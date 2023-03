Kinderpornographie: Mann (25) zeigt sich selbst an und bekommt dafür milde Strafe

Von: Andreas Jäger

Vor dem Amtsgericht Weilheim wurde der Fall verhandelt. © Wahl-Geiger

Ein äußerst ungewöhnlicher Fall von Kinderpornographie wurde kürzlich vor dem Weilheimer Amtsgericht verhandelt. Das vorläufige Geständnis des Angeklagten sorgte für eine Verhandlung im Schnelldurchlauf.

Altenstadt – Der 25-jährige Mann aus Altenstadt wurde beschuldigt, sich in der Vergangenheit mehrfach Zugang zu kinderpornographischem Material verschafft zu haben. Im ersten von drei Anklagepunkten wurde ihm vorgeworfen, durch Geldzahlungen an anonyme Dritte Einsicht in Livestreams mit kinderpornographischem Inhalt erhalten zu haben. Er bekam in einer fragwürdigen Chatgruppe des Telegram-Messengers wohl Links zur Verfügung gestellt, die zu den besagten Livestreams führten.

In den anderen beiden Anklagepunkten warf die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, sich im sogenannten Darknet, einem nur schwer zugänglichen Teils des Internets, der aufgrund der dort herrschenden Anonymität bevorzugt für kriminelle Aktivitäten genutzt wird, gezielt nach kinderpornographischem Material gesucht zu haben. Nach Verlesung der Anklage machten der Verteidiger und sein Mandant sofort klar, dass die Vorwürfe vollumfänglich eingeräumt werden.

Kein alltäglicher Fall

Der Prozess gegen den 25-Jährigen war allein aufgrund der Selbstanzeige des Mannes zustande gekommen. „Das ist kein alltäglicher Fall“, sagte sein Verteidiger. Als der Beschuldigte ihn in seiner Kanzlei aufgesucht und von seinem Plan eines Geständnisses berichtet hatte, seien ihm zuerst „viele Fragezeichen aufgegangen“, so der Verteidiger. Er habe seinen Mandanten aufgeklärt, dass „nichts passieren wird, wenn er nichts sagt“, da die Ermittlungen gegen ihn nur auf Basis seiner eigenen Angaben erfolgen würden.

Suizidversuch unternommen

Allerdings habe der Mann „reinen Tisch machen wollen“, was aus Sicht des Verteidigers, trotz seiner Tat, Respekt verdienen würde. Von seinem Gewissen gequält, hatte der Altenstädter in der Vergangenheit auch einen Suizidversuch unternommen.

Nun sei er jedoch in Behandlung und bemühe sich um einen weiteren Therapieplatz, um mit seinen Neigungen umgehen zu können. Von einer Seite sei ihm außerdem mehr eine Sexsucht als eine generelle pädophile Neigung diagnostiziert worden. Mittlerweile distanziere er sich klar von seiner Tat und würde versuchen, die Polizei dabei zu unterstützen, die Urheber der Videos und Livestreams „zur Strecke zu bringen“.

15-monatige Bewährung und 2000 Euro als Strafe

Der Staatsanwalt meinte in seinem Plädoyer ebenfalls, dass es sich um den „wohl ungewöhnlichsten Fall, den man so haben kann“, handeln würde. Die Perversion des Materials sei zwar unbeschreiblich, das spätere Verhalten des 25-Jährigen sei diesem jedoch hoch anzurechnen, meinte der Verteidiger gegen Ende. Immerhin habe die Selbstanzeige gravierende Konsequenzen.

Auch Richter Lars Baumann empfand das Auftreten des Angeklagten nach der Tat als „menschlich sehr beeindruckend“ und blieb mit der Strafe am untersten Rand. Eine 15-monatige Bewährungsstrafe und eine Zahlung von 2000 Euro an den „Weißen Ring“ hielt das Schöffengericht für angemessen. Seine Therapie soll der Mann allerdings weiterführen.

