Gemeinsam für den Frieden in der Ukraine gebetet

Teilen

Friedenskerzen entzündeten die Besucher des Friedensgebets in der Basilika in Altenstadt. © Kindlmann

Friedensgebet mit Mahnwache am Kriegergrab: Dazu haben der Altenstadter Soldaten- und Veteranenverein und die Pfarrei St. Michael am Dienstagabend in die Basilika eingeladen. Organisiert haben diese Veranstaltung Soldatenvereins-Vorstand Thomas Schmidt und Pfarrer Sebastian Schmidt.

Altenstadt – „Wir sind unterm großen Gott von Altenstadt zusammengekommen, um für die Menschen zu beten, die unter diesem furchtbaren Krieg leiden“, sagte Altenstadts Pfarrer Schmidt zur Begrüßung in der Basilika. Die Menschen in der Ukraine seien es, die unter Lügen, Hass und Gewalt leiden müssten. „Genau deswegen sind die Friedensgebete so wichtig.“

Vorne am Altar an der großen Friedenskerze durften die Besucher in stillem Gedenken nacheinander jeweils eine kleine Kerze anzünden. 78 waren es. Danach bat Pfarrer Schmidt um einen kurzen Moment der Stille. Gemeinsam wurde für den Frieden gebetet, „der lebt, wenn wir uns an Gott orientieren, wenn wir die Hoffnung nicht verlieren“. Alle Anwesenden seien voller Vertrauen, dass ihre Gebete nicht ins Leere gehen.

Flüchtlinge aufnehmen

Draußen auf dem Friedhof am Kriegergrab, das von den beiden Fackelträgern Andreas Reich und Max Sedlmeier hell erleuchtet wurde, wollte Thomas Schmidt ein Zeichen setzen. Er erwähnte dabei Putins Regime, das mit seinen Truppen einen verbrecherischen Krieg führe.

Und auch die gesamte Ukraine, einschließlich der Zivilbevölkerung, die einen heroischen Kampf zur Verteidigung ihre Heimat führe. „Das Einzige, was wir tun können, als Gemeinde, als Christen, ist beten für den Frieden.“ Und, so Schmidt, sollten Ukraine-Flüchtlinge Altenstadt erreichen, diese aufzunehmen.

Bürgermeister lobt das Engagement

Der Oberst a.D. erinnerte am Kriegergrab der Gemeinde Altenstadt an die Zeugen von verbrecherischen Kriegen, von Vertreibung, Not, Elend und Trauer, die auf dem Grabstein alle namentlich aufgeführt sind. Sie alle würden symbolisch für diese Mahnwache stehen. „Wir bitten Gott für Frieden und ein Leben in Freiheit für alle Völker dieser Erde.“

Nach kurzem Gedenken wurde am Kriegergrab noch gemeinsam das „Vater unser“ gebetet. Bürgermeister Andreas Kögl indes war sehr angetan davon, dass sich der Soldaten- und Veteranenverein unter Thomas Schmidt und Pfarrer Sebastian Schmidt derart engagiert haben. Und auch, dass so viele Altenstadter an dem Friedensgebet teilgenommen haben. Es waren mehr, als bei so manchem „normalen“ Gottesdienst.