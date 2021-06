Drei „Architektouren“ im Schongauer Land

Dieses markante Haus mit Cortenstahl steht in Schwabniederhofen und kann am Sonntag besichtigt werden.

Am Sonntag kann besonderes Haus in Schwabniederhofen besichtigt werden

Die „Architektouren“ der Bayerischen Architektenkammer sind Teil des bundesweiten „Tags der Architektur“, der in diesem Jahr unter dem Motto „Architektur gestaltet Zukunft“ steht. Sie feiern heuer ihr 25. Jubiläum. Auch diesmal werden am 26. und 27. Juni Vorzeigeprojekte bayerischer Baukultur zu besichtigen sein – wie bereits im Vorjahr größtenteils nur digital.

Landkreis – Die Architektenkammer verspricht „spannende Einblicke in insgesamt 208 neue Vorzeigeprojekte bayerischer Baukultur“. Die Objekte befinden sich an 115 Orten in Bayern, drei davon sind im Landkreis Weilheim-Schongau. Vertreten ist diesmal nur der Bereich des Altlandkreises Schongau mit Bauwerken in Schongau, Herzogsägmühle und Schwabniederhofen.

Moderne Materialien und viel Historie

Das ausgewählte Projekt in Schongau ist die von der Stadt Schongau beauftragte Sanierung des Münzhauses in der Altstadt, die unter Leitung des Architekten Benedikt Sunder-Plassmann aus Utting vorgenommen wurde. Es handelt sich um die Sanierung des Verwaltungsbaus mit 753 Quadratmetern Nutzfläche in der Münzstraße 48 und die Revitalisierung des Wehrgangs. Eine „reduzierte moderne Materialität, reiche Farben und viel Historie“ charakterisieren laut Prospekt das Projekt.

+ Das „Culinarium“ ist die neue Großküche in Herzogsägmühle. © Plan3architekten

In die Kategorie „Sonderbauten“ fällt ein Gebäude der Diakonie München und Oberbayern in Herzogsägmühle in Peiting, das von den Architekten Gabriele Anderl und Matthias Schamper aus Schongau geplant wurde. Das „Culinarium“, eine Großküche mit 1650 Quadratmetern Nutzfläche, zeichnet sich laut Beschreibung im Katalog als „schlichte zeitgemäße Architektur in ländlicher Umgebung für Menschen in besonderen Lebenslagen“ aus.

Cortenstahl-Haus in Schwabniederhofen besichtigen

Das dritte Objekt macht eine Ausnahme: Es kann tatsächlich vor Ort besichtigt werden. Es ist das markante Einfamilienhaus der Familie Mannseichner in Schwabniederhofen, das von dem Münchner Architekten Fritz Offner geplant wurde. Das „Einfamilienaus am Hang“ zeichnet sich laut Katalog durch „weiche Formen und harte Kanten am Ortseingang“ aus und ist ein „Haus aus Stein und Stahl für einen Metallbauer“.

Optische Besonderheit sind neben der ungewöhnlichen Form die rostige Fassade aus wartungsarmem Cortenstahl und die Dachterrasse. Technische Besonderheiten sind eine Wärmepumpe, eine Photovoltaik-Anlage, eine Elektro-Ladestation und ein Regenwasserbehälter.

Das Haus in der Burgstraße 16 in Altenstadt-Schwabniederhofen kann am Sonntag, 27. Juni, von 13 bis 16 Uhr besichtigt werden. Führungen durch das Gebäude finden jeweils mit begrenzter Teilnehmerzahl unter Einhaltung der Coronaregeln mit Maske, Mindestabstand, Einbahnregelung im Haus sowie Angabe der Kontaktdaten statt.

Kontakt: Unter „byak.de/architektouren“ sind die Links zu den Präsentationen der ausgewählten Objekte.

Alfred Schubert