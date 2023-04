Mit dem Zug durch Europa: 18-Jährige gewinnt Interrail-Ticket und teilt Erlebnisse in Reisetagebuch

Drei Monate Europa-Reise

Von Theresa Kuchler schließen

Drei Monate mit dem Zug durch Europa: Für die 18-jährige Liv Wohlfahrt aus Altenstadt geht es auf große Interrail-Reise. Ihre Erlebnisse will die Abiturientin in einem Reisetagebuch teilen.

Altenstadt – Die Vorfreude steigt. Es bleiben nur noch wenige Tage, bis sich Liv Wohlfahrt ihren Rucksack schnappt, in den Zug steigt und drei Monate lang die schönsten Ecken Europas erkundet. Die 18-Jährige, die vergangenes Jahr am Schongauer Welfen-Gymnasium Abitur geschrieben hat, geht im April mit zwei Freundinnen auf Interrail-Reise. Abschnittsweise sogar kostenlos.

Die drei jungen Frauen haben ein „Discover EU Ticket“ gewonnen, mit dem sie einen Monat lang den Kontinent per Bahn erkunden können. „Ehrlich gesagt war es ziemlich einfach, das Ticket zu bekommen“, verrät die Altenstadterin und schmunzelt. Um es zu gewinnen, müsse man online lediglich ein paar einfache Fragen beantworten. Knifflig werde es erst am Ende der Befragung, wenn es um die Schätzfrage geht. „Die macht’s aus“, sagt Wohlfahrt. Sie musste beispielsweise angeben, wie viele der Ticket-Bewerber an einem Dienstag Geburtstag haben. Wissen kann das freilich keiner, doch die 18-Jährige hatte Glück.

274 Euro für zwei Monate Interrail: „Ein richtiger Schnapper“

Auch für die beiden weiteren Monate, in denen die Freundinnen mit dem Zug unterwegs sind, müssen sie nicht den vollen Preis zahlen: Weil das Interrail-Programm im vergangenen Jahr 50. Geburtstag feierte, konnten sie sich das Ticket zum halben Preis sichern. 274 Euro für zwei Monate: „Ein richtiger Schnapper“, findet Wohlfahrt.

Am 3. April geht’s los. Das erste Ziel ist Wien, danach reisen Wohlfahrt und ihre Freundinnen weiter nach Budapest. „Mehr haben wir noch nicht gebucht“, sagt die 18-Jährige. Neben Osteuropa stehen auch Länder wie Großbritannien, Spanien und Frankreich auf dem Reiseplan. Besonders freut sich Wohlfahrt auf Island. Das Flugticket dorthin wird den Dreien ebenfalls von „Discover EU“ bezahlt.

„Hab schon immer nach Möglichkeiten gesucht, ins Ausland zu gehen“

Dass Liv Wohlfahrt längere Zeit verreisen will, weiß die 18-Jährige schon lange. „Ich hab’ schon immer nach Möglichkeiten gesucht, ins Ausland zu gehen“, erklärt sie. Während der Schulzeit sei das wegen Corona nicht möglich gewesen. Dafür hat sie sich nach dem Abitur ein Jahr Auszeit genommen. Einen Monat hat sie bereits in Spanien verbracht, mit der Zugreise will sie nun weitere Erfahrungen sammeln. „Ich bin sicher, dass man mit Interrail viel von Land und Leuten sieht.“

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Auch Freunde und Bekannte sollen daran teilhaben können, was die 18-Jährige auf ihrer Reise erlebt. So plant Wohlfahrt, Videos von der Reise auf ihrem Youtube-Kanal hochzuladen. Parallel will sie Bilder und Videos auf Instagram veröffentlichen. Und auch die Leser der Heimatzeitung nimmt Wohlfahrt mit: in einem Reisetagebuch, das sie in regelmäßigen Abständen für die Schongauer Nachrichten schreibt. „Ich habe schon immer Bock gehabt, Geschichten zu erzählen“, sagt die 18-Jährige, die später einmal eine journalistische Laufbahn einschlagen will. So steigt die Spannung, was Liv Wohlfahrt von ihrer Tour zu berichten hat.

Info: Liv Wohlfahrts Reise durch Europa lässt sich über den Youtube-Kanal „Liv Lee“ und bei Instagram über „liv.ytt“ verfolgen.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.