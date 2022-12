Feneberg-Markt in Altenstadt darf umziehen und erweitern

Der Plan für den Feneberg-Neubau neben der alten MöbelCentrale (grau) in Altenstadt. © Kindlmann

Erneut hat sich Altenstadts Gemeinderat mit dem Bebauungsplan „Nahversorgung Sonnenstraße Altenstadt“ befasst. Der Grund ist die Verlagerung des Feneberg-Verbrauchermarktes auf das freie Grundstück zwischen der Sonnenstraße und der ehemaligen MöbelCentrale. Aus der Öffentlichkeit kommt Kritik gegen dieses Vorhaben.

Altenstadt – Geplant ist auf dem O,61 Hektar großen Grundstück ein eingeschossiger Neubau, 50 Meter lang und sieben Meter hoch, mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gab es etliche Einwände gegen das Vorhaben.

Kritisiert wurde, dass der bereits bestehende Feneberg-Markt nur teilweise genutzt und ein Teil der Fläche fremdvermietet wird. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass in weniger als zwei Kilometern Entfernung sich zwei weitere Einkaufsmärkte befinden und auch, dass der Gemeinderat einer Erweiterung des sich in unmittelbarer Nähe befindenden Netto-Verbrauchermarktes auf ebenfalls 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche bereits genehmigt hatte. Es bestehe also keine Notwendigkeit, zur Versorgung der Bevölkerung einen weiteren Verbrauchermarkt zu erweitern.

Bürgermeister Andreas Kögl (links) und Planer Gerd Sahlender stellten die Pläne vor. © Kindlmann

Als ortsansässiger Lebensmittelproduzent, ein Name wurde in der Gemeinderatssitzung nicht genannt, wehrt sich ein Bürger gegen das Vorhaben, die örtlichen und regionalen Unternehmen vom Markt zu verdrängen. Ein weiterer Hinweis war, dass Feneberg der größte Edeka-Händler sei.

Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl sieht indes keine Probleme: In dem in Auftrag gegebenen Verträglichkeitsgutachten stehe, dass es sich bei diesem Vorhaben lediglich um eine Verlagerung des ortsansässigen Lebensmittelmarktes handele. Er jedenfalls sehe keine nachteiligen Auswirkungen auf den traditionellen innerörtlichen Einzelhandel in Altenstadt.

Ausreichend Kaufkraft zur Verfügung

Es habe im Rahmen der Untersuchung nachgewiesen werden können, dass trotz Kaufkraftabflüssen nach Schongau und Peiting in Altenstadt selbst noch ausreichend Potenziale für die Verlagerung und Erweiterung des Feneberg-Standortes zur Verfügung stehen würden. Und das ohne, dass dadurch ortsansässige Nahversorgungsanbieter in Mitleidenschaft gezogen werden.

50 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange waren im Rahmen des Bebauungsplanes angeschrieben worden. 21 davon haben keine Stellungnahme abgegeben. 29 schon. Beispielsweise die Bundeswehr. Die weist darauf hin, dass von militärischen Liegenschaften ausgehende Lärmemissionen zu erwarten seien. Es wird zudem daran erinnert, dass Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die von Liegenschaften ausgehenden Emissionen beziehen, nicht anerkannt werden.

Bei zwei Gegenstimmen gebilligt

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten weist darauf hin, dass ortsübliche landwirtschaftliche Emissionen in jedem Fall zu dulden seien. Das Landratsamt Weilheim-Schongau sieht aus Sicht des fachlichen Naturschutzes eine Bebauung des Areals zwischen der Sonnenstraße und der ehemaligen MöbelCentrale mit einem Lebensmittelmarkt zur Nahversorgung der Bevölkerung unproblematisch. Vor allem, weil hier einer Nachverdichtung Vorrang gegeben wurde, statt eine Fläche am Ortsrand oder in freier Landschaft neu zu bebauen.

Planer Gerd Sahlender aus Kissing hatte die 29 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange in der Sitzung des Gemeinderates am vergangenen Dienstag vorgetragen. Der Gemeinderat hat den Entwurf mit der Bezeichnung „Endfassung des Bebauungsplanes Sonnenstraße-Nahversorgung Altenstadt“ mehrheitlich gebilligt. Dagegen waren Michael Wiedemann (UWV/FW) und Konstantin Papamichail (SPD).

WALTER KINDLMANN

