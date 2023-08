Mann schießt in Altenstadt auf Polizisten

Mann randaliert in Elternhaus und schießt auf Polizisten – Großer Einsatz in Altenstadt

Von: Theresa Kuchler

Teilen

Weil ein bewaffneter Mann in seinem Elternhaus randalierte, wurde die Polizei am Dienstagabend alarmiert. Der Tatverdächtige schoss auf die Beamten.

Update vom 2. August, 16 Uhr: Die Anwohner der Alemannenstraße in Altenstadt müssen den mehrstündigen Polizeieinsatz, den ein bewaffneter Mann in seinem Elternhaus ausgelöst hatte, erst einmal verdauen. Es war Dienstag (1. August) gegen halb elf Uhr abends, als sie mehrere Schüsse hörten. „Es hat sich angehört wie Böller an Silvester“, erzählt eine Nachbarin, die mit ihrem Mann um diese Zeit im Wohnzimmer vor dem Fernseher saß. Um nachzuschauen, was in ihrer Straße vor sich ging, stellten sie sich auf die Terrasse. Das Nachbarhaus war von außen hell erleuchtet, in der Einfahrt standen zahlreiche Polizisten.

„Da sind dann gleich welche zu uns gekommen“, erinnert sich die Anwohnerin. „Sie haben uns gesagt, dass wir reingehen und alles zumachen sollen.“ Warum so viele bewaffnete und vermummte Polizisten noch bis in die Morgenstunden in der Nachbarschaft waren, das wussten die Altenstadter zu diesem Zeitpunkt noch nicht.



Ursprungsmeldung vom 2. August, 13 Uhr: Altenstadt - Am späten Dienstagabend kam es im Bereich der Alemannenstraße in Altenstadt (Landkreis Weilheim-Schongau) zu einem größeren Polizeieinsatz. Kurz nach 21 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Mann im elterlichen Haus randaliert. Zudem sei er mit einem vollautomatischen Gasdruckgewehr und einer Armbrust bewaffnet. Das Alter des Mannes nannte die Polizei nicht.

Da die Polizei konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Mann derzeit in einem psychischen Ausnahmezustand sein dürfte und so auch von einer Fremdgefährlichkeit auszugehen war, wurden unter der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort beordert.

Mann schießt in Altenstadt auf Polizisten

Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen befand sich der Tatverdächtige bereits alleine im Haus und verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst unkooperativ. Alle weiteren Personen konnten bereits zuvor unverletzt aus dem Haus flüchten und sich in Sicherheit bringen. Im weiteren Verlauf trat der Mann einmal vor die Tür und schoss gezielt mehrfach auf die eingesetzten Einsatzkräfte der Polizei.

In einem Wohnhaus in Altenstadt wurde ein Mann festgenommen, der mit einer Armbrust und einem Gasdruckgewehr bewaffnet war. © Kuchler

In diesem Zusammenhang kam es auch zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Der Tatverdächtige zog sich daraufhin, augenscheinlich unverletzt, wieder ins Haus zurück. Der Mann zeigte sich trotz mehrerer Kontaktaufnahmeversuche durch Einsatzkräfte der ebenfalls alarmierten Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd weiterhin unkooperativ bzw. nicht zugänglich.

Bei Festnahme in Altenstadt weitere Schüsse abgegeben - Tatverdächtiger und Polizisten werden verletzt

Der Mann konnte letztendlich in den frühen Morgenstunden von Einsatzkräften des ebenfalls sofort alarmierten Spezialeinsatzkommandos Südbayern im Haus vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme gab der Mann mehrere Dutzende gezielte Schüsse mit einem vollautomatischen Gasdruckgewehr auf die Einsatzkräfte ab und leistete zudem massiven Widerstand. Hierbei kam es erneut zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch u. a. in Form eines Warnschusses. Des Weiteren kam auch ein Taser) zum Einsatz.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen im Gesichts- sowie Oberarmbereich durch die vom Tatverdächtigen abgefeuerten Spitzkopfgeschosse. Der Tatverdächtige wurde im Zuge der vorläufigen Festnahme ebenfalls leicht verletzt. Die medizinische Erstversorgung erfolgte noch vor Ort durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Ein ebenfalls eingesetzter Diensthund erlitt ebenfalls Schussverletzungen und befindet sich derzeit in tierärztlicher Behandlung.

Tatverdächtiger in Fachklinik untergebracht - Ermittlungen aufgenommen

Der Mann wurde aufgrund der Gesamtumstände zur weiteren Betreuung und der augenscheinlich erforderlichen fachspezifischen Bewertung in einer Fachklinik untergebracht. Der Tatverdächtige wird des Weiteren im Laufe des morgigen Donnerstags, nach zuvor erfolgter psychiatrischer Begutachtung, dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts sowie gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden noch vor Ort von der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, übernommen. Eine Gefährdung für Unbeteiligte bestand von Anfang an nicht, weil sich der Tatverdächtige alleine im Haus aufhielt.

Alle Polizeimeldungen aus der Region Weilheim-Schongau gibt es in unserem Blaulichtticker.