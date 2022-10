Hortbetreuung in Altenstadt: Eltern sehen Gemeinde in der Pflicht

Teilen

Zahlreiche Eltern kamen zur Sitzung des Altenstadter Gemeinderats. © Walter Kindlmann

Obwohl es nicht auf der Tagesordnung stand, kam in der jüngsten Sitzung des Altenstadter Gemeinderats das Thema Hortbetreuung auf den Tisch. Zahlreiche Eltern waren zu der öffentlichen Sitzung gekommen, um zu erfahren, wie sich die Gemeinde das Betreuungsangebot der Kinder künftig vorstellt.

Altenstadt - „So viele Besucher kommen selten zu einer Gemeinderatssitzung“, meinte Bürgermeister Andreas Kögl angesichts der über 20 Frauen und ein paar Männern im Sitzungssaal der Gemeinde. Wohl wissend, dass es die Eltern von Hortkindern sind, die wissen wollten, wie sich die Gemeinde künftig die Hortbetreuung vorstellt.

Es war am Ende des offiziellen Teils der Gemeinderatssitzung. Andreas Kögl ließ die Elternschar wissen, dass der Punkt Hortbetreuung nicht auf der Tagesordnung stehe und deswegen auch nicht diskutiert werde. Dennoch zählte er auf, was die Gemeinde in Sachen Kindergarten und Hortbetreuung bisher unternommen hat.

Für Ganztagsbetreuung im Hort fehlt das Personal

Dazu muss man wissen, dass der bisherige Träger des Kindergartens und des Horts, die Kirchenstiftung der Pfarrei St. Michael, die Trägerschaft zum Ende des Schuljahres 2022/23 aufgekündigt hat. Man arbeite derzeit an einem Konzept, wie künftig die Betreuung der Buben und Mädchen in Kindergarten und Hort unter einen Hut zu bringen sind. Mit einem Träger habe der Bürgermeister bereits gesprochen, erklärte er. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass grundsätzlich Interesse bestehe.

Für eine Ganztagsbetreuung im Hort fehle derzeit allerdings das Personal. Bereits auf der Bürgerversammlung im April hatte Kögl wissen lassen, dass die Hortplätze auf 50 erhöht worden sind. Derzeit sind es 47 Hortkinder, die nach Schulschluss für Mittagessen und zu Schulaufgaben im Bürgerzentrum betreut werden.

Kindergartenverwalter Josef Zeller: „Wir waren seit drei, vier Jahren“

Zum Thema Neubau eines Kindergartens gegenüber des jetzigen stellte Kögl klar, dass bis jetzt noch kein Fachbüro gefunden wurde, das Interesse an einem solchen Projekt gezeigt habe. „Wir bauen nicht so einfach einen Kindergarten“, meinte Altenstadts Bürgermeister.

Kindergartenverwalter Josef Zeller indes ist bei dem Thema Kindergarten und Hortbetreuung leicht ungehalten. Man sei in den vergangenen vier Jahren keinen Millimeter vorangekommen, sagte er. „Wir warnen seit drei, vier Jahren, dass die Situation für die Betreuung der Hortkinder im Bürgerzentrum untragbar ist.“ Die Räumlichkeiten seien ein Provisorium.

Ab 2026: Rechtsanspruch auf Hortplatz für Grundschulkinder

Dabei verwies er auf die Mehrfachnutzung der zur Verfügung gestellten Räume. Blaskapelle, Kartenfreunde und die Gymnastikgruppe würden die Räume mit nutzen. „Die Buben und Mädchen brauchen doch eine Möglichkeit für die Ablage ihrer Schulsachen“, so Zeller. Dazu bräuchte man zwei Räume.

Auch wies Zeller darauf hin, dass ganz einfach Hortplätze fehlen. Er kenne ein Lehrer- und Ärzteehepaar, eine junge Familie, in der Ehemann und Ehefrau als Soldat in der Kaserne dienen und auch Alleinerziehende. „Die können nach Schulschluss ihrer Kinder nicht einfach um elf Uhr ihren Arbeitsplatz verlassen“.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ab 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Hortplatz für Grundschüler von der ersten bis zur vierten Klasse. „Der Staat macht diese Vorgaben, hat aber keinen Plan, wie wir das in den Gemeinden verwirklichen sollen“, schnaufte der Gemeindechef. Andreas Kögl sind die Probleme in Sachen Hortbetreuung und fehlender Hortplätze bekannt. Er machte das Angebot, dass ihn die betroffenen Eltern zu einem Gespräch in kleinem Kreis einladen.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.