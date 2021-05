Soldaten in Altenstadt waren noch nicht an der Reihe

Ein Großteil ist geimpft: 462 Bundeswehrangehörige in Altenstadt erhielten im März ihre Erstimpfung, 594 hatten sich als „impfwillig“ gemeldet. Von der Bundeswehr hieß es damals, dass es sich bei dem Geimpften sowohl um aktive Soldaten als auch um zivile Mitarbeiter handelte, „die gemäß der Priorisierung berechtigt seien, eine Impfung zu erhalten“.

Impfungen in Kaserne

462 Dosen Astrazeneca sind im März vom Peißenberger Impfzentrum in die Bundeswehrkaserne nach Altenstadt geliefert worden. Erst jetzt wurde bekannt, dass die Impflinge damals noch gar nicht an der Reihe gewesen wären. Die Zweitimpfungen laufen seit dieser Woche, und bei der Bundeswehr will man von einem Hilfeersuchen nichts wissen.

Peißenberg/Altenstadt – Christian Achmüller macht aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Es war eine Fehlentscheidung, ich ärgere mich“, sagt der Leiter des Peißenberger Impfzentrums rückblickend. Wie berichtet, hatte er der Bundeswehr-Kaserne in Altenstadt im März 462 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca geliefert. Landrätin Andrea Jochner Weiß hatte ihm das erlaubt. Was bislang unerwähnt blieb: Ein damaliger Stabsarzt aus Altenstadt soll um den Impfstoff gebeten haben. Das versichern Christoph Achmüller und Landrätin Andrea Jochner-Weiß unisono. Obendrein wurde der Vorgang in einer E-Mail der Regierung von Oberbayern dokumentiert, die der Redaktion vorliegt.

Impfzentrum war von hoher Priorität ausgegangen

Achmüller ärgert sich, weil er im März davon ausgegangen war, dass nahezu alle Geimpften in der Kaserne in den Prioritätsstufen eins und zwei zu finden waren. Schließlich handelt es sich bei ihnen auch um medizinische Fachangestellte, Sanitäter und Soldaten in Gemeinschaftsunterkünften.

Es war ein Trugschluss. Von der Regierung von Oberbayern musste Achmüller später erfahren, dass nahezu alle in der Kaserne Geimpften in Priorität drei eingestuft sind. Als sie vom Sanitätsdienst ihre Spritzen gesetzt bekamen, hatte das Impfzentrum in Peißenberg noch nicht einmal alle Landkreis-Bürger über 80 erstgeimpft.

Rüffel von der Regierung von Oberbayern

Sowohl die Landrätin als auch er erhielten deshalb „einen Rüffel“ der Regierung von Oberbayern, berichtet Achmüller, der sich selbst Blauäugigkeit vorwirft. Er gibt zu, dass er sich mit den Hierarchien der Bundeswehr nicht sonderlich gut auskenne. Landrätin Andrea Jochner-Weiß erhielt in dieser Sache einen Anruf der Regierungspräsidentin. „Man kann davon ausgehen, dass sie sich nicht nur über das Wetter unterhalten haben“, sagt Achmüller dazu.

Bürger aus dem Landkreis brachte den Stein ins Rollen

Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein Bürger aus dem Landkreis, der sich lange selbst vergeblich um einen Impftermin in Peißenberg bemüht hatte. Ihm stieß die Impfstoffabgabe an die Bundeswehr sauer auf, er überzog die Verantwortlichen mit Dienstaufsichtsbeschwerden.

Regierung spricht von „Amtshilfe“

Um die kümmerte sich wiederum die Regierung von Oberbayern, die dem Bürger per E-Mail antwortete. In dem Schreiben wird ein Stabsarzt der Kaserne ins Spiel gebracht. Er soll sich mit dem Hilfeersuchen an das Impfzentrum gewandt habe, den Impfstoff zur Verfügung gestellt zu bekommen. Von der Bundeswehr gab es zu diesem Zeitpunkt nichts. Weder medizinisches Personal noch die übrigen Personen „der Priorität eins und zwei sowie Soldatinnen und Soldaten, die in den Auslandseinsatz mussten“, hätten geimpft werden können, heißt es. Das Impfzentrum habe das Hilfeersuchen berücksichtigt, schreibt die Regierung dem Bürger und spricht von „Amtshilfe“.

Auch Kommando des Sanitätsdienst sieht Geimpfte in Altenstadt in Priorität drei

Unterdessen räumt auf Anfrage auch ein Sprecher des Kommandos des Sanitätsdienstes der Bundeswehr ein, dass die Geimpftem in Altenstadt in Priorität drei waren. Dass ein Stabsarzt um den Impfstoff gebeten haben soll, ist dem Kommando aber nicht bekannt. Es ist lediglich von einem Angebot des Impfzentrums die Rede, das gerne angenommen worden sei. Dass ein Stabsarzt „im guten Glauben, seinen Soldaten etwa Gutes zu tun“, dennoch eine Anfrage gestellt haben könnte, will der Kommando-Sprecher aber nicht gänzlich ausschließen.

Hilfeersuchen blieb unerwähnt

Wie berichtet, hatte sich nach der Erstimpfung auch der Standortälteste in Altenstadt, Sven Tillery, beim Impfzentrum und dem Landkreis „für die Berücksichtigung und die ausgesprochen gute Zusammenarbeit“ bedankt. Warum die Bundeswehr ein vorangegangenes Hilfeersuchen unerwähnt lässt, kann sich Impfzentrumsleiter Achmüller bis heute nicht erklären. „Ich weiß es nicht, und ich will auch nicht mutmaßen, es ist über so viel Ecken gelaufen“, sagt der Impfzentrumschef. Er bedauert es, wenn jetzt „Aussage gegen Aussage“ stehen sollte. Indes betont auch die Landrätin, dass der Stabsarzt auf das Impfzenrum zugekommen sei. Sie selbst habe mit ihm und auch „dem leitenden Kommandeur“ telefoniert, macht Jochner-Weiß klar.

Diese Woche wurden die Zweitimpfungen in Peißenberg abgeholt

In dieser Woche läuft in der Kaserne nun bereits die Zweitimpfung. Die Astrazeneca-Dosen dafür kommen ebenfalls aus Peißenberg. Am Dienstag wurden sie von der Bundeswehr abgeholt, berichtet Achmüller. Die Zweitimpfung der Bundeswehrangehörigen erfolgt seinen Angaben nach wie bei allen anderen auch automatisch. Dazu brauche es keinen Nachweis der Priorität.

Impfstoff ist auch bei der Bundeswehr knapp

Nach Angaben des Presse- und Informationszentrums des Sanitätsdienstes der Bundeswehr steht der Bundeswehr auch weiterhin Impfstoff nur sehr begrenzt zur Verfügung. Hohe Priorität hätten „Soldatinnen und Soldaten, die bei Einsätzen im Ausland einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind“, heißt es. Parallel bestehe für die Soldatinnen und Soldaten zumindest grundsätzlich die Möglichkeit, „sich unter strikter Beachtung der Impfpriorisierung in einem zivilen Impfzentrum anzumelden“. Davon machen nach Angaben des Peißenberger Impfzentrumsleiters Achmüller mittlerweile die meisten Bundeswehrangehörigen Gebrauch. Sie müssten sich aber genauso hinten anstellen wie alle anderen Bürger auch, macht er klar.

Das Thema Altenstadt will Achmüller jetzt endgültig zu den Akten legen: „Ich habe meine Lehre daraus gezogen. Für mich ist die Sache erledigt. Es gab einen Rüffel der Regierung, jetzt lassen wir es so.“

