Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl zieht Halbzeitbilanz: „Man ist nicht mehr nur Privatperson“

Teilen

Ist stolz auf das, was er mit dem Gemeinderat zusammen für Altenstadt auf den Weg gebracht hat: Bürgermeister Andreas Kögl. © Kindlmann

In einer Halbzeitbilanz der neu gewählten Bürgermeister blickt heute Andreas Kögl aus Altenstadt auf seine ersten drei Jahre als Rathauschef in der Schönach-Gemeinde zurück.

Altenstadt – Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahre liegen noch vor ihnen. Wir wollten von den 2020 erstmals ins Amt gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben und was sich in ihrem Privatleben geändert hat. Heute Andreas Kögl (Altenstadt).

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Herr Kögl, was hat sich für Sie durch das Amt des Bürgermeisters geändert?

Es hat sich schon einiges geändert. Man ist nicht mehr nur Privatperson, sondern man wird als Bürgermeister gesehen. Das gehört zum Beruf dazu, schließlich repräsentiert man auch die Gemeinde.

Wie hat sich Ihr Alltag verändert?

Als Erstes ist mein ökologischer Fußabdruck auf dem Weg in die Arbeit deutlich besser geworden. Früher hatte ich eine Fahrgemeinschaft nach Peiting, jetzt bin ich allein unterwegs, und wenn es einigermaßen klappt, sehr gerne auch mit dem Rad. Insgesamt hat sich meine Arbeitszeit schon deutlich erhöht. Eine Woche ohne Abendtermine gibt es so gut wie gar nicht. Auch der Samstag ist ein fester Arbeitstag geworden. An dem kann ich im Büro Dinge wegarbeiten, die Zeit und Ruhe benötigen.

Sind Sie im Dorf ein „Promi“ geworden und haben Sie dabei gute und schlechte Erfahrungen gemacht?

Als Promi würde ich mich nicht bezeichnen. Ich denke, dass mich vorher schon viele Leute gekannt haben. Jetzt sind es vielleicht ein paar mehr. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv. Anfangs war es ungewohnt, überall mit „Herr Bürgermeister“ angesprochen zu werden. Daran gewöhnt man sich aber mit der Zeit.

Was konnte Sie an Vorhaben verwirklichen, welche haben Sie in die Wege geleitet, und welche sind nicht zu verwirklichen? Und wenn, warum nicht?

Umgesetzt sind mittlerweile das Sport-, Freizeit- und Erholungsgelände in Schwabniederhofen, der Hartplatz und die 100-Meter-Bahn an den Schulen und am Sportplatz. Die Neugestaltung des Marienplatzes war das umfangreichste Projekt in den vergangenen drei Jahren, die zweite Trägerschaft für Hort und Kindergarten durch die Kinderhilfe Oberland ist gefunden worden, und für den Neubau eines Kindergartens sind die grundsätzlichen Beschlüsse durch den Gemeinderat gefasst worden. Hier wäre ich gerne noch ein Stück weiter gekommen, der Neubau der Ortsdurchfahrt in Schwabniederhofen ist mittlerweile in Bau, die Auffahrten auf die Bundesstraßen B 17 und B 472 sind umgesetzt. Die Verbesserung und der Sicherheitsgewinn für alle Verkehrsteilnehmer zeigen sich jetzt schon deutlich. Fast fertig ist die barrierefreie Erschließung der Grund- und Förderschule. Manche Dinge entwickeln sich auch anders, als man gedacht hat, das heißt jedoch nicht, dass sie nicht umsetzbar sind.

Wie sieht es mit Erfolgen und Misserfolgen aus?

Wenn man sich die vorige Liste betrachte, dann bin ich selbst überrascht, was alles werden konnte.

Sie waren etliche Perioden lang im Gemeinderat. War für Sie als Bürgermeister trotzdem einiges überraschend?

Das Bürgermeisteramt ist schon etwas anderes, als Mitglied im Gemeinderat zu sein. Schließlich ist man jeden Tag von morgens bis abends damit beschäftigt. Das normale Tagesgeschäft, viele Gespräche, Anfragen, Repräsentationstermine und so weiter sind dann schon was ganz anderes.

Wie lange dauert jetzt die Arbeitswoche?

Im Schnitt habe ich in etwa eine 50-Stunden-Woche. Manchmal auch mehr. Den Samstag nutze ich regelmäßig als Arbeitstag. Den Sonntag versuche ich, für die Familie freizuhalten. Das klappt aber nicht immer.

Sie sind Altenstadter und kennen die Gemeinde ganz genau. Hat Sie dennoch etwas überrascht?

Es gibt immer wieder Dinge, die einen im positiven wie im negativen Sinn überraschen.

Drei Jahre ist Ihre Wahl zum Bürgermeister inzwischen her. Denken Sie manchmal an den Wahlabend zurück?

An den Wahlabend weniger, vielmehr an den Tag danach. Da habe ich mich nämlich mit Corona angesteckt.

Was werden die größten Herausforderungen in den nächsten drei Jahren sein?

Der Neubau des Kindergartens und die weiteren Planungen umsetzen, die wir uns im Gemeinderat vorgenommen haben.

In drei Jahren sind die nächsten Kommunalwahlen. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ob Sie erneut kandidieren?

Noch nicht intensiv, aber das ist jetzt auch kein Thema für die Öffentlichkeit.

Das Gespräch führte Walter Kindlmann

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.