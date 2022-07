Hans-Jürgen Hoeppke ist neuer evangelischer Militärpfarrer in Altenstadt

Bereits seit dem 1. April im Amt

Der neue Leiter des Evangelischen Militärpfarramtes Altenstadt heißt Hans-Jürgen Hoeppke. Er wurde von Militärbischof Bernhard Felmberg feierlich in das Amt eingeführt. Die umfänglichen Aufgaben nimmt er bereits seit Januar wahr.

Altenstadt – Nach seiner Verbeamtung zum 1. April war es an der Zeit, Hans-Jürgen Hoeppke öffentlich in sein neues Amt einzuführen. Los ging es mit einem Gottesdienst in der Basilika Altenstadt, bei dem der aus der Hauptstadt angereiste Militärbischof Bernhard Felmberg vom Evangelischen Kirchenamt Berlin (EKA) die Amtseinführung feierlich vollzog.

Gemeinsam mit ihm nahmen der Leitende Militärdekan Ralf Zielinski aus München sowie gut 15 weitere Militärpfarrer und ebenso viele Pfarrhelfer des Evangelischen Militärdekanats Süd daran teil. Auch Heide Henn von der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (EAS) in Berlin, Pfarrer Herrmann Jost aus Schongau und der katholische Pfarrer Sebastian Schmidt aus Altenstadt waren der Einladung zur Amtseinführung gefolgt.

+ Nach dem Einführungsgottesdienst in der Basilika ging es zum Empfang ins Bundeswehr-Casino. Das Bild zeigt Hoeppke (re.) mit Militärdekan Ralf Zielinski. © Ellenberger

Von der Garnisonsgemeinde Altenstadt war die zweite Bürgermeisterin Kathrin Högg dabei. Ferner kamen noch zahlreiche weitere Besucher, vor allem aus den Reihen der Bundeswehr, hinzu. Vornweg waren dies der Kommandeur des FA/UA-Bataillons 3 und Standortälteste Altenstadt, Oberstleutnant Sven Tillery, der Leiter der Luftlande- und Lufttransportschule, Oberstleutnant Martin Holle, die Leiterin des Sanitätszentrums Altenstadt, Oberfeldärztin Marion Redlich, sowie vom IT-Bataillon 293 in Murnau Hauptmann Julian Petery, der in Vertretung des Kommandeurs gekommen war.

„Jetzt geht es los!“

Auch Hoeppkes Ehefrau Monika war aus Nordrhein-Westfalen angereist. Der Umzug in den Pfaffenwinkel steht aber bereits auf der gemeinsamen To-Do-Liste. Der Weg nach Altenstadt sollte sich für alle als lohnend erweisen. Die Gottesdienstbesucher erlebten eine vom Militärbischof feierlich, würdevoll und stimmig gestaltete Amtseinführung. „Was soll ich denn jetzt noch predigen“, hatte Hoeppke nach der Einführung und Einsegnung den Bischof gefragt. Dessen Antwort habe schlicht „Jetzt geht’s los“ gelautet, gab er in seiner bisweilen humorigen Predigt zu Verstehen.

Hoeppke ging darin auch auf die zuvor von Oberstleutnant Holle gehaltene Lesung von einem römischen Hauptmann und seinem ihm wertvollen kranken Knecht ein, für den dieser alles in Bewegung setzt, dass dieser wieder gesund wird.

Bayrisch-Grundkurs gemacht

Nach dem Gottesdienst ging es zum Stehempfang ins Casino der Franz-Josef-Strauß-Kaserne, wo Dekan Zielinski den offiziellen Teil moderierte. Oberstleutnant Tillery freute sich, neben dem katholischen Pfarrer Stefan Bauhofer nun auch wieder die evangelische Seite vertreten zu wissen. Kathrin Högg hob die guten Verbindungen der Gemeinde zur Bundeswehr hervor, und Hauptmann Petery wünschte sich viele Besuche am Standort Murnau.

Andreas Ehlebracht, ein guter Freund Hoeppkes, wünschte ihm „dass Du hier gebraucht wirst“. „Tritt frisch auf, mach’s Maul auf und hör bald auf“, gab er ihm als freundschaftlichen Rat mit auf den Weg. Dekan Zielinski meinte zu Pfarrer Hoeppke, dass nun nur noch dessen Rede die Gäste von Suppe und Häppchen trennen würde.

Diesem blieb aber doch Zeit genug, allen Beteiligten für die Vorbereitung und Durchführung dieses für ihn besonderen Tages noch einmal Danke zu sagen. Zum Erlernen der bayrischen Sprache sagte er zum Spaß: „Ich bin jetzt in einen Grundkurs gegangen.“

Zur Person:

Militärpfarrer Hans-Jürgen Hoeppke ist gebürtiger Münsterländer. Sein Theologiestudium absolvierte er in Tübingen, Heidelberg und Münster. Vor dem Abschlussjahr in Münster studierte er ein Jahr am Luther Northwestern Seminary in Minneapolis/St. Paul Bundesstaat Minnesota.

Nach dem Studium war Hoeppke Gemeindevikar in Münster. In Folge kamen mehrere Pfarrstellen hinzu, wovon eine auch die Krankenhausseelsorge beinhaltete. Ab 1997 lehrte er in Greifswald Praktische Theologie. Dabei bildete er die Studenten vor allem in Predigtlehre, Gemeindeaufbau und Seelsorge aus.



Eine ganz besondere Herausforderung stellte der missionarische Gemeindeaufbau im Osten Deutschlands mit einem zu über 80 Prozent aus Konfessionslosen bestehenden Umfeld dar. Viele Menschen dort hätten buchstäblich nichts vom christlichen Glauben gewusst, erinnerte Hoeppke sich gegenüber den Schongauer Nachrichten.



Zeit für Verwendungen im Ausland blieb aber auch. Vor Peru, wo er seit 2017 Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche war, hatte er 2013 bis zum Wechsel nach Peru beginnend einen EKD-Auslandsdienst in Nigeria wahrgenommen. Dort sei aufgrund der Verbindung zum Militärattachéstab bei der Deutschen Botschaft auch sein Interesse an einer Verwendung als Militärpfarrer geweckt worden, gab er zu verstehen. Hinzu kam eine Verwendung in Atlanta, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Georgia.

Manfred Ellenberger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.