„Mehr Frauen an die Macht“: Roswitha Mannseichner wirbt für Unternehmerinnen-Netzwerk

„Unternehmerfrauen im Handwerk“

Von Theresa Kuchler schließen

Frauen sind für ein Unternehmen unverzichtbar, findet Roswitha Mannseichner. Die Schwabniederhofenerin ist Chefin einer Metallbaufirma bei den „Unternehmerfrauen im Handwerk“ – ein Netzwerk, von dem ihrer Meinung nach der ganze Betrieb profitiert.

Schwabniederhofen – Ursprünglich führte Roswitha Mannseichners Berufsweg gar nicht ins Handwerk. Die 56-Jährige, die mit ihrem Mann Thomas seit über 25 Jahren eine Metallbau-Firma in Schwabniederhofen leitet, ist gelernte Krankenschwester. Sie wechselte in die Rolle der Unternehmerfrau, als sich ihr Mann 1996 als Metallbaumeister selbstständig machte. „Ich bin da reingewachsen“, sagt sie lächelnd.

Die Arbeit haben sich die Mannseichners „klassisch“ aufgeteilt: Während er draußen und in der Werkstatt als Handwerker unterwegs ist, kümmert sie sich im Büro um Buchhaltung, Marketing und Personalangelegenheiten. „Für mich ist diese Konstellation super“, erklärt die 56-Jährige.

Roswitha Mannseichner als Firmenchefin: „Herz eines Betriebs ist immer die Frau“

Wenn Roswitha Mannseichner spricht, mit sanfter Stimme und freundlichen Augen, ist ihr anzumerken, dass sie aus dem sozialen Bereich kommt. Es ist eine Art, von der das Unternehmen profitiert. „Die Mitarbeiter wissen immer, dass sie zu mir kommen können“, sagt Mannseichner, die mit ihrem Mann für zwei Gesellen, zwei Auszubildende und einen Mini-Jobber verantwortlich ist.

Ihrer Meinung nach sind es oft Frauen, die die empathische Sichtweise, die „Softskills“, in eine Firma bringen und die für die Mitarbeiter da sind. Deshalb findet sie, dass in jedes Unternehmen eine weibliche Führungskraft gehört. „Das Herz eines Betriebs ist immer die Frau“, sagt die 56-Jährige. Und zwar nicht nur im Handwerk: „Es gehören generell mehr Frauen an die Macht.“

Darum setzt sie sich bei den „Unternehmerfrauen im Handwerk“ ein. Das Netzwerk, das sich über ganz Deutschland spannt, richtet sich an Selbstständige und Frauen in Führungspositionen. Roswitha Mannseichner ist seit 2002 im Arbeitskreis Oberland dabei, der derzeit 26 Mitglieder zählt. Die 56-Jährige engagiert sich als zweite stellvertretende Vorsitzende.

„Unternehmerfrauen im Handwerk“ – Von Netzwerk profitieren alle

Für die Schwabniederhofenerin sind die „Unternehmerfrauen im Handwerk“ eine Bereicherung. „Wir haben ein tolles Netzwerk“, sagt sie. Regelmäßig treffen sich die Mitglieder zu Seminaren, die sich mit Themen und Problemstellungen der jeweiligen Betriebe befassen. Die Frauen bilden sich beispielsweise in Sachen Erbrecht, Betriebsübernahme oder Schenkungssteuer weiter. „Wir sind dadurch immer auf dem neuesten Stand.“ Das macht die Frauen zu kompetenten Unternehmerinnen, die die ganze Firma stärken.

Auch der „direkte Draht“ zur Handwerkskammer und den Innungen, die der Verband hat, sei ein Vorteil für die Mitglieder und deren Unternehmen, wie Mannseichner findet. „Gemeinsam können wir größere Hebel in Bewegung setzen.“

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Neben der Theorie ist es vor allem das Zwischenmenschliche, das die 56-Jährige an dem Netzwerk schätzt. „Wir können uns über Dinge austauschen, die man mit einer Freundin oder dem Partner nicht so gut besprechen kann.“

Doch wie in vielen Vereinen, ist auch bei den „Unternehmerfrauen im Handwerk“ der Nachwuchs rar. „Wir haben kaum junge Frauen“, bedauert Mannseichner. An zu wenig weiblichen Selbstständigen in der Branche könne das allerdings nicht liegen. Immerhin beobachtet Mannseichner, dass viele Frauen allein Betriebe übernehmen oder selbst Firmen gründen – erfreulicherweise. Diese Frauen ermutigt Mannseichner, sich den „Unternehmerfrauen im Handwerk“ anzuschließen. Um gemeinsam stark zu sein.

Info: Kontakt zum Arbeitskreis Oberland der „Unternehmerfrauen im Handwerk“ kann über die Vorsitzende Christine Heigl (08821/685661) oder Roswitha Mannseichner (08861/900125) aufgenommen werden. Infos gibt es auch unter www.unternehmerfrauen-bayern.de/oberland/.