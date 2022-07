Personalabbau in Kaserne Altenstadt - 160 Dienstposten fallen weg

Vorerst keine öffentlichen Vereidigungen mehr

Die bewegte jüngere Geschichte des Bundeswehr-Standorts Altenstadt wird bald um ein weiteres Kapitel reicher sein – allerdings kein schönes. Denn im Zuge einer Umstrukturierung beim FA/UA-Bataillon werden geschätzt 160 Dienstposten wegfallen.

Altenstadt – Mehr als zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die Auflösung des Bundeswehr-Standorts Altenstadt im Zuge der vom damaligen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ausgerufenen Reform so gut wie beschlossen war. Es folgte die Kehrtwende, nämlich die für die Franz-Josef-Strauß-Kaserne völlig neue Ansiedlung der Feldwebel-/Unteroffiziersanwärter-Ausbildung. Und nachdem 2015 auch die Verlagerung der Fallschirmjäger-Ausbildung auf Eis gelegt wurde, war der Standort sogar gestärkt aus diesen wilden Jahren hervorgegangen.

Seitdem hat die Kaserne Altenstadt einen kontinuierlichen Aufschwung genommen, immer mehr Dienstposten, also Stammpersonal, wurde angesiedelt, auch die zwischendurch aufgelöste Luftlande-/Lufttransportschule wurde am Mutterhaus der Fallschirmjäger wieder offiziell ins Leben gerufen. Und für die Bürger in der Region hat sich durch die Veränderungen sogar eine Neuerung ergeben: Weil mit der Feldwebel-Ausbildung erstmals auch „Frischlinge“ und nicht nur erfahrenere Soldaten auf Lehrgänge nach Altenstadt kamen, gab es erstmals in der langen Geschichte öffentliche Vereidigungen, erstmals im Januar 2014.

„Vorerst letzter öffentlicher Vereidigungsappell“ am 28. Juli

Das fand seitdem regelmäßig statt, besonders öffentlichkeitswirksam auf dem Schongauer Marienplatz. Dort gibt es am Donnerstag, 28. Juli, um 18 Uhr erneut eine Vereidigung – allerdings „der vorerst letzte öffentliche Vereidigungsappell“, wie es in der Ankündigung heißt. „Das Ausbildungsbataillon in Altenstadt wird umstrukturiert und künftig erfahrenere Kräfte ausbilden.“

Auf Nachfrage bestätigt Oberstleutnant Sven Tillery, Kommandeur des Altenstadter FA/UA-Bataillons, dass der Inspekteur des Heeres bereits im Jahr 2020 entschieden habe, die Ausbildung der Feldwebel- und Unteroffizieranwärter umzustellen. Der angehende Führungsnachwuchs solle noch früher als bisher an seine künftige Truppengattung herangeführt werden. „Ein angehender Feldwebel der Gebirgsjägertruppe wird also seine dreimonatige Grundausbildung künftig nicht mehr wie bisher im FA/UA-Battailon 3 absolvieren, sondern in einem Gebirgsjägerbataillon“, sagte Tillery.

Auflösungsphase startet im Oktober 2023

Die Umstellung erfolge zum Oktober dieses Jahres. Ab dann muss sich Tillery auf die dreimonatigen Unteroffizierslehrgänge konzentrieren, die in Altenstadt beibehalten werden. Zum einen ganz junge Soldaten, frisch aus der Grundausbildung, zum anderen solche mit mehrjähriger Diensterfahrung und zum Teil schon in Einsätzen erprobt.

Das hat natürlich Folgen: „Weil die Ausbildungskapazitäten des FA/UA-Bataillons 3 auf Dauer nicht mehr benötigt werden, soll es ab Oktober 2023 in eine Auflösungsphase gehen. Die endgültige Außerdienststellung soll dann im März 2024 erfolgen“, so Tillery. Somit ziehen dann quartalsweise rund 250 Lehrgangsteilnehmer weniger in die Franz-Josef-Strauß-Kaserne als bisher.

Keine Änderungen bei den 650 Mitarbeitern in der Kaserne

Damit wird sich auch die Anzahl der Dienstposten, also dem Stammpersonal, laut Tillery um rund 160 verringern. „Die Reduzierung erfolgt fließend“, sagte er. Insgesamt sind in der Altenstadter Kaserne rund 650 Mitarbeiter beschäftigt, also inklusive der LL/LTS, für die sich nach Rückfrage keine Änderungen ergeben. Ob nach der Auflösung des Ausbildungs-Bataillons ein neuer Truppenteil angesiedelt wird, „diese Entscheidung wurde noch nicht getroffen“, so Tillery.

Auf bestehende Infrastrukturprojekte habe die Änderung keine Auswirkungen, betonte Tillery, der gleichzeitig auch Standortältester ist: „Neben dem Neubau einer Ausbildungshalle für die Lufttransportausbildung steht auch der Bau eines zusätzlichen Feuerwehrgebäudes an. Des Weiteren sind die Aufstellung eines Abseilturmes sowie eine Modernisierung des Wirtschaftsgebäudes vorgesehen.“

