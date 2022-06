Moderne Technik macht‘s möglich: Rehkitzretter bewahren dank Drohne 20 Jungtiere vor dem Mähwerk

Teilen

20 Rehkitze wurden dank des Einsatzes moderner Technik auf Altenstadter und Schwabsoier Flur vor dem Mähwerk bewahrt (Symbolbild). © Benedikt Waltmann

Einen ersten Zwischenstand zur Rehkitzrettung in den Fluren von Schwabsoien und Altenstadt gab’s auf der BBV-Versammlung: Demnach wurden in Schwabsoien zwölf Kitze und in Altenstadt acht Kitze beim Einsatz moderner Technik vor dem Mähwerk bewahrt.

Altenstadt/Schwabsoien/Hohenfurch – Stefan Lang vom Verein Rehkitzrettung-Altenstadt stellte den anwesenden Landwirten die Technik vor und konnte mit Zahlen aufwarten. Die Unterstützung aus der Luft mithilfe von Drohnen samt Wärmebildkamera habe heuer Fahrt aufgenommen. Wer die Männer sind, die meistens in der Früh von 5 bis 8 Uhr fliegen? In Altenstadt machen das Stefan Lang und Christoph Ranz, in Schwabsoien sind es Markus Kögel und Martin Mittermeier.

Jeden Tag werden zwischen 15 und 20 Hektar abgeflogen

Noch im vergangenen Jahr hatten die Rehkitzretter nur eine Drohne im Einsatz. „Dabei haben wir knapp acht Stunden in der Luft verbracht“, resümierte Lang. In 41 Einsätzen sind 55 Kilometer Flugstrecke zurückgelegt worden. Acht Kitze konnten vor den Messern der Mähwerke gerettet werden.

Veranschaulichte den Einsatz für die Jungtiere: Stefan Lang vom Verein Rehkitzrettung-Altenstadt. © Johannes Jais

Heuer sind je Team am Tag zwischen 15 und 20 Hektar abgeflogen worden. Je Drohne können sechs bis zehn Hektar abgesucht werden. Die Laufzeit eines Akkus beträgt 25 Minuten, dann muss er gewechselt werden. Der Verein Rehkitzrettung Altenstadt hat fünf Akkus je Team, sodass die Drohne stundenlang ohne große Pausen im Einsatz sein kann. Zum Equipment gehören auch das Schnellladegerät, ein Monitor mit Stativ, zwei Funkgeräte, ein Transportkoffer, mehrere Klappboxen für Kitze sowie Handschuhe und Warnwesten.

Sinnvoll ist nach den Worten von Stefan Lang eine Analyse der Wiese vorab (Größe und Lage der Wiese, ebenes oder hügeliges Gelände, etc.). Dann wird der Drohneneinsatz am Computer vorbereitet. Die Rehkitzsuche per Wärmebildkamera erfolgt am besten in den Morgenstunden. Falls ein Jungtier im Gras gefunden wird, setzt ein Helfer das Kitz behutsam in eine Kiste mit Gras, ohne es mit der Hand zu berühren. Nach der Mahd wird es am Fundort unter Beobachtung wieder ausgesetzt.

Rehkitzen fehlt in den ersten Wochen der Fluchtinstinkt

„Rehkitze haben in den ersten drei bis vier Wochen ihres Lebens keinen Fluchtinstinkt. Sie drücken sich bewegungslos ins hohe Gras und warten auf die Rückkehr der Geiß“, so Lang. Der angeborene Drückinstinkt ist so ausgeprägt, dass die Jungtiere selbst beim Herannahen des lauten Mähdreschers liegen bleiben.

Drei Drohnen hat der Verein. Die Mitglieder fliegen in den Altenstadter und Schwabsoier Fluren. Benachbarte Flächen sind nach vorheriger Absprache und je nach Kapazität möglich, ergänzte Lang. Die Finanzierung erfolgt über Spenden.

Was am Anfang eine Privatinitiative war, ist inzwischen ein eingetragener Verein. Nach dessen Gründung im vergangenen Jahr konnten zum ersten Gerät zusätzlich zwei weitere leistungsstärkere Drohnen beschafft werden, was über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gefördert wurde.

Verein hat für Drohneneinsatz eine Sondergenehmigung

Die Besonderheit im Raum Altenstadt ist, dass aufgrund des Bundeswehrstandorts Flüge in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne an Wochentagen an- und abgemeldet werden müssen. Vom Luftfahrt-Bundesamt hat der Verein Rehkitzrettung eine Sondergenehmigung.

Jürgen Fischer vom Bauernverband Hohenfurch hielt es für sinnvoll, dass auch Landwirte aus seiner Gemeinde den Service in Anspruch nehmen können. Seine Überlegung war auch, dass Jagdgenossen aus dem Topf des Jagdzinses dazu mal einen Beitrag leisten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.