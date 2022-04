Viel Technik beim Karfreitags-Gottesdienst aus der Basilika Altenstadt in die Wohnzimmer der Gläubigen

Teilen

Karfreitags-Gottesdienst der evangelischen Gemeinde Schongau aus der Basilika in Altenstadt: Auf zwei Monitoren verfolgt Rainer Siegl die Aufnahmen. Links die verschiedenen Quellen und Bilder der Kameras, rechts das Bild, das direkt gesendet wird. © Herold

Gottesdienste sind unter Auflagen wieder erlaubt. Und weil es sich während der Corona-Zeit bewährt hat, Gottesdienste per Livestream zu übertragen, hat man auch in diesem Jahr auf dieses Medium zurückgegriffen. Der evangelische Gottesdienst zum gestrigen Karfreitag wurde in die Wohnungen vieler Gläubiger übertragen.

Altenstadt – „Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, unter dem Großen Gott zu Altenstadt diesen Gottesdienst an Karfreitag zu feiern. Die Atmosphäre ist einzigartig dicht“, formuliert Pfarrerin Julia Steller ihren Eindruck bei ihrer Begrüßung an die Gläubigen in der Basilika zu Altenstadt. Zusammen mit Pfarrer Jost Herrmann zelebriert sie an dem besonderen Ort diesen hohen Festtag der evangelischen Kirche.

Das Besondere: Der Gottesdienst wird live und zeitgleich in viele Haushalte übertragen. Rainer Siegl von der Firma „SiLight Partytechnik“ aus Schwabbruck ist einmal mehr für die perfekte Übertragung und gleichzeitige Aufzeichnung verantwortlich. Auch Pfarrer Herrmann zeigt sich von der Technik begeistert.

Überraschend viele Auswärtige schalten ein

Wie er aus der Erfahrung der vergangenen Gottesdienste mit direkter Video-Übertragung aus der Kirche berichten kann, haben überraschend viele auswärtige Gläubige diesen Dienst in Anspruch genommen. „Gerade Menschen, die keinen Bezug zur Kirchengemeinde, Chor oder Bekannten im Ort haben, verfolgten die Gottesdienste aus der Basilika“, so Hermann. Nach seiner Einschätzung nutzten gute 50 Prozent der Zuseher von außerhalb der Pfarrei dieses technische Angebot.

Die Frage, warum sich die Kirchengemeinde für die Übertragung in die Haushalte entschieden hat, ist von Herrmann einfach zu beantworten: „Wir mussten Ende Januar in unserer Planung eine Entscheidung treffen, wie wir den Gottesdienst feiern wollen.“

Viel Erfahrung aus den früheren Jahren

Da keiner zu diesem Zeitpunkt wusste, wie sich die Lage um Corona entwickeln würde, wurde zu dieser Lösung gegriffen. „Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team, also betraten wir in Sachen Technik keineswegs Neuland“, ergänzt Herrmann seine Gedanken. Und wie er aus Erfahrung weiß, gibt es immer noch Menschen, die große Angst vor Corona haben,

Dann ist es soweit: Ein letzter Klaps vor dem Countdown vom Pfarrer auf die Schulter von Rainer Siegl, der für diese Übertragung seinen Regieplatz auf der Empore eingerichtet hat. „Zum großen Vorteil zu früheren Übertragungen aus der Basilika“, wie von dem Techniker zu erfahren ist.

Regie diesmal auf der Empore und nicht in der Sakristei

Gute 500 Meter von verschiedenen Kabeln hat Siegl mit seinem Neffen Johannes Siegl (13) noch beim letzten Einsatz durch die Basilika verlegt, als die Regie neben der Sakristei untergebracht war. Strom-, Video-, Audio- und Adapterkabel in verschiedenen Farben mussten möglichst unsichtbar und stolperfrei kreuz und quer durch die Kirche laufen. Alles, um die fünf Kameras und die verschiedenen Mikrophone zu bedienen.

Das gehörte gestern der Vergangenheit an. „Vier Kameras habe ich direkt auf der Empore, nur eine ist im Altarraum untergebracht“, beschreibt es Siegl. Zu dieser einen musste nur ein Kabel gelegt werden – fertig.

Kameras über Fernsteuerung und mit fester Brennweite

Ein weiterer technischer Hinweis kommt von Johannes: „Zwei Kameras kann ich mit der Fernsteuerung via Laptop bedienen, die anderen zwei, die auf Altarraum und Ambo gerichtet sind, sind mit fester Brennweite installiert“, so der junge Profi.

Punkt 9.30 Uhr: Eine Luftaufnahme der ehrwürdigen Basilika erscheint auf allen Monitoren, dazu rollt eine Laufschrift durch das Bild. Die professionelle Übertragung beginnt. Alles, was ab jetzt während des Gottesdienstes abläuft, wird direkt in die zugeschalteten Haushalte übertragen. Begrüßung, Predigt, Chor oder Orgelspiel, alles wird aufgezeichnet und übertragen.

Die zwei Techniker setzten aber noch eins drauf: Alle Rohdaten von Video- und Tonaufnahmen der verschiedenen Quellen werden separat aufgenommen und können später in verschiedenen Variationen zusammengeschnitten werden. Wie Rainer Siegl am Mischpult noch verrät, kann dieser besondere Gottesdienst für weitere Zeit auf der Homepage schongau-evangelisch.de abgerufen werden.

Hans-Helmut Herold

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.