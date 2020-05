Mysteriöser Fund: Wer entsorgte Lotteriescheine an Altenstadter Altkleidercontainer?

Einem mysteriösen Fund hat ein Passant in Altenstadt gemacht: An einem Altkleidercontainer lagen hunderte Lotterielose, zum Teil noch ungeöffnet. Die Polizei rätselt jetzt, ob eine Straftat dahintersteckt.

Altenstadt - Ein Passant macht am Sonntag gegen 13 Uhr den ungewöhnlichen Fund: Neben einem Altkleidercontainer, der am Supermarkt in der Schongauer Straße aufgestellt ist, lagen eine Vielzahl von Lotterielosen. Sicherheitshalber alarmierte er die Polizei, die feststellte, dass insgesamt mehrere hundert Lose - größtenteils Bayernlose, Bayernglück und einige Rubbellose - dort entsorgt worden waren. Merkwürdig: Die Masse der Lose war zwar geöffnet, doch teils waren noch ungeöffnete Lose dabei, so Vize-Polizeichef Toni Müller. „Die Herkunft der Lose konnte bis heute noch nicht geklärt werden“, sagte er. Deshalb sei auch noch nicht bekannt, ob sie durch eine strafbare Handlung erlangt wurden, es sich also überhaupt um eine Straftat handelt. Deshalb bittet die Polizei Schongau zur Klärung des Fundes um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08861/23460.

