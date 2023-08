Hilfe für Bad Bayersoien: Feuerwehrleute füllen rund 6000 Sandsäcke ab

Von: Elena Siegl

Zahlreiche Feuerwehrleute packten mit an, um Sandsäcke für Bad Bayersoien abzufüllen. © HANS-HELMUT HEROLD

Ein Unwetter hat Bad Bayersoien schwer getroffen. Nun haben Feuerwehrleute aus dem Schongauer Land Sandsäcke abgefüllt, die im Katastrophengebiet zum Einsatz kommen.

Altenstadt – Mit Betonmischern wird Sand in großen Mengen angekarrt, per Förderband gelangt er in ein Abfüllgerät, um schließlich portioniert in Säcke abgefüllt zu werden. Rund 40 Feuerwehrleute aus Altenstadt packen am Sonntag in einer Halle bei Altenstadt mit an, am Montag sind es sogar gut 70. Die Feuerwehren aus Hohenfurch und Schwabniederhofen unterstützen.

Es gibt verschiedene Schichten, erklärt Altenstadts Feuerwehrkommandant Johann Deschler. Schließlich ist das Herumwuchten der Sandsäcke kräftezehrend.

Sandsäcke zum Beschweren der Planen auf kaputten Dächern

In Bad Bayersoien werden die Sandsäcke dringend benötigt, sagt Deschler. In erster Linie, um die Folien, mit denen die vom Hagel zerstörten Dächer notdürftig abgedeckt wurden, zu beschweren. Parallel bestehe eine Hochwassergefahr, für die man gerüstet sein muss.

24 Mann sind allein mit dem Abfüllen der Sandsäcke beschäftigt, so Deschler. Der Rest kümmert sich unter anderem um die Logistik, stapelt die Säcke gesammelt auf bzw. übernimmt den Transport. Circa sechs Stunden wird jeden Tag gearbeitet.

Schon am Wochenende, als das Unwetter wütete, fuhren einige Feuerwehren aus dem Landkreis Weilheim-Schongau nach Bad Bayersoien, um zu helfen. Darunter auch die Feuerwehr Altenstadt, die unter anderem Folien aus dem Landmarkt mitnahm, um Häuser vorm Regen zu schützen, wie Deschler erklärt. Mit dem Abfüllen der Sandsäcke folgte nun also ein weiterer Einsatz für das gebeutelte Dorf im Nachbarlandkreis.

Insgesamt rund 6000 Sandsäcke haben die Feuerwehrleute gesammelt nach Bad Bayersoien gebracht. © Hans-Helmut Herold

Insgesamt rund 6000 Sandsäcke befüllten die Feuerwehrleute, berichtet Deschler. Sie wurden in Gitterboxen gesammelt, auf einen Tieflader gestapelt und umgehend nach Bad Bayersoien transportiert.