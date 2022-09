Altenstadter Veteranen blicken auf 150 Jahre zurück

Das Kriegerdenkmal auf dem Basilika-Friedhof in Altenstadt. An ihm werden im Rahmen der Jubiläums-Feierlichkeiten Kränze niedergelegt und der Toten der Weltkriege gedacht. © Kindlmann

150 Jahre Soldaten- und Veteranenverein Altenstadt: Das ist Anlass für den 135 Mitglieder zählenden Verein, dieses Jubiläum am 10. September mit einem umfangreichen Programm gebührend zu feiern.

Altenstadt – Der Soldaten- und Veteranenverein Altenstadt wurde, wie nahezu alle Veteranenvereine im Altlandkreis Schongau, nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 gegründet. Eigentlich wollte der Altenstadter Verein dieses Jubiläum bereits im vorigen Jahr feiern. „Corona hat uns allerdings einen Strich durch unsere Planung gemacht“, bedauert Vorstand Thomas Schmid.

Und er erläutert die Ziele des Vereins: Erhaltung des Andenkens an die gefallenen Gemeindebürger aus den vergangenen Kriegen und Einsätzen, ständige Mahnung zum Frieden durch die Arbeit gegen das Vergessen und durch das Aufzeigen von Einzelschicksalen gefallener Kameraden.

Finanziert aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden

Das geschehe durch öffentliche Ehrung und Trauergedenken für die gefallenen und verstorbenen Kameraden der Gemeinde Altenstadt durch jährliche Abhaltung eines Veteranenjahrtages mit feierlichem Requiem in der Pfarrkirche, Aufmarsch und Gedenken am Kriegergrab und am Kriegerdenkmal. Die Pflege des Kriegergrabes und auch die Beisetzungen verstorbener Mitglieder, (der größte Ausgabeposten) wird aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert.

„Das ist für uns zu einer großen Herausforderung geworden“, sagt Oberst a.D. Thomas Schmid. Kein Wunder bei einem bescheidenen Mitgliedsbeitrag von gerademal acht Euro im Jahr sind die Einnahmen überschaubar. Grund genug, neue Mitglieder zu werben. „Das Gedenken an die Söhne unserer Gemeinde sollte uns allen eine Verpflichtung sein“, sagt Schmid.

Um 18.15 Uhr geht es los

So sieht der Programmablauf am 10. September aus: Um 18.15 Uhr ist Aufstellung des Festzuges in der St. Lorenz Straße, um 18.30 Uhr beginnt der Marsch zum Ökumenischen Gottesdienst in der Basilika, um 19.35 Uhr ist das Totengedenken samt Kranzniederlegung, Ehrenwache und Lied vom guten Kameraden mit Hymnen.

Etwa gegen 19.50 Uhr beginnt dann der Marsch zur Sporthalle, wo um 20.30 der Festabend mit der Begrüßung der Gäste durch Vorstand Schmid und Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl beginnt. Für 20.40 Uhr sind ein Vortrag zur Geschichte des Vereins und anschließende Ehrungen geplant.

Danach ist der gesellige Teil des Jubiläums vorgesehen. Für die musikalische Umrahmung des Jubiläums sorgt die Altenstadter Musikkapelle.

WALTER KINDLMANN

