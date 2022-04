Facettenreicher Kulturfrühling: Bald stehen wieder Künstler auf der Schwabniederhofener KulZe-Bühne

Von: Theresa Kuchler

Auf der Bühne des Kulze wird bald auch wieder Sängerin „Moni“ stehen. © Kulze

Allgäuer Mundart, französische Chansons und kernige Orchesterklänge: Nach langer Corona-Pause wartet das Kulturzentrum Schwabniederhofen in diesem Frühjahr wieder mit einem bunten Programm regionaler Künstler auf.

Schwabniederhofen – Carola Gistl vom Kulze-Team ist zufrieden. „Zum ersten Mal seit Corona kann wieder ein richtiges Programm stattfinden“, sagt die Organisatorin des Kulturfrühlings in Schwabniederhofen freudig. Die Vorbereitungen für die Auftrittsreihe laufen bereits seit Oktober, wobei die Pandemie wenig Planungssicherheit zuließ. Doch jetzt steht das Programm: Fünf Veranstaltungen soll es geben, von Ende April bis Anfang Juli. Und der Spielplan verspricht Facettenreichtum.

Den Auftakt macht am 30. April ein „lustiger Liederabend“, wie Gistl die Aufführung der „Harten Schwestern“ beschreibt. Die „Harten Schwestern“, das sind Rebekka, Susi und Maria aus Rettenbach. In ihrem aktuellen Programm „Allgäuerisch für Anfänger – Gaudi im Kaftan“ entführen sie die Zuhörer in Schwabniederhofen auf eine musikalische Weltreise, bei der das Damen-Trio neben urallgäuer Mundart auch arabische Töne anklingen lässt. „Die drei binden das Publikum mit ein, wenn sie singen und auf den Instrumenten spielen“, sagt Gistl mit Vorfreude auf den Abend. „Bei der aktuellen Nachrichtenlage braucht man auch einmal so schöne leichte Kost.“

Nicht nur Kultur steht auf dem Programm

Die musikalischen Darbietungen im Kulze gehen am darauffolgenden Wochenende direkt weiter. Am 8. Mai hat das „Orchester Kurzweil“ seinen Auftritt: Ein Ensemble aus Kontrabass, Gitarre, Ziehharmonika, Trompete und Geige lässt am Konzertabend die leidenschaftlich-kernigen Töne erklingen. Für die richtige Mischung setzen die Musiker auf Klassiker und Eigenkompositionen.

Einen Kontrast zum Kulturprogramm bildet der Abend mit Raphael Lautenbacher. Der Schwabniederhofener ist Wirtschaftspsychologe und Experte auf dem Gebiet der Geld- und Finanzsysteme. Am 21. Mai hält er im Kulze einen Vortrag zu der sogenannten Kryptowährung Bitcoin, einem digitalen Zahlungsmittel. „Das ist Raphaels Steckenpferd“, sagt Gistl, die Lautenbacher gut kennt. „Sein Vortrag wird das Programm noch einmal vielfältiger machen.“

Altbekannte Gesichter sind auf der Schwabniederhofener Bühne zu sehen

Mit „Moni“ geht es am 24. Juni zurück in die Musik. Die Künstlerin, die am liebsten übers Träumen, Scheitern und Muthaben singt, ist auf der Schwabniederhofener Bühne längst keine Unbekannte mehr. „Moni ist sogar während der Pandemie bei uns aufgetreten“, sagt Carola Gistl. Damals hatte das Kulze-Team das Hygienekonzept ausprobiert und die junge Sängerin zu einem Konzertabend eingeladen. Mit Erfolg: „Wir waren ausverkauft.“ Nun kommt,Moni’ zurück – für einen Auftritt vor mehr Publikum und unter gelockerten Bedingungen.

„C’est si bon“ heißt der französische Liederabend, mit dem das Kulze sein kulturelles Frühjahrsprogramm für dieses Jahr schließlich abrundet. Am 2. Juli werden Schauspielerin Estelle Schmidlin und Musiker Friedrich Rauchbauer Chansons und „Kuriositäten aus dem Pariser Atelier“ zum Besten geben: Er als Pianist, sie als Geschichtenerzählerin. Das Publikum kann sich dabei auf einen altbewährten Kulze-Künstler freuen. „Friedrich Rauchenbauer war bisher bei jedem Programm dabei“, erklärt Gistl. „Er gehört zum Haus.“

Karten für die Auftritte können im Internet unter www.kulze.info reserviert werden. Auf der Internetseite finden sich auch Informationen zu den geltenden Schutz- und Hygieneregeln der Veranstaltungen.

