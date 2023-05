18-Jährige auf Interrail: Liv Wohlfahrt berichtet von ersten Erlebnissen auf ihrer Reise

Liv Wohlfahrt (r.) mit ihren Reisebegleiterinnen Johanna Petgen (l.) und Franka Stuffer vor dem imposanten Parlament in Budapest. © Privat/Stuffer

Drei Monate lang geht die 18-jährige Liv Wohlfahrt aus Altenstadt auf Interrail-Reise. Für die Schongauer Nachrichten berichtet sie von ihren Erlebnissen. Heute Teil 1 mit Wien, Budapest, Bratislava und Prag.

Altenstadt – Wie soll man für eine dreimonatige Reise durch Europa packen, bei der von kaltem Regenwetter bis hin zu heißen Sommertagen alles dabei ist? Und das noch möglichst leicht und platzsparend? In meinen 60 Liter- Rucksack passt zwar einiges rein, allerdings muss ich all das auch auf meinem Rücken mitschleppen.

Nach zahlreichem Ein- und Auspacken, Aussortieren und Ergänzen war mein Rucksack dann endlich gepackt. Insgesamt habe ich zwei Hosen, zwei Pullis, zwei Garnituren Skiunterwäsche und den Schlafanzug dabei. Zusammen mit meinem Waschbeutel, dem Schlafsack, einem Handtuch sowie Mütze und Handschuhe und ein paar Kleinigkeiten war der Rucksack voll. Nicht mit durfte meine schwere Kamera. Nach einem Jahr warten ging es jetzt endlich los.

Teil 1 des Reiseberichts: Drei junge Frauen starten Interrail in München

In München traf ich mich mit Johanna Petgen und Franka Stuffer aus dem Saarland, meinen zwei Begleiterinnen für die nächsten Wochen. Das erste Ziel war Wien. Die Gebäude beeindruckten uns sehr: Wir besuchten unter anderem das Parlament, den Ostermarkt, die Hofburg, die Nationalbibliothek, das Schloss Belvedere, den Prater, das Hundertwasserhaus und die Stallungen der bekannten Lipizzaner. Natürlich probierten wir auch ein Wiener Schnitzel.

Die einzige Herausforderung war das kalte Wetter, weswegen wir noch am ersten Abend der Reise alle unsere Pläne für die nächsten Wochen über Bord warfen. Ursprünglich hatten wir einen ganzen Monat für die östlich an Deutschland angrenzenden Länder bis hoch nach Estland eingeplant. Jetzt sollte es nach Budapest, Bratislava und Prag direkt nach Venedig ins warme Italien gehen. Durch unseren Interrail-Pass war das ohne Probleme machbar.

Die „Schuhe am Donau-Ufer“ sind ein Mahnmal. © Privat/Stuffer

Nach drei eindrucksvollen Tagen in Wien startete Budapest für uns mit einer Enttäuschung. Wir hatten ein billiges Hostel gebucht, das sich als Flop herausstellte. Die Rezeption war unbesetzt, es gab keine verschließbaren Türen oder Spinde, die Küche sowie das Badezimmer waren dreckig und das ganze Gebäude wirkte verwahrlost. Es war klar, dass wir dort nicht bleiben wollten.

Spontan noch eine Unterkunft zu finden, gestaltete sich dann aber als schwierig. Wegen der Feiertage zu Ostern war die ganze Stadt voll mit Touristen und so ziemlich alle Unterkünfte in unserer Preisklasse waren ausgebucht. Nach einer Stunde verzweifelter Suche fanden wir endlich ein Hostel mit Dreibettzimmer, allerdings nur für die nächste Nacht. Für die darauffolgende Nacht bekamen wir zu dritt lediglich ein Einbettzimmer mit ergänzender Matratze. Gerade so passten unsere Rucksäcke noch in den Raum.

Budapest: Die Frauen erkunden das Nachtleben und probieren traditionelle Baumstriezel

Nach all der Aufregung trafen wir uns abends mit Katica Albert, einem Mädchen aus Budapest. Kennengelernt hatten wir sie über eine Interrail- Gruppe. Jugendliche aus allen Ländern Europas bieten dort an, andere Interrailer durch ihre Heimatstadt zu führen. In einer Ruinenbar namens Szimpla Kert durften wir das berühmte Nachtleben in Budapest erleben.

Am nächsten Tag erkundeten wir die Stadt und probierten Baumstriezel, welche aus Ungarn kommen und dort „Kürtöskalács“ genannt werden. Außerdem besuchten wir die „Schuhe am Donauufer“, ein Mahnmal, das dort an die Ermordung von zahlreichen Juden während des Holocaust erinnert. Viele Menschen legen Blumen und Briefe zu den Schuhen.

Abends bewunderten wir vom Gellertberg aus die Skyline Budapests. Da die Stadt für seine Thermalbäder berühmt ist, entspannten wir uns am darauffolgenden Tag ein wenig im Thermalbad Lukács. Danach stärkten wir uns mit Lángos, einer weiteren Spezialität aus Ungarn.

Die Prager Burg mit den Wachen war einer der Höhepunkte in der tschechischen Hauptstadt. © Privat/Stuffer

Der nächste Halt war in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei. Versehentlich landeten wir in einem Party-Hostel, in dem wir lautstark und mit einem Willkommensgetränk begrüßt wurden. Die Küche und der Gemeinschaftsraum war vollgestopft mit Menschen und wir wurden sofort zu einer Kneipentour eingeladen. Neben der Rezeption tätowierte ein Mitarbeiter des Hostel einem Gast gerade ein paar Sterne für nur 20 Euro auf den Arm.

Bratislava erkundeten wir mit einer „Free Walking Tour“, bei der man den Guide mit einem Trinkgeld bezahlt. Später wurden wir zu einem Lagerfeuer am Ufer der Donau eingeladen. Dort trafen wir Menschen aus allen möglichen Ländern, unter anderem Jugendliche aus den USA und Australien, die ebenfalls Interrail machen.

Vierter Stopp Prag: Lebhafter und farbenfroher als Wien - auch dank des ersehnten Sonnenscheins

Unser vierter Stopp war Prag. Eine schöne Stadt, mit eindrucksvollen Gebäuden, deren Stil an Wien erinnert. Jedoch kam uns Prag lebhafter und farbenfroher vor, was auch daran liegen konnte, dass sich die Sonne endlich ein wenig blicken ließ. Ein weiteres Highlight war die Prager Burg mit gutem Blick auf die Stadt.

Um zwölf Uhr mittags konnten wir den großen Wachwechsel miterleben, bei dem die alten Wachen begleitet von einer Musikkapelle abmarschieren und von den Neuen abgelöst werden. Außerdem sahen wir die Karlsbrücke, das jüdische Viertel, die John-Lennon-Wall, die astronomische Uhr und eine Statue von Franz Kafka, der in Prag geboren wurde. Von der tschechischen Hauptstadt ging es nach Venedig. Vor uns lag eine 13-stündige Zugfahrt. Wer konnte wissen, dass wir erst nach einigen Turbulenzen in unserer Unterkunft ankommen würden...

Von Liv Wohlfahrt

Info: Liv Wohlfahrt hat ein Interrail-Ticket gewonnen, mit dem sie drei Monate durch Europa reist. In regelmäßigen Abständen schreibt sie für die Schongauer Nachrichten ein Reisetagebuch.