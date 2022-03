FC Bayern-Fans aus Schwabniederhofen beschenken Kinder im Kinderhospiz

Von: Christian Heinrich

Spendenübergabe der „Red White Kings“ aus Schwabniederhofen ans Kinderhospiz Sankt Nikolaus: 800 Euro übergaben der Vorsitzende Peter Hippauf und Schriftführerin Doris Schmidt (re.) an die Hospiz-Sprecherin Simone Pschorn. © Red White Kings

Es war wie Weihnachten, obwohl die Bescherung nach den Festtagen stattfand: Der FC Bayern-Fanclub „Red White Kings aus Schwabniederhofen“ hat dem Kinderhospiz Sankt Nikolaus in Bad Grönenbach ihre Spende von 800 Euro erst nach den Festtagen überreicht.

Schwabniederhofen – Wie es sich für die rot-weißen Könige gehört, hatten ihr Vorsitzender Peter Hippauf und Schriftführerin Doris Schmidt noch einige Geschenke für die Kinder und Jugendlichen im Gepäck: „Wir haben große Bayern-Fans hier“, stellte Simone Pschorn fest, dass die Schals, Rucksäcke, T-Shirts und anderen Utensilien genau den Geschmack der Kinder und Jugendlichen trafen.

Die Hospiz-Sprecherin bedauerte es zwar, dass sie die Könige aus dem Pfaffenwinkel wegen der Pandemie nicht im Kinderhospiz empfangen konnte. Aber auch draußen vor der Tür ging allen die Spendenübergabe zu Herzen. „Man hat gemerkt, da hat man jemanden eine Freude gemacht“, war Hippauf gerührt, welchen Anklang die Aktion gefunden hat.

Schon der zweite Besuch

Es war bereits das zweite Mal, dass die „Red White Kings“ für das einzige Kinderhospiz in Bayern gespendet haben. Das Haus ist auch eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Nur hatten sie dieses Mal neben dem Scheck auch jede Menge Fan-Artikel im Gepäck. Beides wird in Bad Grönenbach gebraucht.

Das Kinderhospiz Sankt Nikolaus erhält keine Unterstützung vom Staat, sondern lediglich von den Krankenkassen. Es ist deshalb auf Spenden angewiesen, um die Familien und ihre Kinder, die an lebensverkürzenden Erkrankungen leiden, so gut wie nur möglich zu unterstützen. Stationär können acht Familien im Haus betreut werden.

Thema enttabuisieren

In der sehr behaglichen Einrichtung gibt es extra Zimmer für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie Räume für deren Geschwistern und Eltern. „Die meisten kommen zum Entlastungsurlaub zu uns“, erklärt Pschorn. Zum Angebot gehören auch Mal- und Musiktherapien. Außerdem werden noch 24 Familien durch ehrenamtliche Kinderhospizbegleiter betreut, die für diese Arbeit speziell ausgebildet sind.

Ab der Diagnose der Krankheit steht das Kinderhospiz den Betroffenen im Leben und Sterben und darüber hinaus zu Seite. „Es ist ein Thema, das gerne weggeschoben wird“, stellt Pschorn fest, dass Sterben, Tod und Trauer keinen Platz in dieser Gesellschaft haben. „Dabei ist es so wichtig, es zu enttabuisieren.“

Alles auf der Homepage protokolliert

Denn 50 000 Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik leiden an einer Krankheit, die ihre Lebensaussicht radikal verkürzt. Um auf ihre Situation hinzuweisen, veranstaltet die Deutsche Kinderhospizstiftung jährlich am 10. Februar den Tag der Kinderhospizarbeit.

Genauso wichtig sind die Spendenaktionen der zahlreichen Privatpersonen, Unternehmen und Klubs, die Sankt Nikolaus eifrig alle auf seiner Homepage protokolliert. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Verein einen anderen unterstützt“, ist die Pressesprecherin für jede Hilfe dankbar.

Solidarität kennt keine Grenzen

Die „Red White Kings“ aus Schwabniederhofen sind der einzige Fan-Club aus Oberbayern, der sich für ihre Einrichtung engagiert. Neben den Schwabniederhofenern sammeln aber auch noch Bayern-Fan-Clubs aus dem Allgäu, Schwaben und Baden-Württemberg für das Kinderhospiz.

Die Solidarität kennt generell keine Grenzen. „Wir hatten auch schon Rocker und Biker bei uns“, erzählt Pschorn, dass selbst die Hartgesottenen ganz weich werden, wenn es um das Thema von Kindern geht, die unheilbar und lebensverkürzend erkrankt sind. „Man sieht, was es bedeutet, wenn man normal gesunde Kinder hat“, räumt Hippauf ein, dass ihn die Besuche in Bad Grönenbach immer sehr dankbar, aber auch sehr nachdenklich machen.

Grenzen der körperlichen und seelischen Belastung

Als Vater kann er sich in Eltern hinein versetzen, für die eine Welt zusammenbricht, wenn sie eine solch schockierende Diagnose für ihr Kind gestellt bekommen. „Man muss danach erst wieder Boden unter den Füßen bekommen“, berichtet Pschorn davon, dass viele Familien an die Grenzen ihrer körperlichen und seelischen Belastbarkeit gelangen.

Dass sie wieder Halt im Leben bekommen und ihre Situation annehmen können, dazu dient in gewisser Weise auch die Spende der „Red White Kings“. „Er ist eine Art Lebensbegleitung, die wir machen“, beschreibt Pschorn den Auftrag ihres Hauses. Die „Red White Kings“ stehen dabei nicht im Abseits, sondern spielen mit.