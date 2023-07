„Immer mehr Kunden fielen weg“: Maxbrauerei in Altenstadt schließt

Von: Elena Siegl

In seinem Element: Braumeister Max Sedlmeier beim Abfüllen des Bieres. © Max Sedlmeier

13 Jahre gab es die Maxbrauerei in Altenstadt. Doch in wenigen Tagen schließt Braumeister Max Sedlmeier die Biermanufaktur schweren Herzens.

Altenstadt – „Ich habe mir gemeinsam mit meiner Familie zu Jahresbeginn ein halbes Jahr Zeit gegeben, um die Situation zu beobachten und eine Entscheidung zu treffen“, sagt Max Sedlmeier. Diese ist nun gefallen und bedeutet die Schließung der Altenstadter Biermanufaktur. Offiziell zum 31. August. Tatsächlich werde aber schon der nächste Donnerstag sein letzter Tag in der Maxbrauerei sein, sagt Sedlmeier auf Nachfrage der Heimatzeitung. Dann sei das Bier wohl leer, und die Räume können für die Übergabe vorbereitet werden.

Sedlmeier hatte die Biermanufaktur mit angeschlossener Gastronomie 2010 im Musslhof gegründet und braute neben Hellem, Dunklem und Weißbier verschiedenste Craft-Biere mit besonderen Hopfen- und Malzsorten. Seine Biere wurden unter anderem auf Bierfestivals in ganz Deutschland und Berliner Szenekneipen ausgeschenkt, berichtet er. Und die Flaschenbiere wurden über kleine Craftbier-Läden und den eigenen Onlineshop ebenfalls deutschlandweit vertrieben. Außerdem bot Sedlmeier wöchentlich Braukurse und Verkostungen in seinen Räumlichkeiten an.

„Allerdings fielen aufgrund der Corona-Pandemie und der folgenden kriegsbedingten Energiepreissteigerungen immer mehr Kunden weg, die bereit waren, 30 Euro und mehr für die Kiste Bier zu bezahlen“, sagt Sedlmeier. Gleichzeitig seien die Preise für Rohstoffe und Energie explodiert. Am Ende seien die Kosten zu hoch gewesen, um einen nennenswerten Ertrag zu erwirtschaften.

Bald schon schließen sich die Türen der Maxbrauerei in Altenstadt. © Max Sedlmeier

Maxbrauerei in Altenstadt schließt - So geht es weiter

Dass es mit der Schließung der Maxbrauerei nun so schnell gehe, liegt auch an vielen günstigen Zufällen, so Sedlmeier. So arbeite er ab dem 1. September fest angestellt für einen ehemaligen Kunden. Mehr will er dazu auf Nachfrage nicht sagen. In einem Instagram-Post, mit dem er die Schließung bekannt machte, schreibt er aber, die Stelle liege „zwar fernab meiner bisherigen Tätigkeit, ist aber andererseits verbunden mit meiner privaten Leidenschaft für große Maschinen und Landwirtschaft“.

Ein anderer Braumeister werde die Räume künftig wohl für seine Zwecke nutzen, sagt Sedlmeier. Ins Detail möchte er nicht gehen. Aber: „Ich bin meinem Vermieter sehr dankbar, dass wir den Mietvertrag in beiderseitigem Einvernehmen auflösen konnten und sich eine ähnliche Nachnutzung abzeichnet. Damit bleibt wenigstens der Gedanke, aus dem seinerzeit die Maxbrauerei-Biermanufaktur entstanden ist sowie die passende Nutzung dieser wunderschönen Räumlichkeiten, erhalten“, so Max Sedlmeier.

Er schließe seine Brauerei mit einem weinenden und einem lachenden Auge und freue sich auf seine zukünftige Arbeit, erzählt er. Oder, wie er in seinem Instagram-Beitrag schließt: „Auf die Zukunft, Prost!“

