Fanclub-Höhepunkt mit Javi Martinez

Seit 28 Jahren gibt es den FC Bayern-Fanclub „Red-White-Kings Schwabniederhofen“, jetzt hat Javi Martinez den rund 60 Mitgliedern den Höhepunkt ihres bisherigen Clublebens beschert: Der spanische Defensiv-Star des Rekordmeisters war Ehrengast bei der Weihnachtsfeier.

Schwabniederhofen – Jedes Jahr schwärmen die Bayern-Stars in der Weihnachtszeit aus, sie können aber stets nur einen Bruchteil der tausenden Fanclubs besuchen. Dementsprechend begehrt sind die Fußballer des Rekordmeisters. Doch die Schwabniederhofer waren gleich bei der ersten Bewerbung erfolgreich, erzählt der stolze Vorsitzende Peter Hippauf. „Ich war vor einiger Zeit beim Fanclub-Beauftragten Raimund Aumann in München, und der wusste genau über uns Bescheid. Er wollte wissen, warum wir Schwabniederhofer uns noch nie für einen Spielerbesuch beworben haben.“ Man sei ein eher kleiner Fanclub, antwortete Hippauf, und habe doch eh keine Chance. „Es kommt nicht auf die Größe an, sondern was man alles macht“, lautete Aumanns Antwort.

Und aktiv sind die Schwabniederhofer, fahren nicht nur zu den Spielen ihres Lieblingsvereins, sondern spenden regelmäßig und sind anderweitig sozial aktiv. Also besprach Hippauf die Bewerbung mit seinem Vorstands-Kollegen, die sagten Ja – „und zack-bumm hatten wir schon die Zusage des FC Bayern“, freute sich Hippauf.

+ Übergabe der Ehrenmitgliedschaft durch den Vorsitzenden Peter Hippauf. © Fanclub

Vorbei kam mit Javi Martinez ein absoluter Sympathieträger, der schon seit 2012 im Verein ist. Los ging’s mit einem zünftigen Weißwurst-Frühstück, die Blaskapelle Hohenpeißenberg spielte munter auf. Weil die Schwabniederhofer unter anderem eine Delegation des befreundeten Fanclubs Friedrichshafen vom Bodensee eingeladen hatten, waren rund 120 Gäste da, die sich vor allem auf die Interviewrunde mit Martinez freuten. „Er spricht recht gut Deutsch, nur wenn die Fragen zu kompliziert waren oder zu Bairisch, hat mein Sohn übersetzt, der länger in Spanien gelebt hat“, sagte Hippauf.

„Martinez war witzig und spontan, wir waren alle begeistert von ihm“, sagte der Clubvorstand. So habe der Fußballer bei einer Tombola den Hauptpreis verlost, ein Trikot von ihm mit persönlicher Signatur, und als Gewinner unter dem Gelächter der Gäste „Javi Martinez“ verkündet. „Zu mir hat er gesagt, ich sehe aus wie Jupp Heynckes. Ich meinte, aber doch vor 30 Jahren, und er antwortete: Nein, vor drei“, erzählt Hippauf schmunzelnd. Auch Anekdoten aus seiner spanischen Heimat durften bei dem insgesamt zweistündigen Besuch nicht fehlen, der mit einer Autogrammstunde und unzähligen Selfies sowie der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des Fanclubs ein Ende fand. „Martinez durfte auch noch ein Drei-Liter-Glas Weißbier antrinken“, sagte Hippauf – zumindest das dürfte der Spanier nach den zahlreichen Deutschen Meisterschaften mit dem FC Bayern gewohnt sein.