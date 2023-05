Drei Orte standen zur Auswahl: Hier soll der neue Altenstadter Kindergarten entstehen

Der neue Kindergarten in Altenstadt wird gegenüber der bestehenden Einrichtung gebaut (grüner Kreis). Die anderen beiden möglichen Standorte waren neben dem Friedhof und an der Grundschule (rot schraffiert).

Entscheidung gefallen

Die Würfel für den Neubau eines weiteren Kindergartens in Altenstadt sind gefallen: Drei mögliche Standorten standen zur Wahl. Nun hat sich der Gemeinderat entschieden.

Altenstadt – Grund für den Neubau eines Kindergartens ist, dass bereits seit einigen Jahren der Hortbetrieb des Altenstadter Kindergartens in die nahe Grundschule ausgelagert werden musste. Auf Dauer ganz sicher keine Lösung. Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl hatte bereits im März klar gemacht, dass für die Betreuung der Kinder vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr ein Rechtsanspruch besteht. Klar ist auch, dass die Gemeinde die Pflicht zur Betreuung der Kinder hat.

Nach einer Ortsbesichtigung, an der die Fachaufsicht des Landratsamtes, Vertreter der Pfarrei und der Gemeinde teilnahmen, waren sich die Teilnehmer einig, dass die Nutzung der Räume in der Grundschule auf Dauer keine Lösung für den Kinderhort ist. Für einen Neubau hatte Altenstadts Bürgermeister bereits im März das der Gemeinde gehörende Grundstück genau gegenüber des bestehenden Kindergartens St. Michael an der Jahnstraße vorgeschlagen.

Das Areal ist 15 000 Quadratmeter groß. 3500 davon würden für einen Neubau mit allem, was zu einem Kindergarten gehört, benötigt. Mitglieder des Gemeinderats nahmen des Bürgermeisters Vorschlag zwar zur Kenntnis, schlugen aber zwei weitere Standorte vor, die ihrer Meinung nach ebenfalls als geeignet erschienen. Das war zum einen das Grundstück mit dem ehemaligen Lehrerhaus nahe der Grundschule, und das Grundstück zwischen der Jahnstraße und dem Friedhof.

Standort für neuen Kindergarten: Gemeinderat hofft auf Einverständnis der Eltern

Gemeinderat Helmut Horner war es in der vorletzten Gemeinderatssitzung, der dafür plädierte, sich auf diese drei Grundstücke zu beschränken und in einer Klausur zu entscheiden, welches am besten geeignet ist. Ein Vorschlag, den der Gemeinderat jüngst umgesetzt hat.

Nach einer Begehung aller drei Standorte war klar, dass das Grundstück an der Jahnstraße am besten geeignet ist. Gemeinderat Andreas Nuscheler hofft, dass die Eltern mit dieser Entscheidung einverstanden sind. Letztlich hat der Gemeinderat beschlossen, einen neuen Kindergarten gegenüber dem bestehenden Kindergarten zu errichten. Bürgermeister und Verwaltung wurden beauftragt, die Planungsschritte zu veranlassen.

Walter Kindlmann

