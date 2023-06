Dürre: Rinder finden auf vertrockneten Weiden kaum noch nahrhaftes Futter

Manche Wiesen sind so ausgedörrt, dass die Rinder nichts Nahrhaftes mehr zu fressen finden.

Bauern sind (noch) entspannt

Die seit Wochen andauernde Trockenheit macht den Bauern im Landkreis zunehmend zu schaffen. Der Tenor: Noch gibt es keine größeren Auswirkungen auf die Ernte, doch lange sollte die Dürre nicht mehr anhalten.

Landkreis – Zwei Liter hat es in der Nacht zu Mittwoch geregnet, hat Landwirt Bernhard Schleich aus Altenstadt gemessen. Das ist natürlich viel zu wenig, um auch nur wenige Zentimeter in die ausgetrockneten Böden einzusickern, aber besser als nichts. „Vor allem dem Mais tut jeder Tropfen gut“, sagt Schleich. Das bestätigt Wolfgang Scholz, Kreisobmann beim Bayerischen Bauernverband aus Sachsenried: „Der braucht bei gewissen Entwicklungsphasen einfach Wasser, damit sich die Körner gut ausbilden können. Noch geht es, aber in den nächsten Wochen sollte es ausgiebig regnen.“

Es ist wahrlich ein verrücktes Jahr für die Landwirte. Im Frühjahr gab es vor allem für die Milchbauern nur ein Thema: Wann können sie endlich für den ersten Schnitt auf die Wiesen? Denn die andauernden Regenfälle machten es unmöglich, das Gras trocken einzufahren. „Dafür war die Menge an Silage enorm, und auch die Qualität hat nicht so gelitten, wie es bei so einer späten Grasernte normalerweise der Fall ist“, sagt Scholz.

Aussaat wegen der Trockenheit später als üblich

Auch die Ackerbauern konnten nicht ansäen, weil sie sonst mit den schweren Maschinen ihren Boden ruiniert hätten. „Deshalb sind wir mit der Aussaat etwa von Mais oder Sommergerste zwei Wochen später dran gewesen als üblich, zum Teil noch länger“, sagt Scholz.

Das pendelt sich normalerweise im Laufe der Wochen und Monate wieder ein, doch mit dem ausbleibenden Regen konnten die spät ausgebrachten Getreidesorten diese Entwicklungsverzögerung nicht aufholen. „Dafür steht das Wintergetreide gut da“, sagt Scholz. Die Sorten also, die bereits vergangenen Herbst angesät wurden und sich dank des vielen Regens im Frühjahr gut entwickelt haben.

Milchbauern stehen vor großen Problemen

Das bestätigt Schleich, der zahlreiche Getreidesorten anbaut. Die Ackerbohne zum Beispiel wurzelz sehr tief, aber auch da ist die Größe nicht so, wie sie sein soll – „auch der geht das Waser aus“, sagt Schleich. Die Sommergerste schaut bei ihm noch ganz gut aus, doch da werde sich noch entscheiden, ob sie als Braugerste tauge. Dann dafür müssen hohe Qualitätsstandards erfüllt werden. Das gelte auch für den Brotweizen, ergänzt Scholz: „Da könnte es passieren, dass bei einigen die Anforderungen nicht erreicht werden und die Ernte nur als Futterweizen verwendet werden kann.“ Beim Wintergetreide rechnet Scholz damit, dass manche Landwirte sogar noch im Juni mit der Ernte beginnen.

Schwer haben es auch die Milchbauern, denn die Ende Mai erstmals gemähten Wiesen wuchsen zum Teil mehr schlecht als recht nach, nach der späteren Heuernte schaut es mancherorts richtig braun aus. „Der zweite Schnitt wird bei vielen ein Notschnitt werden“, glaubt Scholz, mit entsprechend geringer Qualität. Probleme haben auch manche Rinder auf den Weiden, die auf den verdörrten Wiesen kaum mehr etwas Nahrhaftes zu fressen finden. Das hat auch Schleich beobachtet: „Wir überprüfen die Wiederkäuer-Tätigkeit, da ist ein Rückgang festzustellen. Deshalb müssen wir zufüttern.“ Das ändere sich aber auch bei Regen schnell wieder, gibt er sich optimistisch.

„Wenn ich nach Nordbayern schaue, haben die ganz andere Probleme“

Scholz pflichtet ihm bei: „Es gehört dazu, mit dem Wetter zu leben. Und wenn ich nach Nordbayern schaue, haben die ganz andere Probleme. Da geht es uns noch gut.“ Wenn die Trockenheit noch drei Wochen weitergeht, könnte es aber anders ausschauen, so Scholz – dann bekommen die Landwirte vor allem mit dem Mais Probleme. Was man nicht vergessen soll, ist der Wald: „Der Borkenkäfer ist unterwegs, da wird uns einiges blühen. Das muss man unbedingt gut kontrollieren.“

