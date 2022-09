Altenstadterin wird im TV mit besonderem Heiratsantrag überrascht

Von: Elena Siegl

Teilen

Bald im Fernsehen: Roswitha Giese (beiges Kleid) aus Altenstadt wird in der SAT.1-Show „Das Haus am Meer“ überrascht. Schlimmstes befürchtet Einmalige Erfahrung © SAT.1/Laura Stephan

Streng geheim war der Plan, den Michael Krenz über Monate ausheckte. Seine Lebensgefährtin Roswitha Giese aus Altenstadt sollte bei einer Fernsehsendung überrascht werden. Zu sehen ist das ganze Dienstagnacht auf SAT.1.

Schongau – Sehr emotional geht es in der Sat.1-Fernsehsendung „Das Haus am Meer“ zu. Es wird viel geschluchzt und gejauchzt wenn Menschen, die sich in der Vergangenheit nahe standen, dort nach Jahren plötzlich wieder aufeinandertreffen und sich versöhnen, wenn Lebensretter wiedergefunden werden oder liebgewonnene Personen aus anderem Grund überrascht werden sollen. Die Moderatorin Julia Leischik hilft „Liebenden, Zerstrittenen und suchenden Menschen zu ihrem Glück“, heißt es in der Sendungsankündigung.

Auch eine Altenstadterin ist in einer Folge zu sehen. Eingefädelt hatte die Überraschung ihr Lebensgefährte Michael Krenz. Der war zu Coronazeiten auf Reha, langweilte sich, sah viel Fernsehen und stolperte dabei über den Aufruf, sich für die Sendung zu bewerben. „Was solls, da passiert eh nichts“, dachte er sich und schickte kurzerhand eine Mail an die Produktionsfirma – mit einem besonderen Heiratsantrag wolle er seine „Maus“ Roswitha Giese überraschen. Fünf Minuten später klingelte das Telefon. Startschuss für monatelange Planungen.

Wellnesswochende mit der Tochter als Vorwand

Alles streng geheim, versteht sich. Was im Endspurt vor allem Lockvogel Evelyn, Gieses Tochter, auf eine harte Probe stellte. Denn die skeptische Mama, die von ihr als Vorwand zu einem Wellnesswochenende in Flensburg eingeladen wurde, forderte gleich ein paar gute Erklärungen, wie beide im Nachhinein lachend erzählen. Klar freue sie sich über den Kurzurlaub mit ihrer Tochter – aber warum so weit weg? Und warum nimmt sie nicht lieber eine Freundin mit? Und dann sollte Giese, die am liebsten Jeans trägt, für den Sektempfang im Hotel auch noch extra ein schönes Abendkleid kaufen.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Vieles kam ihr komisch vor, erzählt die Altenstadterin. Was dahinter steckte, darauf wäre sie allerdings nie gekommen. Denn als im Hotelfoyer plötzlich ein Filmteam auftaucht, zieht sie ihre Tochter erst einmal zur Seite. „Die drehen bestimmt gerade einen Imagefilm – nicht, dass wir da im Weg sind.“ Die Moderatorin allerdings, die dazukam, wollte mit ihr sprechen. Roswitha Giese hatte sie zunächst nicht erkannt. Bis es ihr kam: „Das ist Julia Leischik, die moderiert doch ,Vermisst’. Aber ich vermisse doch gar keinen. Oh je, hoffentlich sucht mich niemand. Ein Ex-Partner? Auweia, was sag ich denn dann? Ich steh einfach auf und geh“, ratterten die Gedanken durch ihren Kopf, erzählt Giese und lacht.

Überraschung vor laufender Kamera

Tatsächlich lag sie damit ziemlich daneben. Kurz nachdem er Evelyn und Roswitha Giese zum Bahnhof gebracht hatte, und noch kopfschüttelnd meinte, dass man doch auch in der Region schön wellnessen könne, holte Michael Krenz nämlich Gieses beiden anderen Kinder ab, Sophie und Tim, mit denen er schließlich selbst nach Flensburg düste, um seine Freundin vor laufenden Kameras zu überraschen. Wie das ganze schließlich vonstatten ging, welche emotionale Geschichte hinter dem Antrag steckte und wie Roswitha Giese reagiert hat, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden.

Auf jeden Fall sei es für sie eine einmalige Erfahrung gewesen, schildert Giese. Sie sei lange sprachlos gewesen. „Das vergisst man ein Leben lang nicht.“ Nun wartet sie gespannt auf die Ausstrahlung. Die Aufnahmen haben sie auch noch nicht zu sehen bekommen.

Sendetermin in der Nacht auf Dienstag

Nachteulen können die Folge mit Roswitha Giese am Dienstag, 20. September, um 1.10 Uhr auf Sat.1 sehen. Wiederholt wird sie am Samstag, 24. September, um 9.50 Uhr. Nach der ersten Ausstrahlung ist die Folge außerdem im Internet unter www.joyn.de/serien/das-haus-am-meer-mit-julia-leischik abrufbar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.