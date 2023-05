Altenstadterin (18) auf Interrail: Nach Zug-Chaos ging’s für Liv Wohlfahrt in die Metropolen

Teil 2 des Reiseberichts

Drei Monate lang geht die 18-jährige Liv Wohlfahrt aus Altenstadt auf Interrail-Reise. Für die Schongauer Nachrichten berichtet sie von ihren Erlebnissen. Heute Teil 2 mit Venedig, Rom, Turin und Paris.

Altenstadt – Nach zwei Wochen in den östlich an Deutschland angrenzenden Ländern ging es für mich und meine Reisebegleiterinnen Johanna Petgen und Franka Stuffer von Tschechien nach Italien. Ganze 18 Stunden waren wir unterwegs, bis wir schließlich Cavallino-Treport erreichten, eine Landzunge neben Venedig. Viel länger als eigentlich geplant. Aufgrund eines Motorschadens am Zug saßen wir zwei Stunden lang ohne Strom in einem Tunnel fest, bis wir endlich mit einer anderen Lokomotive aus dem Tunnel gezogen wurden.

Durch die Verspätung konnten wir das geplante Wassertaxi zu unserer Unterkunft nicht mehr erreichen. Zeitweise wussten wir nicht, ob und wie wir zu unserer Unterkunft kommen würden. Schließlich hatten die Eltern unseres AirBnB-Besitzers erbarmen mit uns. Sie holten uns vom Bahnhof ab und fuhren uns eine Stunde über das Festland nach Ca Savio. Todmüde, aber erleichtert fielen wir ins Bett.

Liv Wohlfahrt auf Interrail: Von der Schönheit Venedigs verzaubert

Den nächsten Tag verbrachten wir dort am Meer. Auf dem schönen Sandstrand lag allerdings so viel Müll, dass wir uns kurzerhand entschieden, möglichst viel davon einzusammeln. Von Feuerzeugen über Fischernetzen bis hin zu Unmengen an Verpackungsmüll. Nach einer Stunde hatten wir einen ganzen Berg angesammelt.

Während unseres Aufenthalts besuchten wir Venedig zweimal. Die Stadt verzauberte uns. Die Brücken und Kanäle mit den bunt verzierten Gondeln verleihen der Stadt einen ganz besonderen Flair. Sehr eindrucksvoll war der berühmte Markusdom. Aber auch abseits der Touristenmassen entdeckten wir wunderschöne Gassen und Hinterhöfe.

+ Eine neue Art zu leben: der Bosco Verticale in Turin, ein Wohnkomplex mit integrierten Pflanzen. © Liv Wohlfahrt

Unser nächster Halt lag noch weiter südlich: Anzio, eine Küstenstadt am Tyrrhenischen Meer. Mit dem Zug liegt die Stadt etwa eine Stunde von Rom entfernt. In Rom besichtigten wir unter anderem das Pantheon, das Kolosseum, die Spanische Treppe und den Trevi-Brunnen.

Zum Abendessen kauften wir uns eine Überraschungstüte über die App „Too Good To Go“. In der App sind Restaurants, Bäckereien und Supermärkte registriert, die abends ihre nicht verkaufte Ware zu einem viel günstigeren Preis anbieten. So „rettet“ man Essen, das sonst im Müll landet.

Nach einem Strandtag ging es weiter nach Follonica in der Toskana, einen im Sommer beliebten Badeort. Dort blieben wir ein paar Tage, um unsere weitere Reise zu planen, und ich begann, mich über verschiedene Studiengänge zu informieren. Die Bewerbungsfristen sind nämlich während meiner Reise.

+ Schöner geht’s nicht: Liv Wohlfahrt (Mitte) mit ihren Begleiterinnen Johanna Petgen (2.v.r.) und Franka Stuffer (r.) sowie Gastgeber Martin Hochedez mit Freundin Sophie Factor vor dem beleuchteten Eiffelturm in Paris. © Liv Wohlfahrt

Nächste Station war Turin. Wir erkundeten die Stadt mit Elisabetta Stuffer, einer Verwandten von Franka. Von ihr bekamen wir eine Stadtführung und schauten uns Turin vom Aussichtspunkt bei der Wallfahrtskirche Superga an. Am zweiten Tag besuchten wir das Bosco Verticale, was wörtlich übersetzt „Vertikaler Wald“ bedeutet. Es handelt sich um ein Wohngebäude, in das Pflanzen und Bäume integriert sind. Am Abend waren wir bei Frankas Familie eingeladen. Der Sohn kochte für uns und wir bekamen typische Süßigkeiten aus der Region Piemont geschenkt.

Am nächsten Tag hieß es früh aufstehen. Schon um 4 Uhr morgens klingelte unser Wecker für den Zug nach Mailand. Unser großes Ziel war Paris. Leider hatten wir keine Sitzplatzreservierung mehr für einen der schnellen TGVs bekommen und fuhren stattdessen mit mehreren Bimmelbähnchen.

Couch-Surfing in Paris: Unbekannter Gastgeber nimmt Reisende herzlich auf

Für eine Unterkunft in Paris hatten wir in einer Interrail-Gruppe gefragt, ob uns jemand für ein paar Tage aufnehmen könnte. Unerwartet meldete sich Martin Hochedez. Der Student überließ uns einfach so sein Apartment im Zentrum der Stadt. Natürlich waren wir ein wenig aufgeregt, da wir nicht wussten, was uns erwartete. Unser Gastgeber war jedoch sehr nett und hieß uns herzlich willkommen.

Am nächsten Tag erkundeten wir die Stadt, die voll mit Touristen war, zunächst auf eigene Faust. Neben Champs-Élysées, Arc de Triomphe, Notre Dame und Louvre erkundeten wir die kleinen Gassen und Passagen von Paris und bestaunten das Innere der Galeries Lafayette. Später trafen wir uns dann mit Martin, der uns mit seinem Insiderwissen auch schöne Plätze abseits von den Touristenmassen zeigen konnte.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Beim Crêpes essen im Quartier Latin, dem Studentenviertel von Paris, versuchten wir uns an unserem eingestaubten Französisch. Danach machten wir kurz Halt beim Panthéon, um dann den Sonnenuntergang auf einer Seine-Brücke zu bewundern. Wir wurden nicht enttäuscht: Ein flammend roter Himmel, mit dem Eiffelturm im Hintergrund, erwartete uns.

Am nächsten Tag wartete der Eurostar nach London auf uns. In Großbritannien war ich dann zum ersten Mal ganz alleine unterwegs.