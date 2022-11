Hoerbiger kauft Zulieferfirma – Bereich „Flow Control“ in Altenstadt auf Wachstumskurs

Von: Elena Siegl

Anfang 2023 übernimmt Hoerbiger die Johnson Matthey Piezo Products GmbH in Redwitz an der Rodach. Damit wird das Wachstum des Bereichs Flow Control abgesichert.

Altenstadt – Sogenannte Piezo-Ventile werden von der Firma Hoerbiger in Altenstadt vollautomatisch gebaut und getestet. Anwendung finden diese z.B. in Beatmungsgeräten, der Halbleiterfertigung sowie der Maschinenbau- und Prozessindustrie. Einer der wichtigsten Lieferanten ist für das Unternehmen seit über 30 Jahren die „Johnson Matthey Piezo Products GmbH“. Von dem Spezialhersteller für Piezo-Keramiken werde der „Kern des Piezo-Chips“ bezogen, so Hoerbiger in einer Pressemitteilung.

Aus einer anfänglichen Start-Up-Beziehung habe sich über die Jahre eine Erfolgsgeschichte entwickelt, heißt es weiter. Anfang 2023 übernimmt Hoerbiger, das auch Werke in Schongau und Penzberg hat, nun die „Johnson Matthey Piezo Products GmbH“ in Redwitz an der Rodach (Oberfranken). Das sei „ein wichtiger Schritt, um unser starkes Wachstum abzusichern und weiter ausbauen zu können“, sagt Wolfgang Sautter, CEO Compression Division bei Hoerbiger.

Werk in Redwitz an der Rodach soll eigenständig weitergeführt werden

Insbesondere das Marktsegment „Flow Control“ stehe auf Wachstumskurs und werde so unterstützt. Gleichzeitig soll das Produktportfolio hinsichtlich „Motion Control Lösungen“ erweitert werden. „Mit der Akquisition können wir Neuentwicklungen bei unseren Kerntechnologien jetzt noch effektiver vorantreiben und sind für die Zukunft exzellent aufgestellt“, so Sautter.

Eine Summe, wie teuer die Übernahme war, wurde auf Nachfrage der Heimatzeitung nicht genannt. Auf globaler Ebene gebe es aber immer wieder Zukäufe von Hoerbiger, so Pressesprecher Reinhard Dorner. Ob man bei „Flow Control“ in Altenstadt mit mehr Mitarbeitern rechnet, konnte er nicht sagen. Das Wachstum sei langfristig gedacht. Das Werk in Redwitz an der Rodach soll eigenständig weitergeführt werden. Philipp Baldermann, Geschäftsführer in Altenstadt und Leiter von Flow Control, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

