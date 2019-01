„Resi“ will Image der Landwirtschaft stärken

Eine Werbeagentur für Landwirte hat die Altenstadterin Carolin Nuscheler gegründet. Doch hinter „Resi“ steckt mehr: Die 26-Jährige möchte nicht nur Landwirte unterstützen, ihre Produkte an den Mann zu bringen, sondern die Geschichte dahinter erzählen. Dass einiges dazugehört, sich selbstständig zu machen, hat sie obendrein gelernt. Die Schongauer Nachrichten haben sich mit der ehemaligen Merkur-Redakteurin getroffen.

Sie sind ausgebildete Redakteurin, zuletzt als Crossmedia-Redakteurin tätig – alles zukunftsfähig. Warum haben Sie gekündigt?

Ich war in einem Verlag für den Online-Auftritt mehrerer Magazine zuständig – aber ich wollte mich selbstständig machen. Ich bin bei der Recherche über Online-Hofläden darüber gestolpert, dass Internetseiten, wenn vorhanden, überhaupt nicht besonders verbraucherfreundlich sind und schöne Geschichten verschenkt werden. Ich habe so schade gefunden, dass das Potenzial nicht ausgeschöpft wird – das hat in mir zu arbeiten begonnen.

Sie bieten Marketing für Landwirte, und zwar „ganzheitlich“, wie Sie sagen. Das heißt?

Viele Landwirte wollen sich für die Zukunft fit machen, deshalb fangen sie an, ihre Produkte selbst zu vermarkten. Etwa 3500 Direktvermarkter gibt es in Bayern, für den Landkreis habe ich leider keine Zahlen, ich schätze sie aber im dreistelligen Bereich. Aber bei der Werbung geht es los: Landwirte sind eher zurückhaltend, sich zu präsentieren, und ich möchte sie dabei unterstützen, im Netz sichtbar zu sein.

„Resi“ haben Sie Ihre Agentur genannt, eine Abkürzung für „Regionale Erzeugnisse, starkes Image“. Ich denke bei Resi eher an eine Kuh.

„Stimmt (lacht). In beinahe jedem Kuhstall steht wohl eine Resi. Darum geht es aber auch: Ich will die Landwirtschaft sympathisch, lebendig und vor allem authentisch darstellen. Ich will eine Verbindung zwischen Verbraucher und Landwirt herstellen. Bauern sind nicht nur Menschen mit Leidenschaft, sie sind wichtige Ernährer der Region. Diese Branche muss man stärken.

Sie haben da natürlich als Tochter eines Landwirtes die besten Einblicke. Und Ausblicke: Denn von Ihrem Büro aus blicken Sie direkt auf den Hof.

Mir entgeht nichts, was auf dem Hof los ist (lacht). Aber so einfach, sich selbstständig zu machen, ist das nicht. Man ist ein lonely rider. Jeder fiebert mit, aber am Ende ist man doch allein.

Sie haben sich aber Unterstützung geholt?

Ja, beim Digitalen Gründerzentrum Allgäu, denn ich habe schnell gemerkt, alleine kriege ich das nicht hin. Unterstützt werden junge Start-ups aus dem Allgäu und der Region. Gegen eine Gebühr hat man verschiedene Experten an der Hand, es gibt immer Ansprechpartner, auch die anderen Start-ups sind da. Theoretisch könnte ich dort auch einen Schreibtisch haben in der Alten Weberei, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil der kreative Raum am Bauernhof sehr fruchtbar ist.

Wie lange hat es dann gedauert, bis Sie starten konnten?

Seit Juli habe ich nichts anderes gemacht, als meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Seit Mitte November ist die Website online. Ich musste ja erst einmal einen Businessplan schreiben, 40 Seiten, das war sehr viel Arbeit. Bei dieser Gelegenheit muss man mal sagen: Die sind alle so nett beim Schongauer Arbeitsamt, ich war wirklich positiv überrascht. Ich bin dankbar über die Unterstützung durch die IHK und den Gründungszuschuss, das hat viel Druck aus dem Kessel genommen. Es ist Wahnsinn, an was man alles denken muss. Immer wenn man meint, jetzt ist Licht am Ende des Tunnels, dann kommt noch was. Der ganze Papierwahnsinn – darauf wird man nicht vorbereitet.

Und wo geht es jetzt beruflich hin?

Ich arbeite jetzt mit Freelancern zusammen. Schön wäre es, irgendwann ein eigenes Team zu haben und ein großes Büro – das wäre meine Zukunftsmusik.