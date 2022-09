Faszinierende Kunst entlang der Schönach

Von: Rafael Sala

Nikki Kessler war eine Teilnehmerin der Ausstellung „Brücken verbinden“. © Sala

Brücken sind nicht nur Bauwerke zur Überwindung von physischen Hindernissen wie Flüsse oder Schluchten, sie stellen auch Verbindungen her zwischen Menschen oder Dingen. Eben diese Nähe herzustellen, hat sich die Ausstellung „Mit Kunst überbrücken“ entlang der Schönach vorgenommen.

Altenstadt – Kunst entlang der Schönach: Zwei Tage lang waren an insgesamt 20 Haltepunkten an der Schönach Kunstinstallationen zu sehen, die sich genau einem Ziel verschrieben haben: Die Fülle an Kreativität sichtbar zu machen, die in heimischen Künstlern steckt – und zwar, wie könnte es anders sein – gerade an den Orten, die dieses idyllische Gewässer überspannen: Brücken eben. „Sie sind ein Symbol für unsere Fähigkeit, miteinander und mit der Welt in Verbindung zu treten“, schildert die Projektinitiatorin und Künstlerin Sophia Endt, die selbst unter den Ausstellern war.

Da waren zum Beispiel drei schwarze Metallskulpturen mit Hüten und pfiffigen Gesichtern zu sehen, die ihre Angeln am Rathausplatz in Altenstadt in die Schönach halten. Gerade so, als würde eben in diesem Augenblick ein Fisch anbeißen, wirkt das Ganze.

„Grüße aus dem Jenseits“

Dass sich die Kunst als Lehrmeisterin des Lebens erweist, mitunter die Realität sogar an Schlagkraft übertrifft und obendrein vor Fantasie und Lebensfreude nur so übersprüht, zeigten auch die Holzskulptur an der Brücke an der Welfengasse oder die mit „Grüße aus dem Jenseits“ betitelte Installation an der Fußgängerbrücke nahe der Gemeinde Hohenfurch.

Eine der teilnehmenden Künstler war Nikki Kessler. Im ehemaligen Rathauscafé in Altenstadt waren zahlreiche Fotografien von ihr zu sehen, Landschaftsaufnahmen beispielsweise, Porträts und Aufnahmen einer Frau, die gerade in allen nur erdenklichen Positionen Yoga-Übungen macht. Eine Augenweide, was die Motive und die Farbkraft anbelangt.

Momente für immer festhalten

Dabei steht die 28-jährige Weilheimerin gerade am Anfang ihres neuen Weges. Seit vier Jahren widme sie sich der Fotografie, „nun möchte ich mein Hobby zum Beruf machen“, freut sie sich. Warum? „Weil mich die kleinen flüchtigen, oftmals viel zu kurzen Momente, so sehr faszinieren, dass ich sie für immer festhalten möchte.“

Das ist ihr gelungen – etwa beim Betrachten der Yogafrau, die ihren Rücken und ihre Arme in einer Dehnung so durchbiegt, dass sie die andere Seite des Bodens mit einem Bein berührt und so die Einheit herstellt. Wie eine Brücke eben.

