 3480 Einwohner gibt es derzeit 893 Wohngebäude mit 1525 Wohnungen. 2021 wurden acht Häuser mit 41 Wohnungen gebaut. Des Bürgermeisters Bitte: Wechsel von zu großen Häusern hin zu bedarfs- und behindertengerechten Wohnungen. Zudem bat er, Wohnraum an junge Familien weiter zu geben.

Grundschule bekommt einen Aufzug

Thema Grundschule Altenstadt: Derzeit sind es 109 Schüler in den Klassen eins bis vier. Die Schulräume wurden mittlerweile mit WLAN, Tablets, Server und Glasfaser- Anbindung ausgestattet. In diesem Jahr wird auf Veranlassung des Landratsamtes ein Aufzug ins Gebäude eingebaut. Mit 200 000 Euro ist die Gemeinde an den Kosten beteiligt. „Eine Stange Geld für uns“, meinte Kögl trocken. Den Aufwand für die Schulen generell bezifferte er mit 315 000 Euro pro Jahr.

Thema finanzielle Situation der Gemeinde: Der Verwaltungshaushalt umfasst sieben Millionen Euro, der Vermögenshaushalt knapp vier Millionen. Die Pro-KopfVerschuldung, ein Traum für viele Gemeinden, beträgt bei 3480 Einwohnern „nur“ 240 Euro.

Thema Versorgung und Infrastruktur: „Da sind wir gut aufgestellt“, meinte Kögl. Medizinische Versorgung, alles zur täglichen Versorgung, Gastronomie, Straßenbau innerörtlich. Woran es mangelt: Für das Rathaus-Café wird derzeit noch ein Pächter gesucht.

Hadersbeck hat die Kommunale Verdienstmedaille in Silber bekommen

Andreas Kögl informierte auch über die Geburten, 33 waren es 2021 in Altenstadt und Schwabniederhofen, Sterbefälle gab es 30, und er informierte über das gute Miteinander mit den Kommandeuren der Kaserne, Sven Tillery und Martin Holle. Und auch, dass in der Kaserne viel saniert und gebaut worden ist. Eine Start- und Landebahn wurde gebaut, Unterkunftsgebäude saniert.

Letztlich blieb dem Bürgermeister noch, Dank all’ jenen zu sagen, die sich in irgendeiner Funktion für das Gemeinwohl im Ort eingesetzt haben. Eine freudige Information hob er sich für den Schluss auf: Altbürgermeister Albert Hadersbeck wurde in Rosenheim von Bayerns Innenminister Joachim Hermann mit der „Kommunalen Verdienstmedaille in Silber“ ausgezeichnet.

Freibad öffnet am 21. Mai

18 Jahre erster Bürgermeister, 24 Jahre Mitglied des Gemeinderates. Zudem „nebenher“ 18 Jahre Mitglied im Kreistag. Insgesamt sind es 42 Jahre Kommunalarbeit. „Du hast Dir diese Auszeichnung wahrlich verdient“ meinte Nachfolger Kögl.

Und noch eine frohe Botschaft hatte der Rathauschef parat: Das Altenstadter Freibad öffnet am 21. Mai. Applaus, Applaus.

Walter Kindlmann

