Nächster Schritt zur Netto-Erweiterung in Altenstadt

So sieht der Netto-Markt in Altenstadt derzeit noch aus. Nach dem Umbau wird er deutlich größer sein. © Kindlmann

Der Netto-Markt am östlichen Ortsrand von Altenstadt will sich vergrößern von bisher 600 auf 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Entstehen soll ein vergrößertes Sortiment inklusive eines Backshops mit integriertem Café. Der Gemeinderat hat jetzt grünes Licht gegeben.

Altenstadt – Der Netto-Markt in Altenstadt will größer werden. Aber nicht mit einem Neubau wie ein Stück weiter der Feneberg-Markt plant. Per Anbau an das bestehende Gebäude soll die Fläche vergrößert werden.

Die Verkaufsflächen-Erweiterung auf 1200 Quadratmeter für den Discounter überschreitet nicht die landesplanerisch zulässige Verkaufsfläche. Eine Änderung des Bebauungsplanes „An der südlichen Keltenstraße“ ist dennoch erforderlich.

26 Stellungnahmen auf 31 Seiten

Der mit dem Vorhaben beauftragte Landschaftsarchitekt Martin Eberle aus Mindelheim hat in der jüngsten Sitzung des Altenstadter Gemeinderates die einzelnen Bestandteile des Bebauungsplanes erläutert. Im Mittelpunkt dabei standen die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. Das waren auf den 31 Seiten 26 Stellungnahmen in der zweiten Änderung des Bebauungsplanes, die der Architekt Wort für Wort erklärt hat.

Die Planskizze für die Markt-Erweiterung: In grauer Farbe der bestehende Markt, in orange die Erweiterung. © Kindlmann

Danach ist jedenfalls klar, dass der Discounter der örtlichen Nahversorgung dienen soll. Weitere Einzelhandelsbetriebe im Bereich des Bebauungsplanes „An der südlichen Keltenstraße“ sind unzulässig. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Weilheim weist darauf hin, dass die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden Flächen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Und dass landwirtschaftliche Emissionen in jedem Fall zu dulden sind.

Das für die militärischen Liegenschaften der Bundeswehr zuständige Bundesamt für Infrastruktur weist darauf hin, dass im Plangebiet Lärmimmissionen zu erwarten sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche nicht anerkannt werden.

Pro 500 Quadratmeter Fläche muss mindestens ein Baum gepflanzt werden

Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern sagt in ihrer Stellungnahme, dass die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung positiv zu bewerten sei. Garagen und Nebengebäude dürfen nur innerhalb der durch die Baugrenzen bestimmten Flächen errichtet werden, Stellplätze auch außerhalb. 75 sind danach nachzuweisen.

Der Anteil der Bodenversiegelung, auch das wird vorgegeben, ist auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu begrenzen. Pro 500 Quadratmeter Grundstücksfläche sind gemäß der Grünordnung mindestens ein Baum und pro 100 Quadratmeter mindesten ein Strauch zu pflanzen.

Aus der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen

Auch wie die bauliche Gestaltung des Gebäudes auszusehen hat, ist vorgegeben. Danach sind grellfarbige oder glänzende Materialien und Farbanstriche unzulässig. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim-Schongau bezog Stellung zu Grundwasser, Altlasten und Bodenschutz, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl sagte dazu, dass solch umfangreiche Stellungnahmen eigentlich zu erwarten gewesen wären.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden, so Martin Eberle, keine Stellungnahmen abgegeben. Schließlich hat der Gemeinderat diesen Entwurf mit der Bezeichnung „Endfassung“ mit geringfügigen Änderungen gebilligt und die zweite Änderung des Bebauungsplanes „An der südlichen Keltenstraße“ als Satzung beschlossen. Der entsprechende Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung daran noch anzupassen.

Walter Kindlmann

