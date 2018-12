Christbaumschmuck für guten Zweck

Sie informieren, sie helfen und sie unterstützen. Die Rede ist von den Mitgliedern des BürgerNetzwerks Altenstadt-Schwabniederhofen, die sich in vielen Belangen für ihre Mitbürger einsetzen. Jetzt wurde eine Sammlung von ausgedientem Christbaumschmuck organisiert.

Altenstadt– „Alle Jahre wieder....“, heißt es so schön in einem Weihnachtslied. Und alle Jahre wieder wird der Schmuck für den Christbaum aus den Schachteln im Dachboden gekramt, der dann für wenige Tage an einem Tannenbaum zur Geltung kommt. Schmuck in vielen Variationen. Farblich gesehen, in Form und Größe, maschinell oder liebevoll in unzähligen Stunden in Handarbeit hergestellt. Da gibt es Helferinnen des Christkindls, die an alter Tradition festhalten. Da hat schon die Großmutter den Baum so geschmückt, die Mutter hat es übernommen und an die Tochter weitergegeben. Traditionell altdeutsch. Mit rotbackigen Äpfeln, golden angemalten Nüssen, Strohsternen und an Fäden aufgehängten Lebkuchen. Natürlich die Kerzen nicht zu vergessen. Die stecken noch in den bleigegossenen Haltern. Und oben auf der Spitze strahlt ein Rauschgoldengel mit langem Engelshaar.

Eine andere Gruppe will den Baum ganz schlicht, aber mit einem Glanzeffekt. So wie in der Zeit unserer Großväter und Großmütter. Der wird dann von oben bis unten mit Lametta behängt. Diese Metallstreifen hatten es in sich. Sie durften einem nicht aus der Hand fallen, sonst war das Chaos vorprogrammiert. Nach dem Fest dann das komplizierte Abnehmen des Lamettas. Verhakten sich die Streifen, fielen bei jedem Versuch, diese zu entfernen, die Nadeln des Baumes ab. Sauerei im Wohnzimmer.

Dann gibt es noch die Gruppe von Christbaumgestaltern, die nach dem neuesten Trend gehen. Vor allem in Sachen Farbtönen. Da wird kombiniert und abgeglichen. Kugeln und Kerzen müssen abgestimmt sein. Von den Girlanden ganz zu schweigen. Für eine andere Stimmung muss dann im nächsten Jahr auch neuer Christbaumschmuck her.

Diesen Gedanken hat die Gruppe Bürger Netzwerk aufgegriffen. Das Team hat zwei Tage lang ausgedienten Christbaumschmuck gesammelt, um diesen am kommenden zweiten Adventswochenende bei der Vorweihnacht in Schwabniederhofen wieder zu verkaufen. Wie alle Einnahmen dieser Vorweihnacht, soll auch dieser Christbaumschmuck-Erlös einem guten Zweck in der Gemeinde zukommen.

Die Bürger rücken an. Bepackt mit zwei großen Schachteln kommen Bianca und Manfred Stockel zur Abgabestelle. Bianca gehört zur Baumschmuckkategorie 3. Sie will trendig gestalten. In diesem Jahr weiß und cremefarbig. Also werden alle anderen Kugeln gespendet. Auch die lachsfarbenen des Vorjahres. „Lichterketten nehmen wir nicht“, so Markus Hör beim Durchwühlen der Schachteln. Des Rätsels Lösung folgt auf dem Fuß. „Wenn’s dann zu Weihnachten einen Kurzschluss gibt, sind wir womöglich schuld.“

+ Gitti Schultes Fenster-Dekoration der vergangenen Jahre hat ausgedient. Mit im Bild Enkeltochter Johanna © Herold

Gitti Schulte trennt sich ebenfalls von zwei Schachteln mit Christbaumkugeln. Sie hatte diese gebündelt als Dekoration an den Fenstern angebracht. Acht solcher Bündel übergibt sie jetzt an Julia, die diese den anderen Stücken zuführt. Im Kopf von Enkeltochter Johanna rumort es. „Wie kommt das Christkind jetzt an neue Kugeln?“, ist sicherlich einer der Gedanken. Das Geheimnis wird am Heiligen Abend gelüftet.

Luft in die Bude bringt auch Claus Wolf. Er ist derzeit beschäftigt, das Sportheim in Schwabniederhofen von Überflüssigem zu entkernen. Sein Kellerfund ist eine Originalverpackung mit Inhalt. 60 Kugeln an langen Bändern komplett in Rot gehalten. Fünf ganz besondere Schmuckstücke für den Baum erhält Julia kurz vor Ende der Aktion. Eine großzügige Spenderin trennt sich von ihren Porzellanglocken der Weihnachtsedition der Firma Hutschenreuther. Alle aus den 1990er Jahren. Diese werden an diesem Weihnachtsfest an einem ganz besonderen Baum hängen.

Hans-Helmut Herold