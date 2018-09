Klangerlebnisse und Rundum-Beschallung

Festlicher Sommer in der Wies

Das sechste Konzert der Reihe Festlicher Sommer in der Wies in der Basilika in Altenstadt ist schwer zu beschreiben – weil es so ungewöhnlich war, so voller schöner Ideen steckte, weil das Klangerlebnis einfach gigantisch war. Zusammengefasst: Es war sensationell.