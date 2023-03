Drei mögliche Standorte für den neuen Altenstadter Kindergarten

Die drei roten Punkte markieren die möglichen Standorte für einen neuen Kindergarten in Altenstadt: Von links sind dies das ehemalige Lehrerhaus neben der Grundschule, das Grundstück gegenüber des bestehenden Kindergartens sowie das freie Grundstück neben dem Friedhof. © Gemeinde Altenstadt

Der Gemeinderat Altenstadt hat einem Neubau grundsätzlich zugestimmt. Die drei in Frage kommenden Grundstücke werden bis zu einer Klausurtagung überprüft.

Altenstadt – Seit einigen Jahren ist der Hortbetrieb des Altenstadter Kindergartens in die nahe Grundschule ausgelagert. Auf Dauer ist das aber keine Lösung. Das findet auch der Altenstadter Gemeinderat und hat deswegen jetzt einem Neubau zugestimmt.

„Dieser Grundsatzbeschluss ist schon mal ein Signal für die Eltern“, sagte Altenstadts Bürgermeister. Altenstadt Andreas Kögl in der jüngsten Sitzung des Altenstadter Gemeinderats am vergangenen Montag. Er hat damit klar gemacht, dass für die Betreuung der Kinder von einem bis zum sechsten Lebensjahr ein Rechtsanspruch besteht. Klar ist auch, dass die Gemeinde die Pflicht zur Betreuung der Kinder hat.

Grundstück gegenüber schon gesichert

Nach einer Begehung, an der die Fachaufsicht des Landratsamtes, Vertreter der Pfarrei und der Gemeinde Altenstadt teilnahmen, waren sich die Teilnehmer einig, dass die Nutzung der Räume in der Grundschule auf Dauer keine Lösung für den Kiga-Hort ist. Für einen Neubau hatte Altenstadts Bürgermeister das der Gemeinde gehörende Grundstück genau gegenüber des Kindergartens an der Jahnstraße vorgeschlagen. Das gesamte Areal ist 15 000 Quadratmeter groß. 3500 Quadratmeter würden für einen Neubau mit allem, was zu einem Kindergarten gehört, benötigt.

Damit löste Kögl eine muntere Diskussion im Gemeinderat aus: Bernhard Schöner beispielsweise leuchtete nicht ein, warum zwei Kindergarten nebeneinanderstehen sollten. Andreas Nuscheler meinte, er sei kein Freund davon, einen Kindergarten auf einer grünen Wiese zu bauen. Er schlug dagegen das ehemalige Lehrerhaus neben der Grundschule vor, das ohnehin kein Schmuckstück sei. „Wir sollten das in die Planung mit reinnehmen.“

Eltern rechtzeitig mitnehmen

Konstantin Papamichail hielt zunächst einen Elternabend für wichtig: „Wir wollen etwas planen und wissen nicht, wie groß und wann. Wir sollten die Eltern mit an Bord nehmen.“ Denn für ihn sei ein Neubau schon eine große Hausnummer.

Für Johann Deschler dagegen war klar, dass man nicht alle mit ins Boot nehmen kann: „Wir haben nicht alle Zeit, wir sind in Zugzwang.“ Bürgermeister Kögl vertritt die Meinung, Eltern erst dann in die Planung mit einzubinden, wenn Konkretes vorliege.

Auch das ehemalige Lehrerhaus im Blick

Letztlich wurden drei Flächen für einen Kindergarten-Neubau in Altenstadt vorgeschlagen: Die Fläche auf der grünen Wiese gegenüber des bestehenden Kindergartens, das Grundstück mit dem ehemaligen Lehrerhaus neben der Grundschule und das freie Grundstück zwischen der Jahnstraße und dem Friedhof. Michael Haslach hatte vorgeschlagen, sich auf diese drei Flächen zu beschränken und selbige bis zur Klausur genau anzuschauen.

Bis dahin, so Haslach, sollte auch klar sein, ob für drei, vier, fünf oder sechs Gruppen gebaut werden müsse. Letztlich war es Helmut Horner, der vorschlug, sich auf diese drei Grundstücke zu beschränken. „Wenn alle drei Grundstücke geeignet sind, müssen wir in einer Klausur entscheiden, welches am besten geeignet ist.“

Genauer Blick auf die Zahlen

Derzeit werden im Altenstadter Kindergarten 153 Buben und Mädchen in zwei Regelgruppen sowie in zwei Vorschul- und zwei Hortgruppen von 22 pädagogischen Fachkräften betreut. Zur Entwicklung der Zahl der Grundschüler hatte bereits im vergangenen August Diplom-Statistiker Christian Rindsfüßer vom Institut für Sozialplanung für Jugend und Altenhilfe dem Gemeinderat über die Entwicklung und Altersverteilung der Bevölkerung in der Gemeinde ein Konzept für die künftige Kinderbetreuung erstellt. Bei den Geburten sah Rindsfüßer eine Zitterlinie, quasi ein auf und ab. In den Jahren 1999 und 2000 waren es 38 und 43 Geburten, bis 2021 waren es zwischen 33 und 36 Geburten im Jahr.

Hinsichtlich der Entwicklung der Zahl der Grundschüler im Schuljahr 2006/07 waren es in sieben Klassen 146 Grundschüler, 2019/2020 in vier Klassen 82, und 2021/2022 in fünf Klassen 104 Grundschüler. Alles in allem ein Leitfaden für den Gemeinderat hinsichtlich der weiteren Planung.

Letztlich stimmte der Altenstadter Gemeinderat grundsätzlich einem Kindergarten-Neubau zu. Die Verwaltung wurde beauftragt, die dazu notwendigen Schritte einzuleiten.

WALTER KINDLMANN

