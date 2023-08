Neues Kinderhaus für Altenstadt: Kompromiss für den Denkmalschutz

Wie der Plan zeigt, wird das neue Kinderhaus direkt gegenüber des bestehenden Kindergartens gebaut. © Gemeinde

Kompromisse braucht es bei der Umsetzung der neuen Betreuungsstätte für Kinder in der Gemeinde Altenstadt. Warum der Denkmalschutz ein Wörtchen mitzureden hat.

Altenstadt – Der Altenstadter Gemeinderat hat sich festgelegt: Gegenüber des alten Kindergartens soll auf der großen Grünfläche an der Jahnstraße ein zusätzliches großes Kinderhaus entstehen. „Nun sind wir gefragt, dass wir den Bereich so gestalten, dass baurechtlich alles passt“, so Bürgermeister Andreas Kögl. Damit dies gelingt, stellte Planer Frank Reimann aus Fürstenfeldbruck sein Konzept dem Gremium vor.

Zunächst muss die Grünfläche für den Gemeinbedarf umgewidmet werden. Und zwar für soziale und kulturelle Zwecke, sowie als örtliche Verkehrsfläche. „Damit haben wir alles notwendige abgedeckt“, sagte der Rathauschef.

Fein raus sind die Räte beim Thema Schallschutz. Zwar grenzt die große Fläche an der Jahnstraße an die Sportanlage an, doch da Veranstaltungen immer am Wochenende oder Abend stattfinden, bekommt die Gemeinde hier kein Problem mit dem Betrieb einer Betreuungsstätte für Kinder.

Denkmalschutz: Gemeinde muss für Kinderhaus einige Hürden nehmen

Anders sieht es allerdings beim Denkmalschutz aus. Hier muss die Gemeinde einige Hürden nehmen. Die Basilika ist zwar kein landschaftsprägendes Denkmal mehr, hat somit offiziell auch an Bedeutung verloren. So erklärte es Planer Reimann. Die Behörde habe dennoch ein Argusauge auf die Einhaltung der sogenannten Blickbeziehungen zu der Kirche.

In einfachen Worten: Interessierte müssen von verschiedenen Punkten aus freie Sicht auf das Monument haben. Durch die Bebauung der Grünfläche wird nun befürchtet, dass diese Ausblicke gefährdet werden könnten. „Wir denken natürlich anders als der Denkmalschutz“, so Kögl. Wenn es danach ginge, müssten einige Gebäude abgerissen werden – inklusive des Rathauses.

Altenstadt sei vielmehr ein normales Dorf, das sich stetig entwickle. Dass dort noch nicht gebaut wurde, liege nicht an der Basilika, sondern daran, dass der Eigentümer kein Interesse hatte, oder eine Bebauung schlicht nicht notwendig gewesen sei.

Am oberen rechten Ende dieser Wiese wird das neue Kinderhaus in Altenstadt gebaut. © Sabine Lehmann

Drei wirklich lineare Blickbeziehungen zur Basilika gebe es im Dorf. Und vielleicht bald eine mehr, denn der Rathauschef liebäugelt mit der Fällung eines alten Baumes im Bereich Triebstrasse. „Wir sind also ohnehin bemüht, den Vorgaben gerecht zu werden.“

Im Bereich des geplanten Kinderhauses kann man Basilika ohnehin nicht sehen

Im Bereich des geplanten Kinderhauses könne man die Basilika sowieso nicht sehen. Zudem wolle man sich künftige Vorhaben auf der restlichen Grünfläche nicht verbauen. Mit Reimanns Darstellung der vorhandenen Sichtbeziehung zur Basilika entlang der bestehenden Geh- und Radwegverbindung Jahnstrasse/Alpenstrasse – und somit zur Schule – konnte sich der Rat nicht anfreunden. Dies sollte vom Fachmann aus dem Plankonzept herausgenommen werden.

„Hier sind hauptsächlich Einheimische unterwegs. Für mich fängt die Blickachse erst im Bereich der Jahnstrasse an“, so Michael Dulisch (CSU). Am wesentlichen Punkt gäbe es kein Problem, die Basilika sehen zu können. Ansonsten empfand Dulisch Reimanns Konzept als „runde Sache“. Desweiteren braucht es bei einem Neubau dieser Größenordnung auch sogenannte Ausgleichsflächen. Diese sollen sicherstellen, dass der Ort für Mensch und Tier grün bleibt. Hier wurde an den Bereich neben dem Tennisplatz und daneben gedacht. „Dieser Bereich ist ungenutzt und würde sich eignen“, so Kögl.

Neues Kinderhaus für Altenstadt: Gemeinde geht in Planungen

Mit einem Umgriff von 2180 Quadratmetern geht die Gemeinde nun in die Planungen. Der Grundriss des Gebäudes soll 650 Quadratmeter betragen. Zudem soll es zweigeschossig angegeben werden, um der Gemeinde größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen.

Auch an die notwendige, weil schattenspendende Grünbepflanzung wurde gedacht. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir mit dem Denkmalschutz in einen Kompromiss reinkommen und uns für die restliche freie Fläche nichts verbauen“, fasste es Kögl abschließend zusammen. Einstimmig nickte das Gremium die Pläne für das neue Kinderhaus ab.