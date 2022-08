Senator Emter hilft der Bundesregierung in der Gaskrise

Die Klärschlammtrocknungsanlage steht bereits, als nächstes wird die Biogasanlage modernisiert. Unternehmer und Senator Johann Emter hat auf seinem Firmengelände an der B472 in Altenstadt noch einiges vor.

Unternehmer aus Altenstadt ist in Berlin ein gefragter Mann

Von Jörg von Rohland schließen

Die Energiewende schreitet nur mit kleinen Schritten voran. Johann Emter kann ein Lied davon singen. Bei seiner Firma in Altenstadt lassen die angekündigte Wasserstoff-Produktion samt „Tankstelle der Zukunft“ noch auf sich warten. Immerhin: Die neue Klärschlammtrocknungsanlage ist schon in Betrieb.

Altenstadt – Johann Emter ist derzeit in Berlin ein gefragter Mann. Als Mitglied des „Senats der Wirtschaft“ berät der Unternehmer aus Altenstadt die Politik auch bei der Energiewende. Die Regierung sucht nach Lösungen für die drohende Energiekrise, sollte Russland Europa den Gashahn komplett zudrehen.

„Die Koalition macht das jetzt aber ganz gut so“, findet der 64-jährige Senator aus Altenstadt. Es bleibe ihr nichts anderes übrig, als Kohle- und Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. „Die neuen Technologien sind noch nicht so weit“, weiß Emter, der aus Erfahrung spricht. Auf seinem Firmengelände an der B 472 dauert der angekündigte Technologiesprung auch etwas länger als erhofft.

Größte Bedenken gegen Klärschlammtrocknung sind ausgeräumt

Immerhin läuft seit Februar dieses Jahres die neue Klärschlammtrocknungsanlage, gegen die vor allem die Nachbarn aus Schongau lange Zeit auf die Barrikaden gegangen waren, weil sie Geruchsbelästigungen fürchteten. Nicht zuletzt dank der Unterstützung des verstorbenen Umweltpolitikers Hans Schütz konnte Emter mittlerweile die größten Bedenken ausräumen. Auch einige Stadträte seien vor Ort gewesen, um sich ein Bild zu machen, berichtet der Firmenchef.

In die Anlage wandert der Klärschlamm von mehreren hundert Kommunen aus einem Umkreis von 100 Kilometern, den Emter mit dem eigenen Fuhrpark abholt. Der Schlamm werde „zu 100 Prozent verwertet“, erläutert der 64-Jährige. Unter anderem würden wertvoller Phosphatdünger sowie Stickstoffdünger für die Landwirtschaft und Industrie (Ad Blue) gewonnen. Der getrocknete Klärschlamm wiederum gelangt über eine Rohrbrücke zur Verbrennung. Die vom Ofen abgegebene Wärme wird in der Klärschlammtrocknung zurückgewonnen. Ein Teil der Wärme gelangt auch in die benachbarte Biogas-Anlage. Emter spricht von einem „perfekten Kreislauf“.

Anlagen laufen rund um die Uhr

Die Verwertung läuft rund um die Uhr: Auf 8000 Betriebsstunden pro Jahr bringen es Klärschlammtrocknung und -verbrennung, die Biogasanlage arbeitet die kompletten 365 Tage.

Mehrere Projekte warten an der B 472 auf ihre Verwirklichung: „In drei Jahren wollen wir komplett autark sein“, blickt der Unternehmer voraus. Dafür sorgen sollen die installierte Photovoltaik- und Biogasanlage.

Die Biogasgewinnung will der Unternehmer in den kommenden Jahren modernisieren. Schon jetzt entsteht in der Anlage aus Speiseresten und abgelaufenen Lebensmitteln reichlich Bio-Methan, das im örtlichen Blockheizkraftwerk Strom und Wärme produziert; einen weiteren Teil wandelt Erdgas Schwaben zu Bio-Erdgas um. Busflotten und andere gasbetriebene Fahrzeuge sind damit schon lange in der Region unterwegs.

Herstellung von Wasserstoff ist geplant

Mit dem Umbau der Biogas-Anlage will Emter nicht nur die letzten Gerüche loswerden, die ab und zu nach außen dringen. In Zukunft will er auch flüssiges Erdgas (LNG) produzieren, in das die Bundesregierung so große Hoffnungen setzt, um von Russland unabhängiger zu werden. Als nächsten Schritt plant Emter dann die Herstellung von Wasserstoff. Wie berichtet, arbeitet er dazu mit der Peißenberger Firma „blueFLUX“ zusammen, die ein vielversprechendes Verfahren entwickelt hat, aus organischen Abfällen Wasserstoff zu gewinnen. Die erste große „BlueFLUX“-Anlage wird derzeit in Dachau aufgebaut und soll 2023 in Betrieb gehen. „Wir sind als nächstes dran“, blickt Unternehmer Emter voraus.

Dann wird auch die „Tankstelle der Zukunft“ wieder ein Thema, die schon vor zwei Jahren gemeinsam mit dem „Reallabor“ der Peißenberger als „Leuchtturmprojekt“ für die Region angepriesen worden war. Wie berichtet, soll die Tankstelle an den Kreisverkehr der B472 und die neue Zufahrt zum Emter-Firmengelände angebunden werden, die derzeit gebaut werden. Über unterirdische Leitungen könnte die Tankstelle direkt vom Unternehmen mit Gas, Wasserstoff und Strom versorgt werden. „Aber wir brauchen noch ein paar Jahre“, bittet der Firmenchef um Verständnis.

