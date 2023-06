Bundeswehr-Ausbilder wegen „entwürdigender Behandlung“ vor Gericht

Sie waren Ausbilder in Altenstadt

Nur ein Jahr vor Verjährung kam es doch noch zur Verhandlung. Zwei Männer mussten sich vor dem Weilheimer Amtsgericht wegen des Verdachts auf „entwürdigende Behandlung“ verantworten.

Altenstadt – Mehrere Anklagepunkte galt es mithilfe eines Dutzend Zeugen abzuarbeiten. Die beiden Beschuldigten – ein 41-jähriger Soldat und ein 38-jähriger Ex-Soldat – waren zum Zeitpunkt der Geschehnisse, im Sommer 2017, als Ausbilder an der Franz-Josef-Strauß-Kaserne in Altenstadt tätig, wo sie sowohl erfahrene Soldaten als auch Neuankömmlinge betreuten.

Im Laufe eines Lehrganges sei es zu herabwürdigenden Aussagen der beiden gekommen, so die Anklage. Die Aussagen der geladenen Zeugen konnten, auch aufgrund der mittlerweile verstrichenen Zeit, nur bedingt Licht ins Dunkel bringen. Viele stützen sich nur auf ihre damalige Polizeiaussage, was gerade den Verteidigern missfiel.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Aussagen wie „Die Toten werden von den Halbtoten aufgesammelt“

Die ersten Anklagepunkte bezogen sich auf mehrere Aussagen des 41-Jährigen. Bei einer unter anderem von ihm geführten, intensiven Laufeinheit, die bei einem Kameraden zu einem erschöpfungsbedingten Kollaps führte, sollen Sätze wie „die Toten werden von den Halbtoten aufgesammelt“ oder „die können alleine sterben“ gefallen sein.

Des Weiteren sei ihm bei einem Stubenrundgang der hygienisch miserable Zustand der Zimmer aufgefallen, weshalb ihm „die Sicherungen durchgebrannt“ seien. Zeitnah habe er sich jedoch für seine verbalen Entgleisungen entschuldigt.

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Was er letztlich genau geäußert hatte, konnte nicht sicher belegt werden. Jedoch fanden sich Zeugenaussagen wie „asoziales Pack“ in den Akten, deren Wahrheitsgehalt die jeweiligen Zeugen bestätigten. Andere konnten sich hingegen an einen „normalen Anschiss“ erinnern und gaben zu Protokoll, sich keinesfalls entwürdigend behandelt gefühlt zu haben.

Aus Zeitgründen, wie er angab

Es folgten weitere Aussagen, denen jedoch mehr ein ironischer Unterton, als eine böswillige Absicht unterstellt werden konnte. Ein letzter Punkt, den 41-Jährigen betreffend, handelte von einer Rucksackkontrolle. Einige Soldaten hätten es selbst nach mehrfachen Anweisungen nicht fertig bekommen, ihren Rucksack richtig zu packen, weshalb der Beschuldigte sie mit ihrer falsch bepackten Ausrüstung zum Sport schickte. Aus Zeitgründen, wie er angab.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Bei einem Rundlauf mit den geschulterten Rucksäcken, ihre Kameraden trugen nur die leichtere, richtig ausgewählte Sportausrüstung, sei ein Kamerad eingebrochen. Man habe sich aber sofort um den Mann gekümmert, sagte der Angeklagte. Die Staatsanwältin empfand diese Anordnung jedoch als schikanös.

Der 38-Jährige wurde seinerseits beschuldigt, einen Kameraden als „Pilzgesicht“ betitelt zu haben. „Man darf sich nicht sofort von jedem Wort angegriffen fühlen“, meinte sein Verteidiger dem Zeugen gegenüber. Die Aussage sei einer „lockeren Runde“ entsprungen und sollte niemandem nachhaltig schaden. Der 38-Jährige, der für seine Auszubildenden des Öfteren unbezahlte Nachhilfestunden gab und von fast allen als sehr engagiert beschrieben wurde, soll einem Kameraden gegenüber außerdem geäußert haben, dass er sich über dessen Todesnachricht bei ntv freuen würde.

Sie gehörten wohl zum „alten Schlag“

Er selbst bestritt dies und korrigierte, dass er sich über eine solche Nachricht bei ntv „nicht wundern“ würde. Der Betroffene konnte sich hingegen gar nicht mehr an den Vorfall erinnern. Andere Zeugen meinten jedoch, etwas derartiges gehört zu haben. „Was ich abliefere, muss das Maß aller Dinge sein“, das sei immer sein Anspruch gewesen, sagte er.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Dass er häufig Nachhilfe gegeben hatte, sei auch der Hoffnung entwachsen, so das unnötige Sterben aufgrund fehlender Kenntnisse zu unterbinden. Beiden wurde daher nachgesagt, ihrem Führungsstil betreffend wohl noch zum „alten Schlag“ zu gehören.

Geldstrafe für beide

Das langwierige Verfahren machte den Männern letztlich einen Strich durch ihre Zukunftspläne beim Militär. „Das war es halt jetzt, beruflich komme ich hier nicht weiter“, sagte der 41-Jährige. Seine Karriere bei der Bundeswehr sei nun auch vorbei, obwohl Berufssoldat immer sein größter Traum gewesen und beiden eine große Zukunft prophezeit worden sei, so der 38-Jährige.

Die Männer erwartet nun eine Geldstrafe. „In der Bundeswehr herrscht ein rauher Ton“, sagte Richter Baumann. Das ließe sich wohl nicht vermeiden. Dennoch seien Beleidigungen keine Lösung.

Die Verteidiger hatten zuvor einen Freispruch der Angeklagten beantragt, auch weil sie in den Äußerungen keine böswillige Absicht sahen, jemanden seelisch zu demütigen.

FLORIAN ZERHOCH