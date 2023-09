CSU-Wahlwerbung für Holetschek im falschen Altenstadt

Von: Christoph Peters

In Altenstadt landete Werbung der schwäbischen CSU in den Briefkästen. jj © Johannes Jais

Der Landtagswahlkampf ist auch im Landkreis Weilheim-Schongau in vollem Gang, doch nicht immer läuft bei den Parteien dabei alles nach Plan.

Altenstadt/Ingenried - In Altenstadt jedenfalls dürfte sich dieser Tage manch Bürger gewundert haben, als er einen Flyer der CSU aus dem Briefkasten fischte. Bestens gelaunt lächelt darauf der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek dem Betrachter entgegen und wirbt darum, am Wahltag das Kreuz bei ihm als Stimmkreisabgeordnetem zu machen. Dabei heißt der doch im Landkreis Weilheim-Schongau eigentlich Harald Kühn. Und sollte für den Bezirkstag nicht Alexandra Bertl ins Rennen für die Christsozialen gehen statt eines Alfons Weber, für den auf dem Flyer die Werbetrommel gerührt wird? Hat die CSU im letzten Moment ihre Kandidaten ausgetauscht, mag sich da manch einer verwirrt fragen.

Natürlich nicht, kommt aus der Bundeswahlkreisgeschäftsstelle der Partei in Peißenberg sofort das Dementi. Dort hat man nach der Anfrage der Heimatzeitung fleißig recherchiert, was es mit dem ominösen Flyer auf sich hat. Des Rätsels Lösung: Schuld sei eine Verwechslung, teilt Geschäftsführer Leopold Hahn mit. Eigentlich hätte der Wahlflyer nämlich an die Bürger in Altenstadt an der Iller gehen sollen, das zum schwäbischen Wahlkreis Memmingen gehört. Doch die von den Mindelheimer Parteikollegen beauftragte Druckerei habe ihn versehentlich an Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau geliefert, erklärt Hahn, wie der Wahlprospekt in die falschen Briefkästen gelangen konnte.

Dort soll freilich auch noch das richtige Werbematerial landen. „Der Wahlflyer für unseren Landtagskandidaten Harald Kühn und unsere Bezirkstagskandidatin Alexandra Bertl ist in unserem Stimmkreis in der Verteilung“, schreibt uns Hahn.

In Ingenried werben die Freien Wähler für die schwäbische Bezirkstagskandidatin. © Johannes Jais

Ein kleiner Lapsus ist auch den Freien Wählern unterlaufen, wie einem aufmerksamer Leser in Ingenried aufgefallen ist, der sich an die Redaktion gewandt hat. Dort wird Johanna Hofbauer auf Wahlplakaten als Kandidatin der Partei für den Bezirkstag präsentiert. Dabei tritt die Unterthingauerin im Regierungsbezirk Schwaben an. Dem gehörte Ingenried allerdings zuletzt vor der Gebietsreform im Jahr 1972 an. Bei den Freien Wählern ist man dankbar für den Hinweis, man werde die Kandidatin informieren, teilt die Landtagsabgeordnete Susann Enders mit. „Da hat wahrscheinlich ein Plakatierservice oder ein ehrenamtlicher Helfer die Bezirksgrenze übersehen.“